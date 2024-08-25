Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Мы из разных вселенных, общаться с клубами ему неинтересно. В ЭСК обращаемся смеха ради, прикалываемся»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Алексей Рыскин ЭСК РФС Футбол

Алексей Рыскин раскритиковал работу Милорада Мажича и ЭСК РФС.

Сегодня «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3) в 6-м туре Мир РПЛ. 

– На игре был Мажич. Поговорили?

– Нет, мы из разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами. А нам уже с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, прикалываемся. Потом между собой уже общаемся и обсуждаем формулировки.

– Думаете, он не скажет ничего толкового?

 – А вы что‑то слышали толковое? Разве вы можете сказать, что вот это решение ЭСК было обоснованно? У нас впечатление, что их меньше половины, – сказал спортивный директор «Ростова».

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

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7 комментариев
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Даже Орсато не вытерпел такого судейства и ушел
+12
0
+12
Ответ Евгений Синицын
Даже Орсато не вытерпел такого судейства и ушел
Ага, а ведь долго держался((
+3
0
+3
Ответ Murzinio
Я очень симпатизирую Ростову, но в последнее время, что-то стало много жалоб на судейство, Карпин постоянно на любой вопрос огрызается. Жаль, что игра команды меркнет на фоне вот этого негатива...
видел пару игр целиком, пару отрезками. мне кажется Ростов очень интересно играет.
я болела Кб
+1
0
+1
Я очень симпатизирую Ростову, но в последнее время, что-то стало много жалоб на судейство, Карпин постоянно на любой вопрос огрызается. Жаль, что игра команды меркнет на фоне вот этого негатива...
+4
-4
0
Ответ Евгений Синицын
Даже Орсато не вытерпел такого судейства и ушел
Орсато это судейский вариант Джона Терри. Один легенда Спартака, второй ЭСК.
+1
-1
0
Ответ Murzinio
Я очень симпатизирую Ростову, но в последнее время, что-то стало много жалоб на судейство, Карпин постоянно на любой вопрос огрызается. Жаль, что игра команды меркнет на фоне вот этого негатива...
Вообще-то сегодня Рыскин про судейство говорит. А на счёт ЭСК... они практически всегда отмазывают судей.
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