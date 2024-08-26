Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Все эксперты – иностранцы, глава судей – европеец, но я не вижу, что улучшилось. Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю»

Алексей Рыскин критически оценил работу ЭСК РФС.

В матче 6-го тура Мир «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3). На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– На мой взгляд, пенальти на Осипенко очевидный. Переписывался с бывшими арбитрами, они считают, что это пенальти. Мне назвали несколько международных матчей, где в такой ситуации ставились пенальти.

Понимаю, почему ВАР не вмешался – посчитали законченным действием, потому что нарушение правил было после удара Осипенко по воротам. Но в Европе, на которую мы любим ссылаться, такие пенальти назначают.

Если мы взяли европейского специалиста (Милорада Мажича – Спортс’’), есть, может быть, смысл ему придерживаться той линии, которой придерживаются в Европе? Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю.

– Что имеете в виду под экспериментом?

– У нас все эксперты ЭСК – иностранцы. На пост главы судей взяли европейца. Я не вижу, что улучшилось. Никаких улучшений не вижу. Прошлый год – да, объективно был более-менее спокойный. Позапрошлый – безобразие, – сказал спортивный директор «Ростова».

Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Мы из разных вселенных, общаться с клубами ему неинтересно. В ЭСК обращаемся смеха ради, прикалываемся»

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти