Экс-судья Итурральде согласен с отменой гола Левандовского: «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода, достаточно, чтобы свистнуть фол»

Теги Барселона Ла Лига судьи Райо Вальекано Роберт Левандовски Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо видеоповторы Жюль Кунде Пате Сисс Педри Пеп Чаваррия Футбол

Итурральде Гонсалес оценил эпизод с отменой гола «Барселоны».

В 3-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях обыграли «Райо Вальекано» (2:1).

На 71-й минуте Жюль Кунде в борьбе за мяч с Пепом Чаваррией наступил сопернику на ногу, после чего продолжил комбинацию «блауграны», приведшую к голу Роберта Левандовского. Главный судья Сесар Сото Градо ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать взятие ворот из-за нарушения правил со стороны французского футболиста.

Итурральде согласился с решением арбитра, заявив что «Кунде наступил на ногу Чаваррии в начале эпизода. Контакт был легким, но этого достаточно, чтобы свистнуть фол».

Также экс-судья Ла Лиги считает, что в моменте с фолом на Педри должна была быть показана красная карточка игроку «Райо». Незадолго до добавленного времени Пате Сисс неудачно обработал мяч и ударил шипами по икре полузащитника «Барселоны». Сото Градо указал на фол и показал сенегальцу желтую карточку.

«Это было очень высоко и сильно. Это красная карточка, и ВАР должен был предупредить судью», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

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44 комментария
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Пенальти на Ольмо ❌️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19

Пенальти на Кюнде ❌️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19

Отменить гол ✅️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19

Красная на Педри❌️
https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19

Пенальти на Ямале❌️
https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19

Пенальти за игру рукой❌️
https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19

Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️
+66
-18
+48
А что там по поводу пенки, когда Африканец полз и мяч остановил рукой?:))
+59
-13
+46
А пенальти на Ольмо? Ну, железная точка же
+28
-4
+24
Чел пихает свою ногу под ногу игрока, который уже выиграл мяч, но виноват тот у кого мяч, классная логика
+21
-5
+16
Ответ Nike of FW
Пенальти на Ольмо ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19 Пенальти на Кюнде ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19 Отменить гол ✅️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19 Красная на Педри❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19 Пенальти на Ямале❌️ https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19 Пенальти за игру рукой❌️ https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19 Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️
Cудейство тихий ужас, судья промадридский
+27
-11
+16
Не было ни одного решения в пользу Барсы когда судит этот судья
+14
-2
+12
Ответ Nike of FW
Пенальти на Ольмо ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19 Пенальти на Кюнде ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19 Отменить гол ✅️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19 Красная на Педри❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19 Пенальти на Ямале❌️ https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19 Пенальти за игру рукой❌️ https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19 Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️
А линии офсайда показали при голе хозяев? Или даже не чертили?
+13
-1
+12
Этот эксреф всегда против Барсы, не тегайте его, пожалуйста, не хочется читать его «авторитетное» мнение
+10
-3
+7
Ответ Djek teroz
опять нервы?
я не думаю, что это нервы, это, скорее всего, что-то генетическое, они из поколения в поколение ноют, судьба такая
+6
-3
+3
Что ещё скажет королевский реф )
+9
-6
+3
да и черт с ним что отменили, главное победа Барселоны!
+5
-3
+2
Ответ Nike of FW
Пенальти на Ольмо ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19 Пенальти на Кюнде ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19 Отменить гол ✅️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19 Красная на Педри❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19 Пенальти на Ямале❌️ https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19 Пенальти за игру рукой❌️ https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19 Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️
Чел всё понимаю, почти совсем согласен, но вопрос к тебе: ты матч то сам смотрел? Какой нафиг пенальти на Ямале, если это в штрафной Барселоны было?))))
+3
-1
+2
Ответ Никита Варенов
А линии офсайда показали при голе хозяев? Или даже не чертили?
Не, ну там и вправду не было офсайда, Кунде задержался
+2
0
+2
В этой игре очень хорошо было видно почему иногда сложно испанский чемпионат смотреть. Играя против топов игроки постоянно прибегают к дешёвым провокациям. Югославская школа, как это называется в баскетболе
+3
-1
+2
Действительно было до этого нарушение, .Итог Барса победила.
+3
-1
+2
Ответ igorkruglov
Комментарий удален модератором
опять нервы?
+5
-4
+1
Ответ neuner
Хави уже ушел, но кажется это днк быть нытиками, когда лгбт и так тянут судьи))
Ноют только болельщики Реала и их тв канал , который перед каждым матчем давит на судей . Болельщики Барселоны уже привыкли , что судейство в ЛаЛиге не на очень хорошем уровне .
+2
-1
+1
Наступил это когда делал шаг и наступил. А тут делал шаг и под ногу залетела нога соперника. Как можно было убрать ногу, которая стала опорной?
+3
-2
+1
Ответ Nike of FW
Пенальти на Ольмо ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=WYLgn6UV6yC9MgVjHY8xgA&s=19 Пенальти на Кюнде ❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=Sr1V07Pw5BMavhbJYCK7LQ&s=19 Отменить гол ✅️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=H5P9a0f9bjX-wXHA2oLbdg&s=19 Красная на Педри❌️ https://x.com/Lord_Pif/status/1828555920982315059?t=QlhsRDsnYUeFpN2ddPV7Rg&s=19 Пенальти на Ямале❌️ https://x.com/RefereesRobbing/status/1828525836707995940?t=i6E9diuITuhLb3b0owSL5w&s=19 Пенальти за игру рукой❌️ https://x.com/XtraBarcaa/status/1828543252930404829?t=roQFdWCTp0efWm4X_Y_TQA&s=19 Добавить 12 минут на которых и сломали Берналя ✅️
Не смотрел матч но по кадрам на Кунде и Ольмо действительно можно было пенальти назначить. Ямаль вроде симулировал, подпрыгнул неестественно
+1
0
+1
Райо валекано Барселона 1-2, набрали 3 очка! дальше готовимся к домашней встречи. удачи.
+2
-2
0
Ответ ljolik888
Ноют только болельщики Реала и их тв канал , который перед каждым матчем давит на судей . Болельщики Барселоны уже привыкли , что судейство в ЛаЛиге не на очень хорошем уровне .
на счет судейства в ла лиге давно все ясно, ошибаются во многих матчах) ошибки есть как в пользу Реала и Барселоны, так и против них и так было всегда)
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Ответ El illusionista
Принято, сначала написал коммент, потом уже увидел твой))))
Это действительно грубая фактическая ошибка с моей стороны. Но отредактировать комментарий уже не мог .... а полностью удалять комментарии не в моей практике, не смотря на собранные плюсы или минусы .
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Ответ Макс Кириевский
Cудейство тихий ужас, судья промадридский
Прокитайский
0
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Ответ Nike of FW
Момент с Ямалем в подборке лишний(мой косяк). Это момент в штрафной Барсы. Приношу извинения.
Принято, сначала написал коммент, потом уже увидел твой))))
+1
-1
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Комментарий удален модератором
Ответ Никита Варенов
А линии офсайда показали при голе хозяев? Или даже не чертили?
Автоматическая система там, Кунде задержался
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Комментарий удален модератором
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален модератором
Черная солидарность для черных на четвереньках.
+2
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Ответ rigobersong
А что там по поводу пенки, когда Африканец полз и мяч остановил рукой?:))
Комментарий удален модератором
Вы бы еще у переса спросите 😂😂
+1
-1
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