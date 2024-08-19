Глушенков не сыграет за Россию и пропустит 3-4 недели. Хавбеку «Зенита» вставили металлическую спицу в руку после перелома (Иван Карпов)

Максим Глушенков не примет участия в матчах сборной России.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что полузащитнику «Зенита», сломавшему руку в матче против «Химок» (1:1) в Мир РПЛ, вставили металлическую спицу в лучевую кость. После операции он чувствует себя хорошо.

Восстановление лучшего бомбардира текущего чемпионата России займет 3-4 недели. Он не сможет выступить в матчах национальной команды против Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября соответственно, хотя включен в расширенную заявку.

Статистику Глушенкова можно изучить здесь.