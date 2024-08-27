В махачкалинском «Динамо» заявили, что ждут Милорада Мажича в Дагестане.

Ранее клуб из Дагестана опубликовал открытое письмо, в котором выразил недовольство работой арбитров и Экспертно-судейской комиссии РФС, в частности возмутился решением назначить Яна Бобровского на матч 6-го тура «Ахмат» – «Химки».

– Думаю, что трансферное окно закрыто. Все может быть, но, скорее всего, да. Последнее приобретение – . Долго работали, но все удалось.

– Какая задача на ?

– Пройти дальше. Давайте так, сегодня надо победить.

– Какие эмоции от возвращения на стадион?

– Всегда приятно играть со « ». Много внимания для любой команды. Это всегда приятно.

– Какая была реакция на ваше открытое письмо?

– Думаю, что положительная, это новая форма общения. Мы выбрали нормальный формат. Мы хотим, чтобы судьи не выходили на первый план. Чтобы играли команды, и мы обсуждали тренерские решения и игру футболистов.

– Все апеллируют к тому, что нужно менять Мажича.

– Салам алейкум Мажичу, все нормально. Мы его ждем в Дагестане, свозим в горы. В лес – нет (смеется). Хотели бы его увидеть.

– У вас продолжаются суды.

– С Леонидом Арнольдовичем [Федуном] только идет. К «Спартаку», к великому клубу, у меня вообще нет никаких вопросов, – сказал генеральный директор махачкалинского « » Шамиль Газизов.