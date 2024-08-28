Экс-судья Итурральде согласен с отменой гола Левандовского: «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода, достаточно, чтобы свистнуть фол»
Итурральде Гонсалес оценил эпизод с отменой гола «Барселоны».
В 3-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях обыграли «Райо Вальекано» (2:1).
На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского. Главный судья Сесар Сото Градо ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.
Итурральде согласился с решением арбитра, заявив что «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода. Контакт был легким, но этого достаточно, чтобы свистнуть фол».
Также экс-судья Ла Лиги считает, что в моменте с фолом на Педри должна была быть показана красная карточка игроку «Райо». Незадолго до добавленного времени Пате Сисс неудачно обработал мяч и ударил шипами по икре полузащитника «Барселоны». Сото Градо указал на фол и показал сенегальцу желтую карточку.
«Это было очень высоко и сильно. Это красная карточка, и ВАР должен был предупредить судью», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19
Пенальти на Кюнде ❌️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19
Отменить гол ✅️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19
Красная на Педри❌️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19
Пенальти на Ямале❌️
https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19
Пенальти за игру рукой❌️
https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19
Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️