Михаил Боярский: «Уверен, «Зенит» станет чемпионом. Ничьи со «Спартаком» и «Химками» – временные трудности»

Михаил Боярский уверен, что «Зенит» станет чемпионом.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет.

Ничьи с «Химками» и «Спартаком» – временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», – сказал народный артист России и болельщик петербургского клуба.

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в таблице Мир РПЛ.