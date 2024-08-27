Радимов о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Очевидный пенальти – человека за руку держат. Арбитров будут обелять, как обычно, а толку? Надо самим разбираться»

Владислав Радимов высказался о судейских ошибках в Мир РПЛ.

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал эпизод с падением защитника «Динамо» в штрафной площади « » после борьбы с в матче 6-го тура Мир . Главный судья матча Сергей Карасев не увидел оснований для назначения 11-метрового удара, арбитр ВАР Сергей Иванов также не вмешался в эпизод.

По итогам матча « » обратилось в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод.

«Да, конечно, это пенальти, очевидно пенальти, ведь там держат человека за руку. А наша ЭСК… Ну а что ЭСК? Ну, скажут, был пенальти. Или скажут – не было.

Как обычно, будут обелять арбитров. А толку-то в этом? Надо самим разбираться. Я понимаю, что тот же Мажич ничего такого существенного не привнес для нашего футбола, потому что судьи сейчас косячат еще больше», – сказал бывший игрок «Зенита».