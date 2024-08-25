Лаксальт о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистый пенальти. Пересмотрите момент»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт Матч ТВ Александр Черников Футбол

Диего Лаксальт прокомментировал эпизод с падением в штрафной «Краснодара».

В конце матча 6-го тура Мир РПЛ защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков».

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. «Краснодар» победил со счетом 1:0.

– Был ли на тебе пенальти?

– Это чистый пенальти. Пересмотрите момент, – сказал Лаксальт.

Николаев о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Повод назначить пенальти у Карасева был, сходить посмотреть в монитор следовало. У Черникова нет желания сыграть в мяч, очевидная задержка»

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло

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44 комментария
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Комментаторы смешные. Лаксальт оббегает Черникова по дуге, естественно корпус наклонен, Черников висит на левой руке, они рассказывают, что Лаксальт сам упал. Дали б пеналь - вообще бы ни у кого вопросов не возникло "за что". Ну вот такая лига с такими судьями
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Чистый пенальти был на игроке Крыльев, но судья даже к монитору не подошёл а на варе в это время в карты играли
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Не являюсь болельщиком ни одной из команд, мое мнение - пенальти был
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Ответ Coongur
Комментаторы смешные. Лаксальт оббегает Черникова по дуге, естественно корпус наклонен, Черников висит на левой руке, они рассказывают, что Лаксальт сам упал. Дали б пеналь - вообще бы ни у кого вопросов не возникло "за что". Ну вот такая лига с такими судьями
те же делетанты. Генич размышляет "почему Личка меняет Карраскаля в добавленное время, неужели нельзя дать доиграть ему последние 3 минуты, зачем время зря тратить?". Хотя до этого Карраскаль упал секунд 15 лежал, ему Макаров пытался помочь.
А ещё вчера "эксперт" Черданцев, минут 5 говорит о замене Мартинса на 35 минуте, и указывает на возможную травму, почему ему не оказывают мед работники помощь". И только спустя минут 5, второй комментатор говорит, что возможно замена была сделана из-за "около красной" грубой игры Мартинса
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Реально защитник двумя руками тянет вниз, какое более веское основание для пенальти может быть в такой ситуации?!
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Карасёв почему-то не любит Динамо.
В чемпионском матче Кордоба в кровь, ударом локтем, разбил лицо динамовцу и не получил даже жёлтую.
Сегодня очевиднейший пенальти.
Защитник просто повис на руке Ласкальта...
И комментаторы МАТТВ бросились отмазывать Карася :"ну, он сам начал падать".
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Ну немного конечно рисовал, но за руку его хватали - фол.
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Вот приди сейчас неангажированный профессиональный менеджер на Матч ТВ генеральным....От его одного взгляда на сотрудников, особенно комментаторов ,они бы стали собирать чемоданы,не требуя объяснений
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Железная пенка. Я был уверен что назначат. Карасёв очень слабо судит.
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Ответ гилберт
Железная пенка. Я был уверен что назначат. Карасёв очень слабо судит.
Вот Ку - ку, Ян поистине ваш сильный судья, но не может же он судить все матчи Динамо. Общественность может заподозрить неладное.
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Пенальти был без вопросов, вообще не понял почему не позвали Карасева к монитору
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Чистый пеналь.
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Ответ валя_стакан
Почему КС не подали протест тогда?
Вопрос интересный, вероятно поняли что с ВТБ решать какие либо тяжбы - бессмысленно
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Ответ Гаврила Подгоренский
Чистый пенальти был на игроке Крыльев, но судья даже к монитору не подошёл а на варе в это время в карты играли
А как судья может пойти к монитору, если его не зовут?
