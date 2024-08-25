Зобнин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»: «Ощущение, что не выиграли. Обидно»
Роман Зобнин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом» (0:0).
– Можно сказать, что «Спартак» был намного ближе к победе?
– Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать. Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт‑Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.
– Обидно?
– Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать, – сказал игрок «Спартака».
Если не смотрел лучше промолчать...
«газовое народное достояние» определённо отскочило, если б не Латышонок. это очевидно
Как в этот раз отмечать будут?
В футболе лишний игрок не ощутим если команда в полном составе не может ничего создать возле чужих. Однако не в этом случае.
А на деле это всё тот же мешок из Пятерочки, надутый газом. Один прокол в виде хрустального глушенкова - и весь зент семака в тыкву превратился дома
Ну и моя теория закрытой крыши горшок-арены снова нашла подтверждение