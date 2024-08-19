Сафонов, Глушенков, Литвинов, Горшков, Тюкавин и Онугха – в расширенном составе России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в сентябре.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в расширенную заявку 38 игроков.

Вратари: («Пари Сен-Жермен»), («Динамо»), («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), («Локомотив»).

Защитники: , Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).