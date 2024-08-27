Радимов о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Очевидный пенальти – человека за руку держат. Арбитров будут обелять, как обычно, а толку? Надо самим разбираться»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Милорад Мажич Диего Лаксальт видеоповторы Александр Черников ЭСК РФС Футбол

Владислав Радимов высказался о судейских ошибках в Мир РПЛ.

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал эпизод с падением защитника «Динамо» Диего Лаксальта в штрафной площади «Краснодара» после борьбы с Александром Черниковым в матче 6-го тура Мир РПЛ. Главный судья матча Сергей Карасев не увидел оснований для назначения 11-метрового удара, арбитр ВАР Сергей Иванов также не вмешался в эпизод.

По итогам матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод.

«Да, конечно, это пенальти, очевидно пенальти, ведь там держат человека за руку. А наша ЭСК… Ну а что ЭСК? Ну, скажут, был пенальти. Или скажут – не было.

Как обычно, будут обелять арбитров. А толку-то в этом? Надо самим разбираться. Я понимаю, что тот же Мажич ничего такого существенного не привнес для нашего футбола, потому что судьи сейчас косячат еще больше», – сказал бывший игрок «Зенита».

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18 комментариев
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100% пендаль
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Карась похоже делает ставки на поражение ДИНАМО. Не видит очевидные вещи. 100% если бы такое произошло в штрафной ДИНАМО, пеналь бы Карась поставил моментально!
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Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Комментарий скрыт
Ага, Карасев знает, да. Он уже давно не держит уровень. Тут просто стараются этого не замечать. А в этот раз ещё и на варе его косяк решили замылить
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Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Комментарий скрыт
По инерции чего он там упал? Ноги у него как бежали, так и продолжали бежать, а верх остался на месте, крепко удерживаемый двумя руками Чистяковым.
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Карасёва с судейством надо заканчивать, пусть идёт бренчит на гитаре.
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... Надо самим разбираться ...

Звучит двояко.
Можно привлечь за подстрекательство :)
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надо ещё услышать мнение Бастрыкина
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Толку то от решения ЭСК. Ну даже если и признают, что был, уже ничего не изменится, а Карась как судил, так и будет судить
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Это надо понимать лучший из худших арбитров.
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Ни чего нового. Игрушка Галицкого в своем репертуаре. 100. %% пеналь
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
... Надо самим разбираться ... Звучит двояко. Можно привлечь за подстрекательство :)
БОСС Овчинников помню сам разобрался, и больше не играл...
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всегда говорил что Карасёв это днище.
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А Радимов ничего не сказал, по поводу не назначения пенальти ворота Зенита? Ведь там сперва Алип сыграл в ногу, потом в мяч) По мне что там что там пенальти
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