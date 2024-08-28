Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Компания, отвечающая за ВАР, явно благоволит «Барсе» – налицо конфликт интересов. Это абсурд, соревнование третьего мира»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Мальорка Ла Лига судьи Райо Вальекано Сесар Сото Градо видеоповторы Пабло Маффео Жюль Кунде Хосе Мария Энрикес Негрейра Пау Кубарси Футбол

На клубном ТВ «Реала» заявили, что судьи в Ла Лиге благоволят «Барселоне».

«Главному сопернику простили очевидное удаление Кубарси на «Месталье», а «Мадриду» не поставили пенальти против «Мальорки», не удалив Маффео. В этом виноваты не соперники, а те, кто это допускает.

Если Маффео простят такой поступок и не дадут красную карточку, он продолжит это делать. Конечно, если он сделает то же самое против другого соперника, его удалят. Вот как это происходит.

Вчера в матче «Райо» и «Барсы» гол [Роберта Левандовского] не засчитали из-за явного фола Кунде. Когда это случилось, комментатор и эксперты заявили, что он не такой уж и явный. Это сила и история, и это то, с чем «Мадрид» должен бороться.

[Победа в] Ла Лиге стоит дороже, это более важная заслуга, несмотря на то, что Лига чемпионов дает престиж.

Это ненормально. Налицо конфликт интересов. Компания, которая предоставляет изображения и отвечает за ВАР, явно заинтересована в победе «Барселоны». Один из ее руководителей сказал, что Негрейре хорошо платили. Это абсурд. Это соревнование третьего мира», – говорится в репортаже клубного ТВ «Реала».

Отметим, что главным арбитром вчерашнего матча «Райо Вальекано» и «Барселоны» (1:2) был Сесар Сото Градо, судивший игру «Реала» с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.

Клубное ТВ «Реала» после 1:1 с «Мальоркой» раскритиковало работу ВАР: «Mediapro снова делает все, что захочет – этому есть доказательства. Маффео максимально далек от «честной игры»

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81 комментарий
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Реал жалуется на судей, не знаю, смешно это или грустно
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Кукушка у сливочных плывет уже
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😂😂 кто-нибудь заткните этих клоунов
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Самый главный кабинет и судейский клуб в истории жалуется на судей, это уже даже не смешно.
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Вчера два пенальти не поставили в ворота Райо, так еще и судья 10 минут добавил) Реально благоволят прям
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Чемпионат только начался, а у клоунов уже фляга свистит, ничего необычного
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Так отвечают, что отменили гол Левандовского
Видимо, чтобы не спалиться?
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Если и есть клуб который должен жаловаться на предвзятость судей по отношению к себе и благосклоность к другим то это точно не Реал.
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«Компания, которая предоставляет изображения и отвечает за ВАР, явно заинтересована в победе «Барселоны»» - именно поэтому вчера моменты, когда игрок Райо в своей штрафной, ползая на четвереньках, сыграл рукой или когда в Педри влетели прямой ногой, никто не пересматривал и не вызывал арбитра ?)

Ну и, наверное, будь «явно заинтересованы в победе «Барселоны», то момент с фолом Кунде показали бы с других камер )
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После трех подряд побед Барселоны в Мадриде наложили в штаны и решили бороться по чёрному))
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В чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают
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Ахахаха
кабинет решил в очередной раз надавить, ибо судейки не отрабатывают по полной
Барса взяли три матча вопреки заряженным судейкам, а мадрид сразу замельтешил
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Сколько смотрю ла лигу, столько и споров всегда по поводу и без. Эта цыганщина базарная у них в крови. В принципе, испанцы и похожи на цыган.
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Ответ Ansu Fati
После трех подряд побед Барселоны в Мадриде наложили в штаны и решили бороться по чёрному))
Впервые чтоли?
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Привычное нытьё
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Они последний матч смотрели ? Как жалко реальных болельщиков Реал Мадрида . Что не выступление, то позор . Впринципе давно пора назвать - позор Мадрид тв !
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В Мадриде тряска....Половина команды дублеры из Ламасии
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пчёлы против мёда) Мадрид конечно же самый обижаемый судьями клуб в мире 🙃
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Нытье, нытье и еще раз нытье. Состав на миллиард, а Тв сетует, что им не поставили пенальти против грозной Мальорки, а игрока Барселоны не удалили. Неужели они так испугались?))
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Ответ shellnikolai
Монако - Барселона 3:0 Монако > Барселоны
Аххахахаха судить по товарищеским матчам
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
В этом и прикол. Мадрид, у которого 15 лч и состав на миллиард, ноет, что игрока Барселоны не удалили))
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А вот в ЛЧ вар лучше, что можно помешать Доннаруме и забить.
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Ответ SaH4r.
Самый главный кабинет и судейский клуб в истории жалуется на судей, это уже даже не смешно.
вы же понимаете как звучат подобные слова от фанатов Барселоны? ) Все равно, что в аду Гитлер будет говорить, что самый кровавый режим в Европе - это Режим Франко.
"Почему самый? Потому что он мне не нравится!" "Ну и если я так скажу сто миллионов раз возможно мне даже кто то поверит!"
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Ответ Ansu Fati
😂😂 кто-нибудь заткните этих клоунов
Это один из методов переса
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Ответ Нионель Ералду
Так отвечают, что отменили гол Левандовского Видимо, чтобы не спалиться?
не, чтоб не спалиться не засчитали гол Ямаля в классико
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Сколько из них честных?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Так пусть на поле и поставят на место) Зачем заниматься нытьем через Тв?))
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Ответ shellnikolai
Монако - Барселона 3:0 Монако > Барселоны
Тем более. Почему Реал так испугался клуба, который проиграл Монако?))
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МАдридисты скажут "Клубное ТВ которое основа на деньги РМ, которое выпускается на сайте РМ, журналисты получающие деньги от РМ за свою работу, никакого отношения к РМ не имеет"
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Это просто фантастика лицемерия - два клуба на протяжении многих лет убивали лигу, переманивая судей туда-сюда, низвели её до уровня двух команд, диктую лиге условия, а сейчас рассказывают как же тут все плохо с судейством. Свалили бы побыстрее уже в свою Суперлигу и дали чемпионату Испании нормально развиваться.
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