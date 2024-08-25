Лаксальт о падении в штрафной «Краснодара»: «Чистый пенальти. Пересмотрите момент»

Диего Лаксальт прокомментировал эпизод с падением в штрафной «Краснодара».

В конце матча 6-го тура Мир защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с в штрафной «быков».

Главный арбитр встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. «Краснодар» победил со счетом 1:0.

– Был ли на тебе пенальти?

– Это чистый пенальти. Пересмотрите момент, – сказал Лаксальт.

Николаев о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Повод назначить пенальти у Карасева был, сходить посмотреть в монитор следовало. У Черникова нет желания сыграть в мяч, очевидная задержка»

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло