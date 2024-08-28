Гол Левандовского «Райо» отменен. Кунде наступил на ногу Чаваррии в борьбе за мяч

Теги Барселона Ла Лига судьи Райо Вальекано Роберт Левандовски Сесар Сото Градо видеоповторы Дани Ольмо Жюль Кунде Пеп Чаваррия Футбол

Гол «Барселоны» в ворота «Райо Вальекано» отменен из-за фола в ходе атаки.

На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского.

Главный судья Сесар Сото Градо ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

«Барселона» сравняла счет в матче с «Райо» (1:1), Педри забил, идет второй тайм. Ольмо вышел на замену

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13 комментариев
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Кунде сыграл первый в мяч, дальше уже произошел стык, такой бы гол ни одной команде кроме Барселоны не отменили:)
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-14
+54
Спорное решение
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Какой-то бред. Хорошо, что на результат не повлияло.
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Сото градо мра3
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+19
Чистый гол был от Левандовский!
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-1
+9
Куда он был должен наступать, на воздух что ли, при второй поднятой ноги😁
+5
-1
+4
Кунде обрабатывает мяч, Чаваррия бьет его по ноге, неудачно бьет, падает...найти здесь фол это просто за гранью адекватности. Чаваррия никак не контролировал мяч и Кунде его даже не видел, никакого фола со стороны Кунде и близко нет, тот факт, что случайно наступил ногой, на некстати поставленную ногу Чаваррия совершенно не повод для отмены, поскольку это не нарушение. На угловом стандартный эпизод, когда игроки пятясь буквально бегают по ногам друг друга, никто и не думает свистеть, потому что это часть футбола.
Кстати, судейка сразу даже и не свистнул, то есть нарушения не зафиксировал. ВАР в такой ситуации вообще не должен был вмешиваться, потому что это НЕ ЯВНАЯ ОШИБКА АРБИТРА.
Тот факт, что Лева забил - очевидно поменяло оценку эпизода со стороны ВАР и главного.
Очевидно, что Сото Градо предвзят против Барселоны.
Удар по Педри - чистейшая КК, хоть в учебники заноси. Нога поднята, шипами вперед, со всей дури...Какие там еще оценки эпизода могут быть?
Двукратная игра руками ползуна в своей штрафной - очевидный пеналь, такой пристальный ВАР тут ничего не видит. Защ повалился сам и ничего не придумал умнее, чем животом выталкивать мяч за линию. Но поскольку танец живота не получился, он два раза корректировал руками. 100 процентный пенальти за игру рукой.
Ну и 102 минуты матча - это эпично.
+4
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+4
Ответ rigobersong
Кунде сыграл первый в мяч, дальше уже произошел стык, такой бы гол ни одной команде кроме Барселоны не отменили:)
Сото Градо из стольного града (Мадрида) держит планку😼
+6
-3
+3
перес начал душить с первых туров
+6
-5
+1
Жалко, сам гол нормальный.
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Напомню, Сото Градо печально известен своими ошибками в матчах Барсы:
- в прошлом сезоне в 1м туре не поставил чистейшую пенку, за что его отстранили на неделю
- в классико не смог с арбитрами ВАР разглядеть чистый гол Ямаля(якобы не было нужной камеры на Бернабеу).
- в этом сезоне он тоже не стал долго тянуть и в первом же матче Барсы налажал.

Вот как его можно назначать на матчи Барселоны после такого..
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