«Аль-Ахли» ради Винисиуса готов на все. «Реалу» предложили сотни миллионов евро – безуспешно (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» не хочет продавать Винисиуса Жуниора.

По сведениям Marca, «Аль-Ахли» предложил мадридцам сотни миллионов долларов, но испанский клуб не захотел вести переговоры. Вингеру были готовы заплатить почти миллиард в рамках пятилетнего контракта, однако он тоже отказался.

При этом утверждается, что саудовский клуб готов пойти на все ради приобретения 24-летнего футболиста.

Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)

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62 комментария
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>«Аль-Ахли» ради Винисиуса готов на все
Готовы ли они стать иудеями ради Вини?
+100
-13
+87
Ответ Николай Бойко
>«Аль-Ахли» ради Винисиуса готов на все Готовы ли они стать иудеями ради Вини?
Ви таки не перебарщивайте.
+73
-8
+65
Ответ xDe xDe
Зачем Реалу "сотни миллионов" (условные 300, или даже 400), если Реал за счёт Винисиуса в составе и так зарабатывает огромные суммы? Тут вопрос только в том, что хочет сам Вини. Мадриду как клубу нет совершенно никакого резона продавать бразильца, даже за сумасшедшие деньги.
Это бизнес, вопрос только в сумме. Если бы предложили 700-800 млн то уже бы бумаги готовили, ни один футболист не принесет такие деньги и импакт клубу за ближайшие 5-10 лет.
+29
-1
+28
Зачем Реалу "сотни миллионов" (условные 300, или даже 400), если Реал за счёт Винисиуса в составе и так зарабатывает огромные суммы?
Тут вопрос только в том, что хочет сам Вини. Мадриду как клубу нет совершенно никакого резона продавать бразильца, даже за сумасшедшие деньги.
+23
-7
+16
Ответ ОттоДракула
Скорее плаксивый сам усадит Мбаппе.
Думаю вместе будут всех рвать, тут без вариантов.
+15
-2
+13
Беги винчик, 🏃‍♂️ беги, там и не освистывать не будут не темы расистких не будет!
+24
-11
+13
Ответ xDe xDe
Зачем Реалу "сотни миллионов" (условные 300, или даже 400), если Реал за счёт Винисиуса в составе и так зарабатывает огромные суммы? Тут вопрос только в том, что хочет сам Вини. Мадриду как клубу нет совершенно никакого резона продавать бразильца, даже за сумасшедшие деньги.
Думаю за лярд отпустят, но столько платить сумасшествие.
+12
0
+12
Ответ Игорь Рыжков
Ща Мбаппе плаксивого усадит на лавку. И в следующем сезоне Реал сам будет рад выручить за него деньги...
Скорее плаксивый сам усадит Мбаппе.
+22
-11
+11
Ответ Kras Kros
Беги винчик, 🏃‍♂️ беги, там и не освистывать не будут не темы расистких не будет!
ох, как же болельщики барселоны хотят, чтобы Винисус ушел :) только об уходе Роналду вы мечтали сильнее.
+20
-9
+11
Ответ Артем Гавин
С одной стороны - как родной стал, хоть и токсик, весь путь его наблюдал. Нос другой - миллиард евро 🤔
Чей нос🤣
+11
-1
+10
Ответ #Hunter
Роналду за Реал против Барсы - 32 матча, 8 побед. У меня все
Роналду 39 лет - 5 лч, фк Барселона 125 лет - 5 лч. У меня, в принципе, тоже все
+12
-7
+5
Ответ SHOTKA
Думаю за лярд отпустят, но столько платить сумасшествие.
Лярд не Мадриду предлагают, а самому Вини по контракту. Предложение клубу пока нигде не озвучивали. За "ценник Неймара" или даже вдвое большую сумму Мадрид не продаст бразильца, это банально невыгодно.
+5
0
+5
В этом сезоне не перейдет, ему интересно сыграть в этом сезоне с Мбаппе, плюс он один из кандидатов на ЗМ.
+5
-1
+4
Ой, зря, конечно. Надо соглашаться, не задумываясь.
Там будет играть, заработает миллиард, так еще свежим будет на крупные международные турниры приезжать, и будет шанс с Бразилией что-то выиграть.

