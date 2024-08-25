Эракович про удаление в матче со «Спартаком»: «Хочу извиниться перед одноклубниками и болельщиками. Подвел команду»

Страхиня Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0). На 62-й минуте сербский защитник «Зенита» получил вторую желтую карточку. Когда защитник покидал поле, Станкович поцеловал его в голову. После матча тренер объяснил, что Эракович ему «как сын».

– Станкович в послематчевом интервью назвал вас сыном и по‑отечески провожал вас с поля после удаления. Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве. Он что, действительно не только ваш отец, но и тренирует вас?

– В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.

Я – игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две необязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить.

Надеюсь показать все на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах. Айде («вперед» на сербском – Sports) «Зенит», вперед, «Зенит», – сказал футболист «Зенита».