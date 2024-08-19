Семшов о Глушенкове: «Мы слишком его возносим – он не Месси и не Роналду, 2-й сезон играет на хорошем уровне. В «Зените» есть игроки, которые могут его заменить»
Игорь Семшов считает преждевременными похвалы в адрес Максима Глушенкова.
Полузащитник «Зенита» перенес операцию после перелома руки во вчерашнем матче с «Химками» (1:1). Несмотря на травму, Глушенков вошел в расширенную заявку сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
«Давайте начнем с того, что мы обсуждаем Глушенкова, он не является Лионелем Месси или Криштиану Роналду, но очень много обсуждаем. Вот он сломал руку, но есть другие футболисты в «Зените», которые могут заменить.
Да, он хорошо начал сезон, но мы слишком его возносим – футболиста, который второй сезон играет на хорошем уровне. Он сломал руку, но выздоровеет, будет дальше доказывать свое место в составе. Мне кажется, что состав оглашался в понедельник для всех, а для команды было известно немного раньше, никто не знал, что он получит травму. Тем более до сбора он может поправиться, нужно смотреть, как будет идти.
Что касается соперников, то нам не приходится выбирать, согласились – хорошо, поиграют при полных трибунах. Нужно благодарить за то, что согласились. Для нас главное – посмотреть на уровень сборной России», – сказал бывший игрок сборной России.
Порой действительно ощущение что среди болельщиков адекватно воспринимающих ситуации в нашем футболе в процентном соотношении больше чем среди так называемых экспертов.
Конечно они не Месси но результат на старте сезоне сделали.
Так что для Зенита он значительно хуже, бгг
И без кого ещё Зениту станет хуже в атаке ?