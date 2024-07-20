Беллингем, Холанд, Винисиус и Мбаппе – самые дорогие футболисты мира. Они стоят по 180 млн евро (Transfermarkt)
Рыночная стоимость самых дороих футболистов – 180 миллионов евро.
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов в мире после обновления оценочной стоимости.
Рыночная стоимость четырех игроков оценена в 180 миллионов евро.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1-4. Джуд Беллингем («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Килиан Мбаппе («Реал») – 180 миллионов евро;
5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн;
6. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн;
7-9. Флориан Виртц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Родри («Манчестер Сити») – 130 млн;
10-12. Ламин Ямаль («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»), Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн;
13-15. Родриго («Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал») – 110 млн;
16-19. Орельен Тчуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Бавария») – 100.
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Пишешь ты, а стыдно мне🤦♂️
Как не стыдно сравнивать винисиуса, лучшим футболистом планеты
За них заплатили в районе 350 миллионов без учета агентских за Джуда и Палача. Тем не менее по нынешним меркам и это дешево
На зм в этом году претендуют только Родри и Джуд
Ну ничего, Колд доминирует на поле, а не в медиа. Следующим сезоном должен закрыть все вопросы.
Чемпионат Европы показал кто есть кто
С Родриго понимаю ещё, он не самым удачным сезоном хотя был дал повод в себе усомниться немного. Но критика французов "середняками" за дешамовский антифутбольный Евро, после отличного клубного сезона - это перебор, бро.
Винисиуса и Родриго купили еще совсем сырыми, дали им время, получили топарей без сотен миллионов переплат всяким хитрым Бенфикам и Лейпцигам. Набрали самую перспективную полузащиту мира. Продолжают точечно усиливаться. И даже ноунеймы типа Хоселу или Лунина дали результат.