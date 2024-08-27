Гендиректор «Спартака» Малышев о переговорах с «Зенитом» по Соболеву: «Контакты были, не договорились. На данный момент ничего не происходит»

В «Спартаке» прокомментировали переговоры с «Зенитом» по Александру Соболеву.

– Как обстоят дела с будущим ? Ведутся ли переговоры с «Зенитом»?

– На данный момент нельзя рассказать о достигнутых с кем-либо договоренностях. Договоренностей нет.

– Было ли за все время хотя бы одно официальное предложение от « »?

– Официального не было. Контакты были, определенные условия обсуждались. Не договорились.

– Вас не устраивает сумма – 6 млн евро?

– Детали не могу говорить, это конфиденциальная информация. На данный момент ничего не происходит.

– Насколько велика вероятность, что Алекс вернется и будет тренироваться с основным составом?

– Не могу сейчас ответить на этот вопрос, – сказал генеральный директор « » .

Семак о подписании «Зенитом» еще одного форварда: «Ничего не исключаю. Нам нужны игроки, для нас это важный вопрос. Кассьерра чуть подседает»