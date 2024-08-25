Михаил Боярский: «Уверен, «Зенит» станет чемпионом. Ничьи со «Спартаком» и «Химками» – временные трудности»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский уверен, что «Зенит» станет чемпионом.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет.

Ничьи с «Химками» и «Спартаком» – временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в таблице Мир РПЛ.

44 комментария
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Ответ Любитель шоколада
Еще десяток бразильцев купят и может быть тогда станут. Поразительно как у Семака после выпадения одного игрока игра команды разваливается.
Вообще не вижуу зенита ни какой тактики,просто расчет Семака на мастерство бразильцев.Какой он тренер показали матчи ЛЧ.Ему до Романцева,Семина,Бердыева как до луны....
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Ланфрен-ланфра, каналья!
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Весомое мнение фаната ФК Тосно
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Еще десяток бразильцев купят и может быть тогда станут.

Поразительно как у Семака после выпадения одного игрока игра команды разваливается.
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+14
Ответ tzasasa
Ланфрен-ланфра, каналья!
Щщщщщщщенок
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Все пройдёт и печаль нам в радость...))
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Ответ vvdimirov
против Зенита все команды выкладываются по-полной. Спартака хватило на 1-й тайм, во 2-м он поплыл и спасло удаление зенитовца
ааа,зенит значит не выкладывался по полной против СПАРТКА?,ясно,понятно.Ну да,сравни стоимость составов,потом наяривай на зенит.
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Уважаемый, Михаил Сергеевич для Зенита это не
временные трудности, а нечто другое. И сегодня его
лидерство может оказаться временным.
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«Они сломали ему руку мячом ! Это были гвардейцы кардинала ! Тысяча чертей !»
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Ответ Михаил Опякин
Щщщщщщщенок
Щенок!!! Щенок!!!!
Не нужен? Не дорого отдам.
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Опять скрипит потёртое седло...
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Давно не было слышно Дартаньяна
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Это временно, всё верно, дальше проигрыши пойдут.
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Ответ Проблемы Аршавина
Сравни сколько Спартак потратил на футболистов за последние 2 года и сколько Зенит. Ещё Зенит и потерял своих лидеров Малкома и Кузяева.
Да что говорить. Зенит самого Кругового потерял. Вот кто был настоящим лидером.
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Зеленоглазое такси...
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Ответ Spartakus1984
Вообще не вижуу зенита ни какой тактики,просто расчет Семака на мастерство бразильцев.Какой он тренер показали матчи ЛЧ.Ему до Романцева,Семина,Бердыева как до луны....
👍
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Но ещё впереди ЦСКА, Локо, Динамики))
+3
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Конечно Зенит силен, от своих не ожидал такой игры. Но в этом сезоне Питеру будет очень тяжело.
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Да это и ежу понятно. 100 летие клуба, ГазПром, Миллер наконец. Только хотелось бы, чтобы им пришлось расчехлить админресурс по полной. Вот тогда эта победа, станет их поражением ... у всех на виду ).
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Ответ Spartakus1984
Ты просто не хочешь осознать что зенит гегемонит только благодаря деньгам.Спартак без Лукойла побеждал а зенит без Газпрома-пшик и это факт.
Зенит за последних 2 года потратил меньше Спартака и выиграл 2 чемпионства кубок и суперкубок. Спартак потратил больше всех и выиграл шиш.
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Михаил, это Володька🤣
Всё в ажуре будет
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А я же писал, что, согласно моим исследованиям, 92% болельщиков Зенита раньше болели за другие команды. И вот, пожалуйста - даже Тосненский переобулся. Глоры Зенита - ваши дешёвые оправдания?..
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Боярский? Это что, авторитет?
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Ответ Spartakus1984
ааа,зенит значит не выкладывался по полной против СПАРТКА?,ясно,понятно.Ну да,сравни стоимость составов,потом наяривай на зенит.
Сравни сколько Спартак потратил на футболистов за последние 2 года и сколько Зенит. Ещё Зенит и потерял своих лидеров Малкома и Кузяева.
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Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Ты просто не хочешь осознать что зенит гегемонит только благодаря деньгам.Спартак без Лукойла побеждал а зенит без Газпрома-пшик и это факт.
По существу можешь ответить?
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Ответ vvdimirov
против Зенита все команды выкладываются по-полной. Спартака хватило на 1-й тайм, во 2-м он поплыл и спасло удаление зенитовца
Мартинс, Рябчук ушли
вышли Зобнин, Хлусевич
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Ответ Проблемы Аршавина
Кто же виноват, что вы игроков которые трансфермаркет оценивает в 7 и 9 млн покупаете по 15?
Купили за все время несколько таких игроков.А вы постоянно за последние годы
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Ответ Проблемы Аршавина
А ты посмотри на стоимость Ерохина, Латышонка, Ахметова))) В Зените уже больше нет игрока стоимостью 45 млн., его продали за 60. Играют игроки, которые могут позволить Спартак. Угальде, Бабич, Барко.
Ты больной?ну говорю-посмотри трансфермаркт и сранви стоиимость всех игроков в общем.Зачем ты споришь я не понимаю.
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Ответ Spartakus1984
Спаратак ен покупал одного игрока за 45 млн.Спартак из за зенита потеряла анпадющего Соболева,перед игрой с зенитом.Теперь посмотри стоимость Умярова,денисова,Хлусевича,Пруцева,Литвинова
А ты посмотри на стоимость Ерохина, Латышонка, Ахметова))) В Зените уже больше нет игрока стоимостью 45 млн., его продали за 60. Играют игроки, которые могут позволить Спартак. Угальде, Бабич, Барко.
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