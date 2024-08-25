Лаксальт о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистый пенальти. Пересмотрите момент»
Диего Лаксальт прокомментировал эпизод с падением в штрафной «Краснодара».
В конце матча 6-го тура Мир РПЛ защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков».
Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. «Краснодар» победил со счетом 1:0.
– Был ли на тебе пенальти?
– Это чистый пенальти. Пересмотрите момент, – сказал Лаксальт.
Николаев о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Повод назначить пенальти у Карасева был, сходить посмотреть в монитор следовало. У Черникова нет желания сыграть в мяч, очевидная задержка»
Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
А ещё вчера "эксперт" Черданцев, минут 5 говорит о замене Мартинса на 35 минуте, и указывает на возможную травму, почему ему не оказывают мед работники помощь". И только спустя минут 5, второй комментатор говорит, что возможно замена была сделана из-за "около красной" грубой игры Мартинса
В чемпионском матче Кордоба в кровь, ударом локтем, разбил лицо динамовцу и не получил даже жёлтую.
Сегодня очевиднейший пенальти.
Защитник просто повис на руке Ласкальта...
И комментаторы МАТТВ бросились отмазывать Карася :"ну, он сам начал падать".
поэтому и заменили, что арбитр испугался показывать и хотел пождать след нарушение, но Станкович был быстрее
Какое пенальти...о чем Вы?