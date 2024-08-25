Михаил Боярский: «Уверен, «Зенит» станет чемпионом. Ничьи со «Спартаком» и «Химками» – временные трудности»
Михаил Боярский уверен, что «Зенит» станет чемпионом.
«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет.
Ничьи с «Химками» и «Спартаком» – временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.
«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в таблице Мир РПЛ.
Поразительно как у Семака после выпадения одного игрока игра команды разваливается.
временные трудности, а нечто другое. И сегодня его
лидерство может оказаться временным.
Не нужен? Не дорого отдам.
Всё в ажуре будет
вышли Зобнин, Хлусевич