Сперцян о недовольстве заменой с «Динамо»: «Это эмоции, хотелось продолжить, но не могу поменять решение тренера. Мне нужно забить, и вернется уверенность»

Эдуард Сперцян высказался о матче с «Динамо» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

24-летний хавбек «быков» был заменен на 70-й минуте матча.

– Мы ждали, что будет достаточно открытая игра, мы любим такие игры. Думаю, она была очень интересной для зрителей. Были моменты в первом тайме, в частности у меня.

Во втором тайме немного подсели, « » давило. Хорошо, что оборонялись все вместе, могли забить в контратаке в конце.

– В чем причина такого немалого количества моментов у ваших ворот?

– Потому что была достаточно открытая игра. В первом тайме первые 20 минут была атака на атаку. Мы достаточно открыто играем, интересно, поэтому будут моменты у наших ворот. Надо больше отрабатывать и реализовывать наверху.

– В перерыве была установка играть вторым номером и на контратаках?

– В перерыве нам сказали, что мы начали хорошо, но потом отдали инициативу и проигрывали единоборства в центре поля, от этого пошли замены. Мы должны были выходить так же на второй тайм.

– Ты был не очень доволен своей заменой.

– Это эмоции. Конечно, хотелось продолжить игру. Но я не могу поменять решение тренера.

– Что важнее: упорно работать или получать радость от футбола?

– Упорно работать.

– Насколько ты сейчас далек от «максимального» ? И повлияла ли вся суматоха по возможному уходу на твое состояние?

– Конечно, немного это давит. Мы все люди, не могу это скрывать. Но думаю, что не в этом [главная] причина. Бывают такие моменты в карьере. Думаю, мне нужно забить один гол и вернется некая уверенность впереди.

Сегодня я себя физически чувствовал лучше, чем в прошлых играх. Дай бог, чтобы поскорее я вернулся [на прежний уровень], – сказал полузащитник « ».