Гендиректор «Спартака» Малышев о переговорах с «Зенитом» по Соболеву: «Контакты были, не договорились. На данный момент ничего не происходит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» прокомментировали переговоры с «Зенитом» по Александру Соболеву.

– Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?

– На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет.

– Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»?

– Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились.

– Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?

– Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит.

– Насколько велика вероятность, что Алекс вернется и будет тренироваться с основным составом?

– Не могу сейчас ответить на этот вопрос, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»

29 комментариев
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Выпускайте в море его, пусть плывёт на ###
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Нам тоже все равно)) я бы лучше посмотрел, как он 2 года круги будет наяривать)
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О чëм это он? Карпова не читал чтоль? Соболев в Зените за 30 миллионов уже месяц. Пускай счëт проверит
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Ну пусть до 5 сентября также ничего и не будет происходить.
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Алекс? Это его кореш интервью брал🤦
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Да всем уже пофиг, Зенит купил форварда, никому не интересна судьба дельфина теперь.
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Хорошо бы, что он хоть до зимы круги один бегал) может че поймет хоть)
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Ответ Owen_the_Simple
О чëм это он? Карпова не читал чтоль? Соболев в Зените за 30 миллионов уже месяц. Пускай счëт проверит
прочитал как "За 30 миллионов в месяц". Мне эта версия нравится больше.
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В Зенит не ушёл, в Спартаке не играет. Вопрос, кому не повезет теперь?
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Ответ Угараю_с_вас
Хорошо бы, что он хоть до зимы круги один бегал) может че поймет хоть)
Не будет он бегать, у него дота
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В итоге это фраер в стримах останется?))
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Ответ Угараю_с_вас
Нам тоже все равно)) я бы лучше посмотрел, как он 2 года круги будет наяривать)
Соболев с адвокатами еще сдерет со Спартака круглую сумму за нарушение условий контракта. Покруче Газизова.
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Вроде как Ташуев его за деньги тренирует в Сочи. Форму на пляже поддерживает. Видели,что по песку бегал Саня и с ним Ташуева видели
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Ванюша Карпов попросил Вован и Лексуса приколоться.
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Соболь -быстропортящийся товар-с каждым днем его сейчас цена падает,а острые комменты и простой способствуют этому.Кстати Жозе не капли не лучше и кто его протежировал?А Соболя если б пустили поиграть,то если б классно сыграл то набил себе цену и даже вернулся с покаянием,если плохо ,понял,что все справедливо....
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Вот все говорят и я вам тоже скажу, Санчез заканчауй страдать и начинай работать!
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Освободите Вилли уже!!!
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Если он больше не хочет играть за Спартак - отправить его куда нибудь подальше, в Хабаровск, в дельфинарий.
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Ответ Виталик Украинский
Соболев с адвокатами еще сдерет со Спартака круглую сумму за нарушение условий контракта. Покруче Газизова.
Никто не видел контракт и условия, так что тут не все так ясно. Врятли бы Спартак пошел на такое, если бы реально был бы пункт такой в контракте.
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Ответ Угараю_с_вас
Никто не видел контракт и условия, так что тут не все так ясно. Врятли бы Спартак пошел на такое, если бы реально был бы пункт такой в контракте.
Ну по правилам ФИФА в принципе отправлять бегать игрока по кругу не совсем законно)
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Ответ Угараю_с_вас
Никто не видел контракт и условия, так что тут не все так ясно. Врятли бы Спартак пошел на такое, если бы реально был бы пункт такой в контракте.
Лишить игрока игровой практики, только на основании высказанного им пожелания - это нарушение контракта. И суду фиолетово хотелки и понятия существующие в клубе.
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Ответ Pok_Toholo
Не будет он бегать, у него дота
И танчики
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Ответ Petr Ivanov
Алекс? Это его кореш интервью брал🤦
его постоянно кто-то так в интервью так называет
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