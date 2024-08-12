«Аль-Ахли» ради Винисиуса готов на все. «Реалу» предложили сотни миллионов евро – безуспешно (Marca)
«Реал» не хочет продавать Винисиуса Жуниора.
По сведениям Marca, «Аль-Ахли» предложил мадридцам сотни миллионов долларов, но испанский клуб не захотел вести переговоры. Вингеру были готовы заплатить почти миллиард в рамках пятилетнего контракта, однако он тоже отказался.
При этом утверждается, что саудовский клуб готов пойти на все ради приобретения 24-летнего футболиста.
Винисиус обдумывает предложение саудовцев. Ему готовы платить до 350 млн евро в год (ESPN)
Готовы ли они стать иудеями ради Вини?
Тут вопрос только в том, что хочет сам Вини. Мадриду как клубу нет совершенно никакого резона продавать бразильца, даже за сумасшедшие деньги.
Там будет играть, заработает миллиард, так еще свежим будет на крупные международные турниры приезжать, и будет шанс с Бразилией что-то выиграть.
Я бы перешел на месте Вини, это шанс ради которого он трудился с самого детства, надо выбирать деньги.
Как ты и написал спортивная составляющая напрямую связана с бизнесом, именно поэтому результаты команды вряд ли просядут после таких вливаний с которыми можно будет вообще про ограничения не думать и каждое ТО забирать лучший лот на рынке.