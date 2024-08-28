Экс-судья Итурральде согласен с отменой гола Левандовского: «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода, достаточно, чтобы свистнуть фол»

Итурральде Гонсалес оценил эпизод с отменой гола «Барселоны».

В 3-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях обыграли « » (2:1).

На 71-й минуте в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского. Главный судья ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.

Итурральде согласился с решением арбитра, заявив что «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода. Контакт был легким, но этого достаточно, чтобы свистнуть фол».

Также экс-судья считает, что в моменте с фолом на должна была быть показана красная карточка игроку «Райо». Незадолго до добавленного времени Пате Сисс неудачно обработал мяч и ударил шипами по икре полузащитника «Барселоны». Сото Градо указал на фол и показал сенегальцу желтую карточку.

«Это было очень высоко и сильно. Это красная карточка, и ВАР должен был предупредить судью», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.