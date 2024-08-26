Владислав Радимов: «Мажич себя полностью дискредитировал, судейство не улучшается, а ухудшается. Только в нашей стране могут смотреть ВАР 7 минут, ###»

Владислав Радимов высказался о ситуации в российском судействе.

– Мажич себя полностью дискредитировал.

– Почему?

– Потому что судейство не улучшается, а ухудшается.

– В прошлом сезоне была хорошая динамика.

– Не было. Не было ухудшения, шло ровно. Сейчас стало еще хуже.

У меня аббревиатура ЭСК ассоциируется с КДК – одно и то же, по-моему. И последнее приглашение какого-то итальянца [ ], который поработал в ЭСК и вышел оттуда… Конечно же, это комичная история.

Решения, которые они принимают и опубликовывают – все это уходит в мусорное ведро, потому что это никому не надо. Ничего от этого не дается, они просто пытаются обелять судей.

Ошибки в последних турах налицо, и лучше не становится – становится только хуже. Только в нашей стране могут смотреть ВАР семь минут, ###. Только в нашей стране берут и объявляют в микрофон решение, во всем мире просто показывают на точку. У нас зачем-то вертят, бедный Кукуян – его сразу пот пробивает. Ему легче отсудить два матча подряд, нежели произнести это решение, потому что он начинает запутываться в словах, при всей моей к нему любви.

Настало время принять решение поставить вместо Мажича кого-то другого, – сказал бывший полузащитник «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Радимов об РПЛ: «Судейство дискредитирует себя. Наведите порядок, а то приглашаете итальянца – должны этому Орсато отправлять видео в Италию? Совсем чокнулись. Еще и платить деньги»