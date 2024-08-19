Глушенков оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Хавбека «Зенита» оштрафовали на 100500 рублей в сумме за последний год («СЭ»)
У Максима Глушенкова нет задолженностей по штрафам за нарушение ПДД.
Сообщалось, что полузащитник «Зенита» за последние полтора года получил 160 штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей. Большая часть из них была выписана ща превышение скорости.
По данным «Спорт-Экспресса», за последний год у Глушенкова было 100 штрафов на общую сумму в 100500 рублей, но футболист полностью погасил их. На данный момент у хавбека «Зенита» нет задолженностей.
Белый - это элегантность ⓒ
Чувак, это репчик! ⓒ
Он специально копил?