Сафонов, Глушенков, Литвинов, Горшков, Тюкавин и Онугха – в расширенном составе России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

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Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в сентябре.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в расширенную заявку 38 игроков.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).

24 комментария
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9 игроков Локо , не хватает Ненахова и получается стартовый состав без Ньямси)
+9
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+9
9 игроков из Локо
+10
-2
+8
Рад, что у кого-то отпуск продолжится
+5
-1
+4
Ответ Антон Меркушев
Дальнейший сценарий: Глушенков перед/после операции физически не может играть и отказывается от вызова, а хитрожопый Валера потом в интервью «тупым журналюгам» говорит, что Глуш сам отказался от сборной. Профит, что сказать
Не, сам не включит в итоговый список, сославшись на травму.
+4
-1
+3
Дальнейший сценарий: Глушенков перед/после операции физически не может играть и отказывается от вызова, а хитрожопый Валера потом в интервью «тупым журналюгам» говорит, что Глуш сам отказался от сборной.

Профит, что сказать
+12
-10
+2
Хлусевич, Солдатенков, Козлов, Фомин....за какие заслуги?
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-1
+2
Карпин сказочный #######, конечно
Зная,что Глушенков сломал руку, вызвал его
Типа видите,я его вызвал,а он сломался
+3
-1
+2
Ответ Антон Меркушев
Дальнейший сценарий: Глушенков перед/после операции физически не может играть и отказывается от вызова, а хитрожопый Валера потом в интервью «тупым журналюгам» говорит, что Глуш сам отказался от сборной. Профит, что сказать
Хорошо, а вы вот, что предлагаете делать Карпину? Не вызывать Глушенкова? Но пока из клуба нет информации о том, насколько он выбыл. Да и решаться вопрос о том, когда он начнёт выходить за "Зенит" будет исходя из того, насколько ему будет дискомфортно. Вон, с Мбаппе на Евро сначала говорили до финала не выйдет со сломанным носом, а он одну игру всего пропустил.
+2
0
+2
Как болельщик Локо очень надеюсь что ни кто из клуба не поедет ,нечего там делать.
+2
-1
+1
Ответ Мария Лебедева
Хлусевич, Солдатенков, Козлов, Фомин....за какие заслуги?
А кого вместо них?
+2
-1
+1
Ответ Roman
9 игроков из Локо
так в локо из легионеров только Ньямси
+2
-1
+1
Ответ Петров Максим
Герман Онугха... это кто? Клуб Вайле... это где?
Лучший бомбардир датской суперлиги этого года
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Ответ Петров Максим
Герман Онугха... это кто? Клуб Вайле... это где?
Чемпионат Дании
0
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Ответ Мария Лебедева
Хлусевич, Солдатенков, Козлов, Фомин....за какие заслуги?
Также как и Мостовой
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Ответ локо чемпик
так в локо из легионеров только Ньямси
Фасон и Митай ещё
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Ответ Антон Меркушев
Дальнейший сценарий: Глушенков перед/после операции физически не может играть и отказывается от вызова, а хитрожопый Валера потом в интервью «тупым журналюгам» говорит, что Глуш сам отказался от сборной. Профит, что сказать
А потом будет оправдание, как с Дзюбой: игрок отказался от приглашения в сборную, его больше звать не будем
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Слишком мало игроков Ростова. Че случилось? Не узнаю пуделя.
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Ну Глушенков , хоть в списке побывал, но опять не фарт
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Глушенков даже фак показать не сможет, поэтому и вызвал
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38 попугаев и удав Валера
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Глушенкову ты руку залечить
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