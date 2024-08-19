Глушенков оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Хавбека «Зенита» оштрафовали на 100500 рублей в сумме за последний год («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Максим Глушенков деньги Футбол

У Максима Глушенкова нет задолженностей по штрафам за нарушение ПДД.

Сообщалось, что полузащитник «Зенита» за последние полтора года получил 160 штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей. Большая часть из них была выписана ща превышение скорости.

По данным «Спорт-Экспресса», за последний год у Глушенкова было 100 штрафов на общую сумму в 100500 рублей, но футболист полностью погасил их. На данный момент у хавбека «Зенита» нет задолженностей.

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90 комментариев
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Привет, я Макс +100500
+284
-11
+273
+100500
+108
0
+108
Это был +100500, меня зовут Максим, пока.
+96
-3
+93
Все прочитали сто пятьсот
+64
-2
+62
Да ему плевать на эти 160 тыс. Нужна прогрессивная шкала в зависимости от уровня дохода, чтобы ему за каждое нарушение по 160 прилетало, тогда может быть перестанет ездить как свинья.
+57
0
+57
Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Как бы никогда не скрывалось, он даже канал назвал AdamThomasMoran, ну и жест - явная отсылка.
+50
0
+50
Приставы даже на поле его нашли и руку сломали за неуплату.
+47
-2
+45
У таких права забирать и 30 дней исправительных работ . Потенциальный преступник
+25
-3
+22
Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Мы очень рады, что ты как настоящий эстет наслаждался зарубежным оригиналом
+23
-2
+21
У новости такая риторика, как будто мы должны все восхищаться тем, что миллионер соизволил оплатить штрафы, хотя по факту нужно осуждать человека, который и четырех дней в году без нарушения ПДД прожить не может.
+21
-2
+19
Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Даже если и так. Мемов легендарных он немало запилил. Мне вот сразу в голову пришел танцующий президент Чувашии. А было это очень давно
+20
-2
+18
Ответ Knife707
+100500
Дерижабль, ага! ⓒ
Белый - это элегантность ⓒ
Чувак, это репчик! ⓒ
+16
0
+16
в СЭ просто тролли, не стали считать а написали про штрафы на 100500 денег
+15
0
+15
Ответ Ivan Sokolov
Да ему плевать на эти 160 тыс. Нужна прогрессивная шкала в зависимости от уровня дохода, чтобы ему за каждое нарушение по 160 прилетало, тогда может быть перестанет ездить как свинья.
лишать прав - гораздо более действенно
+14
-1
+13
Хаха, Макс 100500))
+11
0
+11
А прав разве не пора лишать ?
+12
-2
+10
Всё переживал,оплатит,нет..
+9
0
+9
Ответ Dmitry Orlov
Это был +100500, меня зовут Максим, пока.
##я, ребят, ковёр пропал(c)😁
+8
0
+8
+100500
+9
-2
+7
блин, не думал, что Макс 100500 и Глушенков - один человек, а тут вон оно как...
+7
0
+7
Мне кажется он просто выбивал ачивку
+6
0
+6
Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
Ага. А этот спер формат у viral video film school в свое время. Так что Макс это плагиат плагиата.
+7
-1
+6
Оплатил или не оплатил, всё равно продолжит как конченный ездить
+6
-1
+5
Ответ Bartez1986
Привет, я Макс +100500
Олды не помнят зумеры не знают
+7
-2
+5
как только всплывает новость про штрафы, сразу они погашаются.
+5
0
+5
Макс Голополосов одобряет
+4
0
+4
С какого по счёту нарушения скидка 50% прекращается?
+4
0
+4
серьезно, прям ровно на 100500?
Он специально копил?
+3
0
+3
Макс 100500
+4
-1
+3
По приколу добивал до +100500
+3
0
+3
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