Семшов о Глушенкове: «Мы слишком его возносим – он не Месси и не Роналду, 2-й сезон играет на хорошем уровне. В «Зените» есть игроки, которые могут его заменить»

Теги Зенит Игорь Семшов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу ТАСС Максим Глушенков Футбол

Игорь Семшов считает преждевременными похвалы в адрес Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» перенес операцию после перелома руки во вчерашнем матче с «Химками» (1:1). Несмотря на травму, Глушенков вошел в расширенную заявку сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Давайте начнем с того, что мы обсуждаем Глушенкова, он не является Лионелем Месси или Криштиану Роналду, но очень много обсуждаем. Вот он сломал руку, но есть другие футболисты в «Зените», которые могут заменить.

Да, он хорошо начал сезон, но мы слишком его возносим – футболиста, который второй сезон играет на хорошем уровне. Он сломал руку, но выздоровеет, будет дальше доказывать свое место в составе. Мне кажется, что состав оглашался в понедельник для всех, а для команды было известно немного раньше, никто не знал, что он получит травму. Тем более до сбора он может поправиться, нужно смотреть, как будет идти.

Что касается соперников, то нам не приходится выбирать, согласились – хорошо, поиграют при полных трибунах. Нужно благодарить за то, что согласились. Для нас главное – посмотреть на уровень сборной России», – сказал бывший игрок сборной России.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В нашем чемпе никогда не будет ни Роналду, ни Месси. Но это не значит, что не надо радоваться когда наш футболист так ярко и креативно играет. На данном этапе это главная звезда РПЛ
+58
-3
+55
Ответ Джони Му
В нашем чемпе никогда не будет ни Роналду, ни Месси. Но это не значит, что не надо радоваться когда наш футболист так ярко и креативно играет. На данном этапе это главная звезда РПЛ
Зато есть Роналдо
+19
0
+19
Видели вчера, да, могут)
+20
-1
+19
Сами возносят, сами говорят не надо возносить.
Порой действительно ощущение что среди болельщиков адекватно воспринимающих ситуации в нашем футболе в процентном соотношении больше чем среди так называемых экспертов.
+11
0
+11
Кто эти игроки? Все эксперты жопой футбол смотрят? В Зените нет никаких вторых составов и нет игроков, которые выйдут со скамейки и будут играть не хуже. Есть стартовый состав - остальные на голову слабее, а в случае с Венделом и Глушенковым сразу на несколько голов. Не существует в Зените тех, кто может их заменить.
+7
-1
+6
Да не возносит никто его до небес. Просто когда кто-то лучший в игре, то он - лучший. Абсолютно нормальная реакция. И естественно, есть ощущение потери.
+7
-2
+5
Согласен, Батраков не хуже (только Зениту не говорите).
+5
-1
+4
Ответ trashbox
А можно весь список, кто именно в РПЛ не является Месси или Роналду ? И без кого ещё Зениту станет хуже в атаке ?
Месси у нас нет. А вот Роналдо есть, в Ростове
+3
0
+3
В нашем чемпионате не может быть Месси и Роналду потому что их сразу же переломают, а ЭСК скажет что все было в пределах правил.
+4
-1
+3
Без Вендела и Глушенкова только 1 мяч смогли затолкать Химкам и вырвать ничью.
Конечно они не Месси но результат на старте сезоне сделали.
+2
0
+2
Ответ Александр Жердин
Слушай, Николай Ульянов,как так, имя вроде мужское , а в профиле - женщина?
Это как мужик в женском боксе, только наоборот
+1
0
+1
Если бы было кому заменить, у него бы не было такой статистики, и Зенит не загрустил бы после его травмы.
+1
0
+1
Только на днях он тут уже заранее был лучшим бомбардиром сезона
+1
0
+1
Ответ Knife707
Согласен, Батраков не хуже (только Зениту не говорите).
У Батракова в контракте нет выкупной стоимости, как говорили.
Так что для Зенита он значительно хуже, бгг
+3
-2
+1
Тебя тоже в своё время превозносили, а был просто крепким, добротным игроком, не более
+2
-1
+1
Ответ Джони Му
В нашем чемпе никогда не будет ни Роналду, ни Месси. Но это не значит, что не надо радоваться когда наш футболист так ярко и креативно играет. На данном этапе это главная звезда РПЛ
Денис "русский Месси" Давыдов: а я для тебя игрушка какая-то?
+1
0
+1
Ответ Джони Му
В нашем чемпе никогда не будет ни Роналду, ни Месси. Но это не значит, что не надо радоваться когда наш футболист так ярко и креативно играет. На данном этапе это главная звезда РПЛ
Кто не мечтает летать, тот будет ползать .
+1
0
+1
А можно весь список, кто именно в РПЛ не является Месси или Роналду ?
И без кого ещё Зениту станет хуже в атаке ?
+1
0
+1
Еще один завистливый ветеран нарисовался.
+1
0
+1
Он просто взял и навалил 7 мячей. На кого ещё смотреть?)
+3
-2
+1
Спартак - кузница талантов Зенита 😌
+3
-2
+1
Ответ Xm.md
Это как мужик в женском боксе, только наоборот
Ну да, Кончита с бородой и усами.
0
0
0
Ответ СержМиранэн
Кто не мечтает летать, тот будет ползать .
Рождённый ползать, летать не будет)))
0
0
0
Ответ tony
Кто эти игроки? Все эксперты жопой футбол смотрят? В Зените нет никаких вторых составов и нет игроков, которые выйдут со скамейки и будут играть не хуже. Есть стартовый состав - остальные на голову слабее, а в случае с Венделом и Глушенковым сразу на несколько голов. Не существует в Зените тех, кто может их заменить.
Артур за 15 млн. евро - сидит на скамейке. Он выйдет.
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Сами возносят, сами говорят не надо возносить. Порой действительно ощущение что среди болельщиков адекватно воспринимающих ситуации в нашем футболе в процентном соотношении больше чем среди так называемых экспертов.
Это только кажется. Футбол - спорт с низким порогом вхождения, довольно массовый, и потому неадекватов вокруг него всегда будет много, и шума от них будет больше, как от пустой бочки.
0
0
0
Ответ Николай Ульянов
Да кто такой этот Глушенков? очередное полено, которое больше двух точных пасов за матч отдаёт?) В 90ые таких глушенковых в каждой команде по пять человек было. Очередного бездаря пиарят)
Слушай, Николай Ульянов,как так, имя вроде мужское , а в профиле - женщина?
+1
-1
0
И многих игроков Семшов знает в Зените, которые его могут заменить ? Заменить можно кем угодно, но равноценной ему замены нет как и Венделу и это сказывается на игре команды и результате.
0
0
0
первый парень на деревне ))))))
0
0
0
Показали уже с Химками как могут , спасибо .
0
0
0
Не обязательно быть Месси или Роналду. Достаточно просто быть выше уровнем чем остальные в чемпионате. Глушенков точно подходит под это, поэтому какие вопросы?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий