Мажич об уровне судейства в РПЛ: «Ничего не могу сказать, мы каждую неделю говорим, что думаем»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Милорад Мажич Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Милорад Мажич ответил на вопрос об уровне судейства в чемпионате России.

Ранее руководители клубов Мир РПЛ неоднократно жаловались на качество работы арбитров и на решения экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС, которую возглавляет Мажич.

– Что можете сказать про уровень судейства в целом?

– Я ничего не могу сказать по судейству. Мы каждую неделю говорим, что думаем, – сказал руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич. 

Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? ЭСК себя дискредитирует в моем понимании»

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо: «Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие футбола. ЭСК занимается защитой и оправданием судей»

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8 комментариев
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На ум приходит цитата комиссара Жибера: " Мы в ######"
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Говорите только в кулуарах, а масса болельщиков только гадает о ваших выводах.
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Если Мажич прямо скажет о низком уровне судейства, его попрут, но он тонко на это намекает))
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Может пора убирать этого Мажича, чтобы арбитры начали судить уже нормально?!.
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Мажич - мастер отмазок от ответственности, сама фамилия об этом говорит.
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Гнать этого гастарбайтера сс... грязными тряпками. С ним стало только хуже. И Каманцева заодно.
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Видимо на сербском говорит
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Что можете сказать ... - Ничего не могу сказать .. Перевожу с сербского - Пошли вы нахрен! Я еще объяснять что-то буду?!
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