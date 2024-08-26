Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Все эксперты – иностранцы, глава судей – европеец, но я не вижу, что улучшилось. Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю»
Алексей Рыскин критически оценил работу ЭСК РФС.
В матче 6-го тура Мир РПЛ «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3). На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
– На мой взгляд, пенальти на Осипенко очевидный. Переписывался с бывшими арбитрами, они считают, что это пенальти. Мне назвали несколько международных матчей, где в такой ситуации ставились пенальти.
Понимаю, почему ВАР не вмешался – посчитали законченным действием, потому что нарушение правил было после удара Осипенко по воротам. Но в Европе, на которую мы любим ссылаться, такие пенальти назначают.
Если мы взяли европейского специалиста (Милорада Мажича – Спортс’’), есть, может быть, смысл ему придерживаться той линии, которой придерживаются в Европе? Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю.
– Что имеете в виду под экспериментом?
– У нас все эксперты ЭСК – иностранцы. На пост главы судей взяли европейца. Я не вижу, что улучшилось. Никаких улучшений не вижу. Прошлый год – да, объективно был более-менее спокойный. Позапрошлый – безобразие, – сказал спортивный директор «Ростова».
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Тут же просто гос орган с бездельниками, которые создают вид работы, за которую бабло получают. А то что от их работы толку примерно 0, то это уже мало кого волнует.
Это как Гершкович помню налог на иностранных тренеров придумал. Просто для обогащения. Но вроде уже обрубили эту тему
Учебные материалы с судейских сборов УЕФА тоже есть, они их рассылают.
Ну, применяйте. Чему здесь можно «научить»? Футболиста-легионера приглашают, чтобы команда играла лучше, поскольку у него видят навыки, которыми местные игроки не обладают.
Тренера-иностранца зовут по той же причине - у него могут знания и умения, которых здесь нет, и потому он потенциально может дать лучший результат.
Но что может дать зарубежный арбитр? Какими секретными знаниями поделиться? Все же знания в судействе доступны для всех, их объем фиксирован.
В истории футбольной России несколько раз пытались использовать маститых европейских рефери, как панацею от местных бед. И всегда они творили дичь ещё большую, чем наши арбитры. Так зачем этот Мажич сидит в нашем ЭСК?
Посмотрели момент, нашли пункт правил, выбрали лучший повтор из имеющихся и сообщили публике, какое решение должно было быть верным, и прав ли был судья. Все! Ничему иностранец здесь научить не может!