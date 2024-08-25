Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Мы из разных вселенных, общаться с клубами ему неинтересно. В ЭСК обращаемся смеха ради, прикалываемся»
Алексей Рыскин раскритиковал работу Милорада Мажича и ЭСК РФС.
Сегодня «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3) в 6-м туре Мир РПЛ.
– На игре был Мажич. Поговорили?
– Нет, мы из разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами. А нам уже с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, прикалываемся. Потом между собой уже общаемся и обсуждаем формулировки.
– Думаете, он не скажет ничего толкового?
– А вы что‑то слышали толковое? Разве вы можете сказать, что вот это решение ЭСК было обоснованно? У нас впечатление, что их меньше половины, – сказал спортивный директор «Ростова».
Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»
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