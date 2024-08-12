«Аль-Ахли» ради Винисиуса готов на все. «Реалу» предложили сотни миллионов евро – безуспешно (Marca)

«Реал» не хочет продавать Винисиуса Жуниора.

По сведениям Marca, « » предложил мадридцам сотни миллионов долларов, но испанский клуб не захотел вести переговоры. Вингеру были готовы заплатить почти миллиард в рамках пятилетнего контракта, однако он тоже отказался.

При этом утверждается, что саудовский клуб готов пойти на все ради приобретения 24-летнего футболиста.

Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)