Зобнин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»: «Ощущение, что не выиграли. Обидно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Футбол

Роман Зобнин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом» (0:0).

– Можно сказать, что «Спартак» был намного ближе к победе?

– Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать. Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт‑Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

– Обидно?

– Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать, – сказал игрок «Спартака».

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46 комментариев
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Ответ freeman123
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По ударам 17-9, в створ 6-2, владение мячом 56% в пользу Спартака, в конце матча несколько подряд сейвов от Латышонка и Бариоса, Максименко за весь матч только один сейв, остальное время курил бамбук...
Если не смотрел лучше промолчать...
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
смотрел матч, у Зенита моментов толком не было. Просто посмотри статистику
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-9
+33
Ответ Wiley Fox
Газовые СМИ сделали из зенита какой-то космический корабль А на деле это всё тот же мешок из Пятерочки, надутый газом. Один прокол в виде хрустального глушенкова - и весь зент семака в тыкву превратился дома Ну и моя теория закрытой крыши горшок-арены снова нашла подтверждение
Про пятёрочку это у вас уже на подсознательном вырвалось после былых приездов в Питер? )
+23
-14
+9
Ответ Николай Повалюхин
Радость Барриоса, спасшего очко Зенита, лучше всего говорит о происходившем на поле. Конечно обидно, гол назревал, зенитовцы симулировали травмы, затягивая время, и в общем-то добились своего и должны быть рады спасённому очку. Чего не скажешь о спартаковцах.
За Барриосом ещё врстарь был. А радовплся он что исправил свою же ошибку.
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Так вроде и не выиграли...
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+8
Всё так. Давить надо было сразу после удаления, а не с 80-ых минут, тогда наверняка дожали бы. Ну и бить издали надо было тоже раньше начинать. Всю игру Зенит давал спокойно перекатывать мяч вдоль штрафной, а бить только в конце начали.
+7
0
+7
Ответ fil_spb
Комментарий удален пользователем
что Вы несёте?
«газовое народное достояние» определённо отскочило, если б не Латышонок. это очевидно
+18
-13
+5
Ответ Юквэл
Как можно играть 30 минут в большинстве и не забить? Что с вами не так? Вам надо 11 на 5 составы или что, чтобы забить гол?
футбол - не хоккей!
+4
-1
+3
Ответ SMART789
я не понимаю откуда берется это мнение про какое то великое преимущество да мы провалили первый тайм силами Барриоса, Волкова и Мостового, но во втором мяч забрали и инициативу, даже после удвоения играли как будто в большинстве и думаю бы дожали Они напротив почти тайм в большинстве и что? момент Барко момент Угальде все По судейству скорее паритет ошибок, даже скорее Мартинс должен был быть на скамейке когда взял мяч в руки, но удаления по какой то загадочной причине не случилось
Все те, кто смотрел матч, говорят о явном преимуществе Спартака. И только вы со вчерашнего дня пытаетесь убедить себя и остальных, что матч был равный.
+7
-6
+1
Ответ freeman123
Комментарий скрыт
Не позорься, промолчи
+1
0
+1
Ответ Сергей Середкин
по первому тайму согласен, Спартак был поконкретнее, во втором уже Зенит владел ощутимым преимуществом, только последние 15 минут Спартак прижал и мог додавить. По моментам 2-1 в пользу Зенита, отскок от Мостового чудом не в ворота и на 90 минуте когда Педро не выкатил Венделу на гол. У Спартака момент когда Барриос спас, а эти сейвы Латышонка, там удары не особо опасные были.
Отскок от Мостового в любом случае не засчитали бы, потому что он был в оффсайде. По сути у вас не было ничего
+4
-3
+1
Время всё расставит по местам
+4
-3
+1
Было ошибкой его выпускать,полный ноль,лучше бы Пруцев с первых минут играл.
+2
-1
+1
Бгг в прошлом году в Музее выставку проводили в честь того что очко в Петербурге сохранили.
Как в этот раз отмечать будут?
+10
-9
+1
Ответ fil_spb
Комментарий удален пользователем
Речь о матчах в Петербурге.
+2
-2
0
Ответ Зицпредседатель Фунт
А как Цинциннати сегодня не забил Интер Майами больше тайма играя в большинстве? Удивляют субъекты вроде тебя, считающие, что удаление=гол. Это не хоккей, в футболе лишний игрок не настолько ощутим.
Странно что ты удивляешься, ведь голевые моменты после удаления были в большом количестве.

В футболе лишний игрок не ощутим если команда в полном составе не может ничего создать возле чужих. Однако не в этом случае.
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Ответ Wiley Fox
Газовые СМИ сделали из зенита какой-то космический корабль А на деле это всё тот же мешок из Пятерочки, надутый газом. Один прокол в виде хрустального глушенкова - и весь зент семака в тыкву превратился дома Ну и моя теория закрытой крыши горшок-арены снова нашла подтверждение
Теоретик. Радуйся, что у спартака игра появилась хотя бы на время. Цикл все равно не за горами. Станкович еще не прочувствовал наше болото, скоро поплывет, как и сотня предыдущих «тренеришек»
+9
-9
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Ответ Рашпель793
Про пятёрочку это у вас уже на подсознательном вырвалось после былых приездов в Питер? )
Про пятерочку верещала вся питерская братия накануне матча. А по факту еле ноги унесла, благодаря куражу вратаря.
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
По нарезке сложно судить. У Зенита было два момента-один более опасный, другой менее. Чтобы сложилась полная картина нужно видеть весь матч. Первый тайм полностью за Спартаком, второй-первые минут 15 Зенит вроде, как пребрал инициативу, но ещё до удаления Спартак выровнял игру, а после удаления владел ощутимым перевесом.
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Ответ zl0ba
смотрел матч, у Зенита моментов толком не было. Просто посмотри статистику
Видимо когда Зенит атаковал ты глаза зажмуривал. ))) 🤣
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Ответ zl0ba
смотрел матч, у Зенита моментов толком не было. Просто посмотри статистику
Интересно, откуда же они взяли в обзоре? Наверно заговор не иначе))
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Спартак был ближе к победе, с того момента как у Зенита удалили игрока. Но в остальное время оба клуба были от победы равноудалены.
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Пока Спартак не избавится от всех игроков уровня Зобнина, за титул бороться не сможет, его уровень Факел, Пари НН, Крылья
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За намного ближе к победе три очка не дают.
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Проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)
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Газовые СМИ сделали из зенита какой-то космический корабль

А на деле это всё тот же мешок из Пятерочки, надутый газом. Один прокол в виде хрустального глушенкова - и весь зент семака в тыкву превратился дома

Ну и моя теория закрытой крыши горшок-арены снова нашла подтверждение
+21
-21
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Комментарий удален пользователем
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