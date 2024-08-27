«Ждем Мажича в Дагестане, свозим в горы. В лес – нет». Газизов о главе судей РФС
В махачкалинском «Динамо» заявили, что ждут Милорада Мажича в Дагестане.
Ранее клуб из Дагестана опубликовал открытое письмо, в котором выразил недовольство работой арбитров и Экспертно-судейской комиссии РФС, в частности возмутился решением назначить Яна Бобровского на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» – «Химки».
– Думаю, что трансферное окно закрыто. Все может быть, но, скорее всего, да. Последнее приобретение – Агаларов. Долго работали, но все удалось.
– Какая задача на Кубок?
– Пройти дальше. Давайте так, сегодня надо победить.
– Какие эмоции от возвращения на стадион?
– Всегда приятно играть со «Спартаком». Много внимания для любой команды. Это всегда приятно.
– Какая была реакция на ваше открытое письмо?
– Думаю, что положительная, это новая форма общения. Мы выбрали нормальный формат. Мы хотим, чтобы судьи не выходили на первый план. Чтобы играли команды, и мы обсуждали тренерские решения и игру футболистов.
– Все апеллируют к тому, что нужно менять Мажича.
– Салам алейкум Мажичу, все нормально. Мы его ждем в Дагестане, свозим в горы. В лес – нет (смеется). Хотели бы его увидеть.
– У вас продолжаются суды.
– С Леонидом Арнольдовичем [Федуном] только идет. К «Спартаку», к великому клубу, у меня вообще нет никаких вопросов, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.