Владислав Радимов: «Мажич себя полностью дискредитировал, судейство не улучшается, а ухудшается. Только в нашей стране могут смотреть ВАР 7 минут, ###»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи КДК РФС Даниэле Орсато Милорад Мажич брань ЭСК РФС контент Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов высказался о ситуации в российском судействе.

– Мажич себя полностью дискредитировал.

– Почему?

– Потому что судейство не улучшается, а ухудшается.

– В прошлом сезоне была хорошая динамика.

– Не было. Не было ухудшения, шло ровно. Сейчас стало еще хуже.

У меня аббревиатура ЭСК ассоциируется с КДК – одно и то же, по-моему. И последнее приглашение какого-то итальянца [Даниэле Орсато], который поработал в ЭСК и вышел оттуда… Конечно же, это комичная история.

Решения, которые они принимают и опубликовывают – все это уходит в мусорное ведро, потому что это никому не надо. Ничего от этого не дается, они просто пытаются обелять судей.

Ошибки в последних турах налицо, и лучше не становится – становится только хуже. Только в нашей стране могут смотреть ВАР семь минут, ###. Только в нашей стране берут и объявляют в микрофон решение, во всем мире просто показывают на точку. У нас зачем-то вертят, бедный Кукуян – его сразу пот пробивает. Ему легче отсудить два матча подряд, нежели произнести это решение, потому что он начинает запутываться в словах, при всей моей к нему любви.

Настало время принять решение поставить вместо Мажича кого-то другого, – сказал бывший полузащитник «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Радимов об РПЛ: «Судейство дискредитирует себя. Наведите порядок, а то приглашаете итальянца – должны этому Орсато отправлять видео в Италию? Совсем чокнулись. Еще и платить деньги»

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30 комментариев
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Фирменный стиль Радимова узнаётся в трёх последних буквах
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Назрело решение поставить Пухача вместо Мажича
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В других странах порой тоже вар могут смотреть по 5-7 минут, судьи везде косячат
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Так то Радимов прав. Если ты за минуту ничего на повторе не увидел, значит не нужно ничего выдумывать. Я бы просмотр ВАР по времени ограничил. Особенно непонимание вызывает, когда ВАР пять минут смотрят повтор, а потом зовут главного. И он тоже смотрит пять минут! У вас если яиц нет решение принять, зовите сразу главного.
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Да, судейство ужасное.
Не понимаю зачем приглашать иностранцев, когда ничего не меняется.
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Ответ analogia
В других странах порой тоже вар могут смотреть по 5-7 минут, судьи везде косячат
Смотрел я Испанию, Германию, Англию, не припомню где смотрели по 5-7 минут очевидное решение и одну фазу.
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Всех иностранцев нужно выгнать нафиг! Своих полно. Ни один иностранец-судья ничего позитивного не привнес в судейство в РПЛ, ни один! Но приходит какой-то непонятный Каманцев и приглашает кучу иностранцев на должности в судейский комитет! Ну, и?! )
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Да, везде есть это несправедливое судейство и "типа" плохое использование Вар. На деле, буки нашли лазейки, чтобы влиять на результат, а судьи некоторые не против на безбедную старость заработать.
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Хоть Точнича пригласят ничего не изменится. То, что годами дискредитировалось, ошибки судей оправдывались с формулировками и аргументацией ниже плинтуса. Годами придётся всё лечить как хирургическим методом так и консервативным.
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Старик Буланов-Кулешов раскудахтался
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Потому что в других странах судьи сидят на ВАРе, а у нас на #####!
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### - дон?
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Ошибки в последних турах на лицо, как в порно фильмах)))
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Ответ Nick150486
Ошибки в последних турах на лицо, как в порно фильмах)))
А там какие ошибки? Я просто не в курсе.
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Ответ Алексей Мясников
Так то Радимов прав. Если ты за минуту ничего на повторе не увидел, значит не нужно ничего выдумывать. Я бы просмотр ВАР по времени ограничил. Особенно непонимание вызывает, когда ВАР пять минут смотрят повтор, а потом зовут главного. И он тоже смотрит пять минут! У вас если яиц нет решение принять, зовите сразу главного.
Они не смотрят, они со старшими созваниваются в таких случаях.
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С Мажичем промазали, ###.
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Ответ zanuda59
А там какие ошибки? Я просто не в курсе.
Я тоже не в курсе, но все в этой жизни ошибаются)
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Ответ analogia
В других странах порой тоже вар могут смотреть по 5-7 минут, судьи везде косячат
Повсеместная деградация судейства удивляет.
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Ответ Ничего Смешного
Смотрел я Испанию, Германию, Англию, не припомню где смотрели по 5-7 минут очевидное решение и одну фазу.
В Италии, например, традиционно судьи слоупоки и клоуны не лучше наших
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Ответ Nick150486
Я тоже не в курсе, но все в этой жизни ошибаются)
Типа, выкрутился😄
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Ответ igls54
С Мажичем промазали, ###.
Импортный, по глазам, руководства, не всегда принимает верное решение . Вот судби и трактуют правила по своему усмотрению.
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Вы наверно пропускали матчи с участием ливерпуля ?))
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Ощущение, что пытаются кого-то своего туда протолкнуть вместо Мажича
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А что Мажич, он разве решает что-то? Там за..нец Каманцев продолжает рулить всем.
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Прав Влад . В том что долго смотрят ВАР . В субб. матче Барсы с Атлетиком не совсем простой эпизод по пенке главный смотрел от силы 30 сек .
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Влад прав. И хотелось бы, чтобы так называемый судейский эксперт Николаев вообще не появлялся на Матч ТВ со своими детскими комментариями и не гонял гусей, принимая болел за идиотов.
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Смотреть ВАР, ### и видеть ###.
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Ну, чтобы нарисовать нужный ракурс, нужно время, Владислав. (;
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