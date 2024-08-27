Гендиректор «Спартака» Малышев о переговорах с «Зенитом» по Соболеву: «Контакты были, не договорились. На данный момент ничего не происходит»
В «Спартаке» прокомментировали переговоры с «Зенитом» по Александру Соболеву.
– Как обстоят дела с будущим Соболева? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?
– На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет.
– Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от «Зенита»?
– Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились.
– Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?
– Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит.
– Насколько велика вероятность, что Алекс вернется и будет тренироваться с основным составом?
– Не могу сейчас ответить на этот вопрос, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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