Глушенков оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Хавбека «Зенита» оштрафовали на 100500 рублей в сумме за последний год («СЭ»)

У Максима Глушенкова нет задолженностей по штрафам за нарушение ПДД.

Сообщалось, что полузащитник « » за последние полтора года получил 160 штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей. Большая часть из них была выписана ща превышение скорости.

По данным « », за последний год у было 100 штрафов на общую сумму в 100500 рублей, но футболист полностью погасил их. На данный момент у хавбека «Зенита» нет задолженностей.