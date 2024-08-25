Эракович про удаление в матче со «Спартаком»: «Хочу извиниться перед одноклубниками и болельщиками. Подвел команду»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0). На 62-й минуте сербский защитник «Зенита» получил вторую желтую карточку. Когда защитник покидал поле, Станкович поцеловал его в голову. После матча тренер объяснил, что Эракович ему «как сын». 

– Станкович в послематчевом интервью назвал вас сыном и по‑отечески провожал вас с поля после удаления. Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве. Он что, действительно не только ваш отец, но и тренирует вас?

– В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.

Я – игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвел команду, схватив две необязательные желтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить.

Надеюсь показать все на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах. Айде («вперед» на сербском – Sports) «Зенит», вперед, «Зенит», – сказал футболист «Зенита».

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33 комментария
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Журналист вообще придурок, судя по вопросу?
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+96
Почему таких "журналистов" не отстранять пожизненно? Это просто испанский стыд и позорище.
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Тебе извиняться не за что, вторая жёлтая целиком на совести Вендела
+21
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+21
Ответ jerry40
Комментарий скрыт
Ну поприветствовал его Станкович,как соотечественника и знакомого,поддержал.странно было бы если Эракович от него отмахнулся.Журнашюпки раздули ситуацию.
+20
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+18
Ответ Spartakus1984
Он и так посадил игроков Спартака на желтую.Считаю что справедливо.Но что еще нужно было делать,всех удалить?Мартинс возможно красную за руки заслужил,буду объективным.
Почему "возможно", если действительно заслужил?
+12
-2
+10
Ответ superbro
Почему таких "журналистов" не отстранять пожизненно? Это просто испанский стыд и позорище.
Звонили с Испании. Сказали не их стыд. Так что не надо.
+11
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+9
Журналиста немедленно на матч тв! Там недокомплект недомерков
+10
-2
+8
Ответ Jadie James
Журналиста немедленно на матч тв! Там недокомплект недомерков
Так это и есть матчтвшный журналюшка )
+7
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Ответ Jadie James
Журналиста немедленно на матч тв! Там недокомплект недомерков
Судя по источнику, он уже там.
+7
0
+7
Не удивлюсь, если это журавелька задал такой вопрос
+7
-1
+6
Ответ jerry40
Комментарий скрыт
В чем ошибка? Он этим как-то что-то предал - нет. Нормальные человеческие отношения, и выглядело красиво и достойно.
+6
0
+6
А журналисту повезло. Более вспыльчивый футболист мог бы и в морду дать вместо ответа.
+5
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+5
Раньше спортивный журналист был признаком класса, сейчас такое впечатление (судя по глупым вопросам) их с улицы набирают
+4
0
+4
Ответ McGregor
Уймись уже, самому не стыдно?
И в чём он не прав?
+6
-3
+3
Ответ Stas Politik
Не понятно, где целиком. Момент в центре поля. Да, Эракович сорвал атаку потенциальную, но ценой чего? Ценой удаления. В итоге Зенит полчаса отбивался в десятером
Целиком, потому что Эракович должен был попытаться исправить его ошибку. Собирался принять пас в простой ситуации, а пришлось тянуться к мячу
+3
0
+3
"Знания и эрудиция" тех, кто затесался в цех журналистов давно не удивляет. Были ПТУшниками ими и останутся судя по вопросам, заголовкам и опусам под ними, где они публикуются.
+2
0
+2
журналюга адекват вообще?
+2
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Ответ Spartakus1984
Он и так посадил игроков Спартака на желтую.Считаю что справедливо.Но что еще нужно было делать,всех удалить?Мартинс возможно красную за руки заслужил,буду объективным.
Полностью прав, удалить всех если этого требуют правила. И он не «посадил» на ЖК, там даже пару недодал спартаковцам согласно правилам
+6
-4
+2
Ответ Stas Politik
Не понятно, где целиком. Момент в центре поля. Да, Эракович сорвал атаку потенциальную, но ценой чего? Ценой удаления. В итоге Зенит полчаса отбивался в десятером
Виноват пасующий
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Ответ Фантом
А журналисту повезло. Более вспыльчивый футболист мог бы и в морду дать вместо ответа.
Овчинников бы точно дал
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Ответ freeman123
Полностью прав, удалить всех если этого требуют правила. И он не «посадил» на ЖК, там даже пару недодал спартаковцам согласно правилам
Ну были моменты когда можно было и зенитовцам дать ЖК,но не дал.
+2
-1
+1
Ответ freeman123
Комментарий скрыт
Он и так посадил игроков Спартака на желтую.Считаю что справедливо.Но что еще нужно было делать,всех удалить?Мартинс возможно красную за руки заслужил,буду объективным.
+9
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+1
Ответ Приорат70
Тебе извиняться не за что, вторая жёлтая целиком на совести Вендела
Не понятно, где целиком. Момент в центре поля. Да, Эракович сорвал атаку потенциальную, но ценой чего? Ценой удаления. В итоге Зенит полчаса отбивался в десятером
+1
-1
0
Ответ jerry40
Не в том месте и не в то время. Потом все эти комментарии Станковича... Семаку всё это точно не понравится.
Семак вроде взрослый адекватный человек, а Эракович не лизун начальству, по крайней мере не похож. Нормальная ситуация, разберутся
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Ответ Игорь М.
Почему "возможно", если действительно заслужил?
Ну он типа падал,и в падении руками схватил мяч,думаю это так расценили.
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Оки чмоки ))
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