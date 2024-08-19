Глушенкова прооперировали после травмы в матче с «Химками». Хавбек «Зенита» сломал руку в 1-м тайме

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков перенес операцию после травмы в матче с «Химками».

Полузащитник «Зенита» получил перелом лучевой кости со смещением в 1-м тайме матча 5-го тура Мир РПЛ (1:1).

«Максим Глушенков успешно прооперирован – все прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время.

Атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита», – сообщили в пресс-службе клуба.

Глушенкову сломали руку мячом: будет операция. Без него «Зенит» не обыграл «Химки» – а дальше «Спартак»

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44 комментария
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Плохо что пропустит матч именно против Спартака, хотелось посмотреть игру в оптимальных составах.
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Ответ Муртас Тедеишвили
Минус 3 игрока основного состава перед матчем со Спартаком : Вендел, Глушенков, Караваев..
А так всегда.Когда ты думаешь что у тебя 2 состава,потом вылетают 2-3 топа ,и вот удивительно обнаруживаешь,что заменить их невозможно
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Жаль парня. Очень хорошо у него сезон начался.
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Минус 3 игрока основного состава перед матчем со Спартаком : Вендел, Глушенков, Караваев..
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+29
Ответ Александр Охотко
А так всегда.Когда ты думаешь что у тебя 2 состава,потом вылетают 2-3 топа ,и вот удивительно обнаруживаешь,что заменить их невозможно
Три состава, как утверждают Московские Эксперты)
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Здоровья !
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Ужас конечно, на пустом месте травма. Скорейшего выздоровления.
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Ответ Tun
Комментарий скрыт
не делай другим чего себе бы не желал
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Ответ Дима
почему пропустит то? что за преждевременные выводы
переломы костей не срастаются за неделю.
не уверен, что даже с фиксатором можно будет выходить на поле.
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Береги руку, Макс! (с)
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Если есть что то позитивное то бегать он сможет и когда вернется форму скорее всего быстро наберет

Венделл дела хуже ему 3 недели теперь пиво пить без тренировок
+6
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+4
Ответ Filipp Gorski
Да подожди еще Может нашаманят и будет бегать на уколах
Для чего? Рисковать здоровьем игрока? Надеюсь у руководства хватит ума этого не делать.
+5
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+4
Ответ schwein
переломы костей не срастаются за неделю. не уверен, что даже с фиксатором можно будет выходить на поле.
Перелом лучевой это месяц минимум
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Ответ Сергей Пахомов
Три состава, как утверждают Московские Эксперты)
Ну,Московские эксперты вполне смогли заменить Глушенкова и так,что играют лучше по результату,чем без него.
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
После такого оперативного вмешательства никто не даст ему играть на неделе.
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Жаль, что два лидера, ключевых игрока выбыли из строя перед принципиальными матчами. Кто будет играть, надо будет выкладываться за себя и за этих парней. Максу успешной реабилитации, а мы подождём.
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А что с Рошей, которого Сперцян покалечил? Скорого выздоровления игроку.
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Перелом со смещением-это 3-4 недели безконтактных тренировок. И неделю вообще без нагрузки. Иначе офигенный шанс вылететь еще месяца на 3 при первом же жестком столкновении.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Ещё один с родовой травмой. Привет, защёчник!)))
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Ответ arspurs9
После такого оперативного вмешательства никто не даст ему играть на неделе.
Посмотрим
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Ну здоровья, конечно! Травма максимально нелепая.
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Розовые ляди потирают потные ручонки. Ничего, мы и так им дадим джазу!
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Ответ Дима
есть примерры когда со сломанными ребрами выходили, было бы желание игрока. а кисть можно зафиксировать чтобы даже при борьбе кости не смещались
Ребро-это не лучевая со смешением.Ему разок в эту руку борта дадут и он вылетит месяца на 3 и потом будет хроника с этой рукой. месяц он на поле не появится,сто процентов.
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Ответ Tun
чего? я пожелал водить нормально
ты сказал что тебе не жаль что глушенков руку сломал- смотри-по карме воздастся может
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Конечно ничего хорошего в потере ведущих игроков нет.Для подготовки к матчу целая неделя и состав у ЗЕНИТА есть. Может быть поменять расстановку игроков??? ДУГЛАСА передвинуть ближе к центру???
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Комментарий удален пользователем
Ответ Александр Охотко
А так всегда.Когда ты думаешь что у тебя 2 состава,потом вылетают 2-3 топа ,и вот удивительно обнаруживаешь,что заменить их невозможно
Видели мы как их второй состав играл в кубке со вторым составом Рубина, чуть не влетели, абсолютно равная игра была 0:1
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Ответ SMART789
Если есть что то позитивное то бегать он сможет и когда вернется форму скорее всего быстро наберет Венделл дела хуже ему 3 недели теперь пиво пить без тренировок
Очень интересует здоровье Вендела. Так понимаем, он пропустит матч со «Спартаком»?
— Пока непонятно. Посмотрим на этой неделе, как он будет реагировать. Дальше уже будет видно, сыграет или нет.
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Ответ Иван Борисов
Возьмёте в рот саксофоны и будете играть нам музыку ? Нафига так утруждать себя ? Но спасибо за учтивость
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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