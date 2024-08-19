Глушенкова прооперировали после травмы в матче с «Химками». Хавбек «Зенита» сломал руку в 1-м тайме
Максим Глушенков перенес операцию после травмы в матче с «Химками».
Полузащитник «Зенита» получил перелом лучевой кости со смещением в 1-м тайме матча 5-го тура Мир РПЛ (1:1).
«Максим Глушенков успешно прооперирован – все прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время.
Атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита», – сообщили в пресс-службе клуба.
Глушенкову сломали руку мячом: будет операция. Без него «Зенит» не обыграл «Химки» – а дальше «Спартак»
не уверен, что даже с фиксатором можно будет выходить на поле.
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— Пока непонятно. Посмотрим на этой неделе, как он будет реагировать. Дальше уже будет видно, сыграет или нет.