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Карасёв лучший из худших. Вот так и живём. Зарплату бы им добавить кто за?
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Ответ Николай Боровков
Ласкальт ещё до контакта с Черниковым начал падать, а это на пенальти не похоже, при всём желании.
100%
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Лаксальт дельфин слабый - Карасёва не убедил.
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Ответ Dinamik1
Карасёв лучший из худших. Вот так и живём. Зарплату бы им добавить кто за?
"Карту лояльности ВТБ" зажали? Вот и результат.
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Ответ гилберт
Железная пенка. Я был уверен что назначат. Карасёв очень слабо судит.
Карасев намеренно топит Динамо
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Ответ Нагрузки Сборной
Пенальти был без вопросов, вообще не понял почему не позвали Карасева к монитору
Пенальти может и был, если следовать правилам. А если учитывать заключения ЭСК "поступок защитника безрассудеый, но без злого умысла..., движение рукой было недостаточной физической силы..." - то никакого пенальти не было.
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Ответ гилберт
А как судья может пойти к монитору, если его не зовут?
Так он и не собирался туда идти, это нарушение было у него под носом
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Ответ Coongur
Комментаторы смешные. Лаксальт оббегает Черникова по дуге, естественно корпус наклонен, Черников висит на левой руке, они рассказывают, что Лаксальт сам упал. Дали б пеналь - вообще бы ни у кого вопросов не возникло "за что". Ну вот такая лига с такими судьями
За что в Питере дали пеналь, напомни?
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Ответ Роман Орещук
те же делетанты. Генич размышляет "почему Личка меняет Карраскаля в добавленное время, неужели нельзя дать доиграть ему последние 3 минуты, зачем время зря тратить?". Хотя до этого Карраскаль упал секунд 15 лежал, ему Макаров пытался помочь. А ещё вчера "эксперт" Черданцев, минут 5 говорит о замене Мартинса на 35 минуте, и указывает на возможную травму, почему ему не оказывают мед работники помощь". И только спустя минут 5, второй комментатор говорит, что возможно замена была сделана из-за "около красной" грубой игры Мартинса
игра у Мартинса была просто на вторую желтую точка
поэтому и заменили, что арбитр испугался показывать и хотел пождать след нарушение, но Станкович был быстрее
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Ответ Константин Эсперов
Тут есть одно лишь оправдание , подняли уровень сопротивления как в Ла лиге или АПЛ . Там тебя могут за шею обеими руками обхватить сзади ,но при стандарте такой пенальти не дадут.
Там такое происходит не из-за уровня борьбы, а из-за такой же низкой квалификации арбитров.
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Ответ Coongur
Комментаторы смешные. Лаксальт оббегает Черникова по дуге, естественно корпус наклонен, Черников висит на левой руке, они рассказывают, что Лаксальт сам упал. Дали б пеналь - вообще бы ни у кого вопросов не возникло "за что". Ну вот такая лига с такими судьями
Сглотнули комментаторы этот момент, хотя там всё очевидно
+1
-1
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Ответ Coongur
Комментаторы смешные. Лаксальт оббегает Черникова по дуге, естественно корпус наклонен, Черников висит на левой руке, они рассказывают, что Лаксальт сам упал. Дали б пеналь - вообще бы ни у кого вопросов не возникло "за что". Ну вот такая лига с такими судьями
Тут есть одно лишь оправдание , подняли уровень сопротивления как в Ла лиге или АПЛ . Там тебя могут за шею обеими руками обхватить сзади ,но при стандарте такой пенальти не дадут.
+7
-7
0
Нет тут пенальти. Дотронулись до него и падает
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Абсолютно очевидно ,что Черников так вцепился в руку Динамовца, чтобы тот не упал и не получил травму...
Какое пенальти...о чем Вы?
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Карася на мыло !!!
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В очередной раз не профессионализм нашего судейского корпуса. То смотрят 15 минут офсайд в матче Рубин - Динамо Махачкала, то в матче Динамо-Киаснодар даже к уху палец не приложил ( суть не в уровне соперников, а в ситуации, где ни кто 15 минут не понимают, что смотрят и в такой игре очивидный момент)
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