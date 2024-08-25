Мажич об уровне судейства в РПЛ: «Ничего не могу сказать, мы каждую неделю говорим, что думаем»

Милорад Мажич ответил на вопрос об уровне судейства в чемпионате России.

Ранее руководители клубов Мир неоднократно жаловались на качество работы арбитров и на решения экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС, которую возглавляет Мажич.

– Что можете сказать про уровень судейства в целом?

– Я ничего не могу сказать по судейству. Мы каждую неделю говорим, что думаем, – сказал руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич.

Директор «Ростова» Рыскин о Мажиче: «Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? ЭСК себя дискредитирует в моем понимании»

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо: «Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие футбола. ЭСК занимается защитой и оправданием судей»