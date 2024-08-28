Гол Левандовского «Райо» отменен. Кунде наступил на ногу Чаваррии в борьбе за мяч
Гол «Барселоны» в ворота «Райо Вальекано» отменен из-за фола в ходе атаки.
На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского.
Главный судья Сесар Сото Градо ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
«Барселона» сравняла счет в матче с «Райо» (1:1), Педри забил, идет второй тайм. Ольмо вышел на замену
Кстати, судейка сразу даже и не свистнул, то есть нарушения не зафиксировал. ВАР в такой ситуации вообще не должен был вмешиваться, потому что это НЕ ЯВНАЯ ОШИБКА АРБИТРА.
Тот факт, что Лева забил - очевидно поменяло оценку эпизода со стороны ВАР и главного.
Очевидно, что Сото Градо предвзят против Барселоны.
Удар по Педри - чистейшая КК, хоть в учебники заноси. Нога поднята, шипами вперед, со всей дури...Какие там еще оценки эпизода могут быть?
Двукратная игра руками ползуна в своей штрафной - очевидный пеналь, такой пристальный ВАР тут ничего не видит. Защ повалился сам и ничего не придумал умнее, чем животом выталкивать мяч за линию. Но поскольку танец живота не получился, он два раза корректировал руками. 100 процентный пенальти за игру рукой.
Ну и 102 минуты матча - это эпично.
- в прошлом сезоне в 1м туре не поставил чистейшую пенку, за что его отстранили на неделю
- в классико не смог с арбитрами ВАР разглядеть чистый гол Ямаля(якобы не было нужной камеры на Бернабеу).
- в этом сезоне он тоже не стал долго тянуть и в первом же матче Барсы налажал.
Вот как его можно назначать на матчи Барселоны после такого..