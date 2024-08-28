Гол Левандовского «Райо» отменен. Кунде наступил на ногу Чаваррии в борьбе за мяч

Гол «Барселоны» в ворота «Райо Вальекано» отменен из-за фола в ходе атаки.

На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского.

Главный судья ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

«Барселона» сравняла счет в матче с «Райо» (1:1), Педри забил, идет второй тайм. Ольмо вышел на замену