Глушенков не сыграет за Россию и пропустит 3-4 недели. Хавбеку «Зенита» вставили металлическую спицу в руку после перелома (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Максим Глушенков Здоровье Футбол

Максим Глушенков не примет участия в матчах сборной России.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что полузащитнику «Зенита», сломавшему руку в матче против «Химок» (1:1) в Мир РПЛ, вставили металлическую спицу в лучевую кость. После операции он чувствует себя хорошо.

Восстановление лучшего бомбардира текущего чемпионата России займет 3-4 недели. Он не сможет выступить в матчах национальной команды против Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября соответственно, хотя включен в расширенную заявку.

Статистику Глушенкова можно изучить здесь.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здоровья Максу!!!
Такие игроки нужны нашему чемпионату!
+28
-6
+22
Карпину повезло, теперь не надо придумывать отмазки.
+21
-4
+17
У Вьетнама появились шансы)
+12
-1
+11
Это был хитрый ход Карпина
+16
-6
+10
Это в лучшем случае Макс столько пропустит. Его отсутствие в сборной в товарняках с экзотическими сборными фиолетово, а вот его отсутствие и Вендела в составе Зенита скажется на игре команды.
+7
-2
+5
Здоровья, Глушенкову.
+5
-1
+4
Теперь не сможет пройти металлодетектор в Таиланде, поэтому решили не рисковать!
+3
-1
+2
Валера: " Вы сами видели, что я хотел, но обстоятельства так сложились..." (с)
+1
0
+1
Я с такой же травмой руки 4 недели отходил в гипсе после того как в травмпункте вправили. Потом когда снимали гипс, оказалось что кость неправильно срослась. Потом мне ее ломали заново при полной анестезии интерны😂 (не шучу, смех вызывает что я пережил эту ситуацию). Потом ещё пять недель со спицами, но уже в 3М гипсе. Максу здоровья в общем))
+1
0
+1
Ответ Док Аксель
Это в лучшем случае Макс столько пропустит. Его отсутствие в сборной в товарняках с экзотическими сборными фиолетово, а вот его отсутствие и Вендела в составе Зенита скажется на игре команды.
Да, Зенит без этих лидеров с треском провалил игру. Для Зенита пауза должна быть использована для налаживания нормальной игры и в их отсутствие. По составу такое вполне возможно. Тренерской команде есть о чём подумать бессонными ночами))
0
0
0
Ответ Игореха Веселов
Да этот Карпин вообще везучий мужик по жизни) Как тренер посредственность абсолютнейшая, от Зенита по 4 банки за 20 минут пропускают его ребята, зато "Валеру" хорошо поет)
Человеку пока везёт, что тут поделаешь, сперва ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя, типа того про Карпина можно сказать.
+1
-1
0
Ответ error505
Это был хитрый ход Карпина
Комментарий удален модератором
Ответ cmorblr
Он вообще за Россию болеет?
За тебя болеет
+1
-1
0
Ну вот, появился яркий игрок, ждали его взлёта, яркой игры и ...травма. Ситуация в футболе более чем обычная. Будем надеяться, что выздоровление пройдёт успешно и взлёт всё равно состоится, он просто отложен).
+1
-1
0
Не думал, что так все плохо. Без двух главных игроков в основе против Спартака, кайф...
0
0
0
Хейтеры сглазили форсажиста ####
+1
-1
0
Здоровья!!!
+3
-3
0
Очень жаль😭
+1
-1
0
Конкретно он с матчей сборной съехал
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий