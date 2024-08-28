Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Компания, отвечающая за ВАР, явно благоволит «Барсе» – налицо конфликт интересов. Это абсурд, соревнование третьего мира»
На клубном ТВ «Реала» заявили, что судьи в Ла Лиге благоволят «Барселоне».
«Главному сопернику простили очевидное удаление Кубарси на «Месталье», а «Мадриду» не поставили пенальти против «Мальорки», не удалив Маффео. В этом виноваты не соперники, а те, кто это допускает.
Если Маффео простят такой поступок и не дадут красную карточку, он продолжит это делать. Конечно, если он сделает то же самое против другого соперника, его удалят. Вот как это происходит.
Вчера в матче «Райо» и «Барсы» гол [Роберта Левандовского] не засчитали из-за явного фола Кунде. Когда это случилось, комментатор и эксперты заявили, что он не такой уж и явный. Это сила и история, и это то, с чем «Мадрид» должен бороться.
[Победа в] Ла Лиге стоит дороже, это более важная заслуга, несмотря на то, что Лига чемпионов дает престиж.
Это ненормально. Налицо конфликт интересов. Компания, которая предоставляет изображения и отвечает за ВАР, явно заинтересована в победе «Барселоны». Один из ее руководителей сказал, что Негрейре хорошо платили. Это абсурд. Это соревнование третьего мира», – говорится в репортаже клубного ТВ «Реала».
Отметим, что главным арбитром вчерашнего матча «Райо Вальекано» и «Барселоны» (1:2) был Сесар Сото Градо, судивший игру «Реала» с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.
Клубное ТВ «Реала» после 1:1 с «Мальоркой» раскритиковало работу ВАР: «Mediapro снова делает все, что захочет – этому есть доказательства. Маффео максимально далек от «честной игры»
Видимо, чтобы не спалиться?
Ну и, наверное, будь «явно заинтересованы в победе «Барселоны», то момент с фолом Кунде показали бы с других камер )
кабинет решил в очередной раз надавить, ибо судейки не отрабатывают по полной
Барса взяли три матча вопреки заряженным судейкам, а мадрид сразу замельтешил
"Почему самый? Потому что он мне не нравится!" "Ну и если я так скажу сто миллионов раз возможно мне даже кто то поверит!"