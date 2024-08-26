Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Все эксперты – иностранцы, глава судей – европеец, но я не вижу, что улучшилось. Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Максим Осипенко Жерзино Ньямси Алексей Рыскин ЭСК РФС Футбол

Алексей Рыскин критически оценил работу ЭСК РФС.

В матче 6-го тура Мир РПЛ «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3). На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– На мой взгляд, пенальти на Осипенко очевидный. Переписывался с бывшими арбитрами, они считают, что это пенальти. Мне назвали несколько международных матчей, где в такой ситуации ставились пенальти.

Понимаю, почему ВАР не вмешался – посчитали законченным действием, потому что нарушение правил было после удара Осипенко по воротам. Но в Европе, на которую мы любим ссылаться, такие пенальти назначают.

Если мы взяли европейского специалиста (Милорада Мажича – Спортс’’), есть, может быть, смысл ему придерживаться той линии, которой придерживаются в Европе? Над нами ставят эксперимент, которого я не понимаю.

– Что имеете в виду под экспериментом?

– У нас все эксперты ЭСК – иностранцы. На пост главы судей взяли европейца. Я не вижу, что улучшилось. Никаких улучшений не вижу. Прошлый год – да, объективно был более-менее спокойный. Позапрошлый – безобразие, – сказал спортивный директор «Ростова».

Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Мы из разных вселенных, общаться с клубами ему неинтересно. В ЭСК обращаемся смеха ради, прикалываемся»

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19 комментариев
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ЭСК вообще непонятный орган, кто его придумал тот враг футбола
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Всё как всегда, надежда что заграница нас научит, сами головой работать не хотят((
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Эксперимент это скорее когда десятки лет людям лепят что в стране есть оппозиция))
Тут же просто гос орган с бездельниками, которые создают вид работы, за которую бабло получают. А то что от их работы толку примерно 0, то это уже мало кого волнует.
Это как Гершкович помню налог на иностранных тренеров придумал. Просто для обогащения. Но вроде уже обрубили эту тему
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Абсолютно не понятно, зачем в наших судейских структурах нужны иностранцы. Прямо от слова совсем. Правила написаны, перевод их есть.
Учебные материалы с судейских сборов УЕФА тоже есть, они их рассылают.
Ну, применяйте. Чему здесь можно «научить»? Футболиста-легионера приглашают, чтобы команда играла лучше, поскольку у него видят навыки, которыми местные игроки не обладают.

Тренера-иностранца зовут по той же причине - у него могут знания и умения, которых здесь нет, и потому он потенциально может дать лучший результат.

Но что может дать зарубежный арбитр? Какими секретными знаниями поделиться? Все же знания в судействе доступны для всех, их объем фиксирован.

В истории футбольной России несколько раз пытались использовать маститых европейских рефери, как панацею от местных бед. И всегда они творили дичь ещё большую, чем наши арбитры. Так зачем этот Мажич сидит в нашем ЭСК?

Посмотрели момент, нашли пункт правил, выбрали лучший повтор из имеющихся и сообщили публике, какое решение должно было быть верным, и прав ли был судья. Все! Ничему иностранец здесь научить не может!
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Ответ korablev
Абсолютно не понятно, зачем в наших судейских структурах нужны иностранцы. Прямо от слова совсем. Правила написаны, перевод их есть. Учебные материалы с судейских сборов УЕФА тоже есть, они их рассылают. Ну, применяйте. Чему здесь можно «научить»? Футболиста-легионера приглашают, чтобы команда играла лучше, поскольку у него видят навыки, которыми местные игроки не обладают. Тренера-иностранца зовут по той же причине - у него могут знания и умения, которых здесь нет, и потому он потенциально может дать лучший результат. Но что может дать зарубежный арбитр? Какими секретными знаниями поделиться? Все же знания в судействе доступны для всех, их объем фиксирован. В истории футбольной России несколько раз пытались использовать маститых европейских рефери, как панацею от местных бед. И всегда они творили дичь ещё большую, чем наши арбитры. Так зачем этот Мажич сидит в нашем ЭСК? Посмотрели момент, нашли пункт правил, выбрали лучший повтор из имеющихся и сообщили публике, какое решение должно было быть верным, и прав ли был судья. Все! Ничему иностранец здесь научить не может!
Зато лет пять назад все стенали "у-у-у, наши кривоглазые и взяточники, давайте иностранцев". Помните, кое-кто переходил в Крым, а кто-то под твиты экспертницы даже снимался с чемпионата? Видимо, пора замыкать цикл и возвращать родных.
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Я думаю все проще, никто не хочет работать. А над ними кто даст люлей никого видимо нет. Вот и делают что хотят или не хотят.
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Лапочкин в последнее время нормально вещает по судейским моментам, но где этот Мажич и чем он вообще занимается. 6 туров сыграли и почти в каждом есть скандал. А СУДЬИ КТО? ВСЕХ НА КОВЕР!
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Эксперимент, очевидно, не удался. ЭСК, состоящая из иностранцев, причем - на удаленке! Что за маразм?! )) Каманцеву - 👎.
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Впарили туземцам стеклянные бусы - классика.
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А другие эксперты ,рангом пожиже,но такие же бесполезные за зарплату кивалами в студии матч тп подрабатывают.
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Нас всех спасёт ИИ
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ЭСК - сборище иноагентов, а пригласившие их - шпионы и диверсанты.
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И это не единственный эксперимент. И не сейчас они начались. "Реформы", которые идут у нас с 1985 года и никак не могут остановиться это и есть один нескончаемый эксперимент, а футбол лишь малая часть.
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Ответ zho3716
Пройдет еще 100 лет,а Ростов все по прежнему будет ныть
Не ной
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