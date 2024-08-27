Гендиректор «Спартака» Малышев о судействе в РПЛ: «Ошибки случаются – и почти в каждом матче. Но нет такого, что ошибаются в пользу одного клуба»

Генеральный директор «Спартака» высказался о ситуации в российском судействе.

– По поводу главной темы старта в – почему такой шум? И ваше мнение о работе арбитров на старте сезона?

– Почему такой шум, надо спрашивать у тех, кто шум поднимает. Ошибки, к сожалению, случаются – и почти в каждом матче. С чем это связано, лучше спросить у тех, кто занимается организацией судейства.

На мой взгляд, нет такого, что ошибаются в пользу одного клуба. Но по ходу матча ситуации такие случаются. У нас тоже по определенным моментам есть недовольство, но это не должно оправданием наших проблем.

– Как бы, если бы клубы РПЛ подняли вопрос о вотуме недоверия Мажичу, проголосовали вы?

– Я не связываю текущую ситуацию с каким-то отдельным человеком. Считаю, что это должна быть наша совместная работа – лиги и судейского корпуса – прояснять, на основании чего принимаются решения. Главное, чтобы и клубы, и игроки, и судьи понимали, что есть одинаковая трактовка эпизодов, – сказал .