Я бы перешел на месте Вини, это шанс ради которого он трудился с самого детства, надо выбирать деньги.
+9
-5
+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой, зря, конечно. Надо соглашаться, не задумываясь. Там будет играть, заработает миллиард, так еще свежим будет на крупные международные турниры приезжать, и будет шанс с Бразилией что-то выиграть. Я бы перешел на месте Вини, это шанс ради которого он трудился с самого детства, надо выбирать деньги.
Мировому футболу повезло, что ты не на месте Вини
+4
0
+4
Уверен Перес на меньше пол миллиарда не согласиться.
+4
0
+4
Ответ Jet Sa
ох, как же болельщики барселоны хотят, чтобы Винисус ушел :) только об уходе Роналду вы мечтали сильнее.
Роналду за Реал против Барсы - 32 матча, 8 побед. У меня все
+12
-8
+4
Ответ Антон Bratishchev
Чей нос🤣
Другой(
+3
0
+3
Сейчас Роналду начнёт ему звонить, и рассказывать, какая там в пустыне топовая лига, бгг
+5
-2
+3
Ночью сам сбежит!
+4
-1
+3
Ответ JohnnyMadsen
Это бизнес, вопрос только в сумме. Если бы предложили 700-800 млн то уже бы бумаги готовили, ни один футболист не принесет такие деньги и импакт клубу за ближайшие 5-10 лет.
Бизнес, да. Но есть ещё спортивная составляющая, напрямую с бизнесом связанная. Вини генерирует победы (т.е. деньги), рекламу (ещё больше денег), престиж клуба (потенциальные деньги сейчас и в будущем). Далеко не факт, что даже 800 млн перебьют финансовые потоки, которые идут сейчас и будут идти ближайшие годы за счёт Винисиуса.
+4
-2
+2
Ну если готовы на всё, то платите клаусулу
+2
0
+2
Ответ xDe xDe
Бизнес, да. Но есть ещё спортивная составляющая, напрямую с бизнесом связанная. Вини генерирует победы (т.е. деньги), рекламу (ещё больше денег), престиж клуба (потенциальные деньги сейчас и в будущем). Далеко не факт, что даже 800 млн перебьют финансовые потоки, которые идут сейчас и будут идти ближайшие годы за счёт Винисиуса.
Ну так Вини же не одна звезда в Мадриде. Есть Беллингем и Мбаппе. К сожалению, это не так работает, что количество звёздных имён умножает количество дохода кратно или по коэффициенту. У суперзвёздного состава есть предел того, сколько денег они могут сгенерировать.(«Галактикос» первого созыва) И при наличии Килиана и Джуда, думаю общий доход не сильно упадёт при продаже Вини. Так что реально сумасшедшие деньги, имхо, РМ примет (500кк +)
+2
0
+2
Ответ #Hunter
Роналду за Реал против Барсы - 32 матча, 8 побед. У меня все
Винисиус последние 5 официальных матчей против Барсы - 5 побед, 2 с разгромом, 1 хет-трик. Что дальше?
+4
-2
+2
Миллиард, и Перес лично привезёт в Аравию
+1
0
+1
Звучит как признание в любви ☺️❤️
+1
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой, зря, конечно. Надо соглашаться, не задумываясь. Там будет играть, заработает миллиард, так еще свежим будет на крупные международные турниры приезжать, и будет шанс с Бразилией что-то выиграть. Я бы перешел на месте Вини, это шанс ради которого он трудился с самого детства, надо выбирать деньги.
Его Реал отпустит только в случае уплаты суммы, указанной в контракте, α её никто платить не собирается☝️получается Эмерик Ляпорт наоборот🤣
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Ответ Водяра
Перес должен продать этого нытика. За такие бабки он 5-6 таких в фавелах найдет.
За такие бабки он февелу купит, плюс Холланда , Виртса и ещё останется лямов этак 200.
+2
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+1
Ответ xDe xDe
Бизнес, да. Но есть ещё спортивная составляющая, напрямую с бизнесом связанная. Вини генерирует победы (т.е. деньги), рекламу (ещё больше денег), престиж клуба (потенциальные деньги сейчас и в будущем). Далеко не факт, что даже 800 млн перебьют финансовые потоки, которые идут сейчас и будут идти ближайшие годы за счёт Винисиуса.
Вини один победы генерирует? Ты серьезно думаешь что если мы уберем Вини из команды, то клуб без него настолько меньше выиграет игр меньше, что по итогу не дополучит 800 млн?
Как ты и написал спортивная составляющая напрямую связана с бизнесом, именно поэтому результаты команды вряд ли просядут после таких вливаний с которыми можно будет вообще про ограничения не думать и каждое ТО забирать лучший лот на рынке.
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Здесь нужен мем с раджой из мультика золотая антилопа
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