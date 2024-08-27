«Ждем Мажича в Дагестане, свозим в горы. В лес – нет». Газизов о главе судей РФС

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Шамиль Газизов Милорад Мажич Матч ТВ Гамид Агаларов Динамо Махачкала Футбол

В махачкалинском «Динамо» заявили, что ждут Милорада Мажича в Дагестане.

Ранее клуб из Дагестана опубликовал открытое письмо, в котором выразил недовольство работой арбитров и Экспертно-судейской комиссии РФС, в частности возмутился решением назначить Яна Бобровского на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» – «Химки».

– Думаю, что трансферное окно закрыто. Все может быть, но, скорее всего, да. Последнее приобретение – Агаларов. Долго работали, но все удалось.

– Какая задача на Кубок?

– Пройти дальше. Давайте так, сегодня надо победить.

– Какие эмоции от возвращения на стадион?

– Всегда приятно играть со «Спартаком». Много внимания для любой команды. Это всегда приятно.

– Какая была реакция на ваше открытое письмо?

– Думаю, что положительная, это новая форма общения. Мы выбрали нормальный формат. Мы хотим, чтобы судьи не выходили на первый план. Чтобы играли команды, и мы обсуждали тренерские решения и игру футболистов.

– Все апеллируют к тому, что нужно менять Мажича.

– Салам алейкум Мажичу, все нормально. Мы его ждем в Дагестане, свозим в горы. В лес – нет (смеется). Хотели бы его увидеть.

– У вас продолжаются суды.

– С Леонидом Арнольдовичем [Федуном] только идет. К «Спартаку», к великому клубу, у меня вообще нет никаких вопросов, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

12 комментариев
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Генича лучше заберите. У него Виллиан Жозе -высокий суринамский защитник. Закусывать надо
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Один приезжай мы тоже одни будем
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"В лесу найти можно. В горах - без шансов..." - с улыбкой добавил Газизов
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Выплакал Газизов пенальти, фол Хлусевича был до штрафной в матче со Спартаком...
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Ответ Alexandr Bychkov
Генича лучше заберите. У него Виллиан Жозе -высокий суринамский защитник. Закусывать надо
С Хлусевичем если можно, такое бревно
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И Бобровский, который похоронил Динамо Махачкалу в матче с Пари НН, судил уже игру РПЛ. Если за такие косяки он получает минимум простоя, как же он тогда должен судить, чтобы его надолго дисквалифицировали!!!???
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Шамиля бы в лес кто свозил.
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"Да,да и пусть полетает." добавил Шамиль.
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Ошибся.
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Ответ Mixos Demid
А на самом деле - толстый нападающий?
Где он толстый?
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Ответ Вячеслав Припузов
Выплакал Газизов пенальти, фол Хлусевича был до штрафной в матче со Спартаком...
Уже в штрафной фол был
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