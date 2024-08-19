Глушенкова прооперировали после травмы в матче с «Химками». Хавбек «Зенита» сломал руку в 1-м тайме

Максим Глушенков перенес операцию после травмы в матче с «Химками».

Полузащитник «Зенита» получил перелом лучевой кости со смещением в 1-м тайме матча 5-го тура Мир (1:1).

« успешно прооперирован – все прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время.

Атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита», – сообщили в пресс-службе клуба.

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