Беллингем, Холанд, Винисиус и Мбаппе – самые дорогие футболисты мира. Они стоят по 180 млн евро (Transfermarkt)

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Рыночная стоимость самых дороих футболистов – 180 миллионов евро.

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов в мире после обновления оценочной стоимости.

Рыночная стоимость четырех игроков оценена в 180 миллионов евро.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1-4. Джуд Беллингем («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Килиан Мбаппе («Реал») – 180 миллионов евро;

5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн;

6. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн;

7-9. Флориан Виртц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Родри («Манчестер Сити») – 130 млн;

10-12. Ламин Ямаль («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»), Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн;

13-15. Родриго («Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал») – 110 млн;

16-19. Орельен Тчуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Бавария») – 100.

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56 комментариев
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Когда игроки Реала на первых местах, Трансфермаркт становится адекватной организацией с правдивым рейтингом
+28
-9
+19
Ответ JENNINGS
Камавинга, Родриго середняки? Пишешь ты, а стыдно мне🤦‍♂️
Ну Родриго реально оверхайп середняк, я понимаю, что он забил несколько важных голов, но по игре он не уровень Сака, Фодена, Вирца, Эдегора, Мусиалы и уж тем более Родри, Винисиуса, Биллингема и Мбаппе
+17
-4
+13
Ответ Вадим Белозёров
Игроки из АПЛ не хило оверпрайснуты на transfermarkt
А игроки реала? Камавинга, Родриго, Чучумени это средняки, уровень которых видно было в сборных. Особенно заметна заметна разница между Канте с этими 2 средняками
+42
-31
+11
Игроки из АПЛ не хило оверпрайснуты на transfermarkt
+21
-11
+10
После евро и копы не все из списка должны столько стоить, вообще не было ощущения, что это мега звёзды футбола.
+12
-2
+10
Ответ JENNINGS
Ну если для тебя Винисиус, без 5 минут обладатель ЗМ, автор 2 забитых мячей в финалах ЛЧ, топарь по статистке - всадник без головы - то да, твой уровень понимания футбола всем понятен
Без 5 минут обладатель ЗМ ? Это в фанатских пабликах реал начитался или думаешь,что старина Перес опять профинансировал Франс Футбол ?
+12
-5
+7
Ответ Born is the King
А игроки реала? Камавинга, Родриго, Чучумени это средняки, уровень которых видно было в сборных. Особенно заметна заметна разница между Канте с этими 2 средняками
Камавинга, Родриго середняки?
Пишешь ты, а стыдно мне🤦‍♂️
+28
-22
+6
Ответ JENNINGS
Винисиус - один из претендентов на ЗМ 2024, наряду с Джудом и Родри, если не самый главный Нет, так, как шейхи в 2021 и 2023, никто финансировать не будет
Твой Винисиус свои лучшие годы не стоит даже для Месси худшие годы
Как не стыдно сравнивать винисиуса, лучшим футболистом планеты
+6
0
+6
Ответ Костя Соловьев
Лучший игрок последних трёх лет в лч, ещё и в остальных турнирах успевает барсе хет трики класть.
Лучше всех в лч он только избегает заслуженных красных карточек. Раньше Кеземиро был, теперь палач
+5
0
+5
Ответ JENNINGS
Камавинга, Родриго середняки? Пишешь ты, а стыдно мне🤦‍♂️
Топы что-ли? Хотя у тебя на аве футболка реала, так понятна твоя реакция
+12
-7
+5
Виртц очень понравился на этом Евро. Постоянно нацелен на обострение. Выгодно этим отличается от того же Мусиалы, который иногда ни ворот, ни партнёров не видит
+4
0
+4
Ответ solomka_na_chile
После евро и копы не все из списка должны столько стоить, вообще не было ощущения, что это мега звёзды футбола.
Так сборные и не покупают игроков, а вот в клубах выше перечисленные свою стоимость оправдывают
+4
-1
+3
Ответ dr. cage
Дон Флорентино все таки красавец.. В постпандемийное время, когда даже условная Барса ради трансфера бегает в быстрозаймы, умудрился вновь собрать Галактикос.. При этом не нарушая ффп и имея лучшую зарплатную ведомость в лиге.. 5-6 игроков в топ-10 по стоимости.. При этом за первых трех суммарно было заплачено, смешные по нынешним меркам +/-150 млн.. (Вини 45, Джуд - 110, Мбаппе - с/а).. И это не являясь клубом АПЛ и не имея шейхов за спиной.. При этом ещё умудряется воевать с УЕФА и модернизировать стадион..
Ага, а Сити заплатил за Холланда 60. Верим)
За них заплатили в районе 350 миллионов без учета агентских за Джуда и Палача. Тем не менее по нынешним меркам и это дешево
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
Ну если для тебя Винисиус, без 5 минут обладатель ЗМ, автор 2 забитых мячей в финалах ЛЧ, топарь по статистке - всадник без головы - то да, твой уровень понимания футбола всем понятен
Да прекрати, какой ЗМ) Там максимум золотой Флойд будет.
На зм в этом году претендуют только Родри и Джуд
+6
-4
+2
Современные цены на футболистов на 80% складываются из медийности. Как мы все видели на последних турнирах так называемые топы ничего фантастического не показали. Билингемы, Фодены и Сака чудом пролезли в финал.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Я всегда знал, что у «Реала» не один Камавинга в составе)))
😂 Он блин клонов создаёт
+2
-1
+1
Холланд вообще непонятно почему столько стоит, абсолютно бесполезный игрок, когда он нужен против топ команд
+10
-9
+1
Мбаппе из Макдональдса Лиги ? Сколько он забил голов на 2 Евро с игры ?
+3
-2
+1
Ответ JENNINGS
Винисиус - один из претендентов на ЗМ 2024, наряду с Джудом и Родри, если не самый главный Нет, так, как шейхи в 2021 и 2023, никто финансировать не будет
Причем тут Месси?
+3
-2
+1
Смешной рейтинг, учитывая что лучшего игрока в мире Палмера нет даже в топ-15.

Ну ничего, Колд доминирует на поле, а не в медиа. Следующим сезоном должен закрыть все вопросы.
+1
0
+1
А играть не умеют, игроки))
+1
0
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Ответ benjamin92
Когда игроки Реала на первых местах, Трансфермаркт становится адекватной организацией с правдивым рейтингом
Да на трансфермаркт, вроде бы, всегда ориентировались. Несмотря на то, что объективность оценки стоимости игроков иногда вызывает сомнения.
+1
0
+1
Ответ slavik12345
Да прекрати, какой ЗМ) Там максимум золотой Флойд будет. На зм в этом году претендуют только Родри и Джуд
Больше всех заслуживает Родри.
Чемпионат Европы показал кто есть кто
+1
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+1
Единственный, за кого без проблем выложили бы указанную сумму, это Родри. Все остальные столько стоят только номинально.
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Камавинга, Родриго середняки? Пишешь ты, а стыдно мне🤦‍♂️
Родриго да!
+1
-1
0
Ответ Born is the King
А игроки реала? Камавинга, Родриго, Чучумени это средняки, уровень которых видно было в сборных. Особенно заметна заметна разница между Канте с этими 2 средняками
И ведь кто-то ещё плюсует этот странный отзыв. Ничего, что у Канте, Камавинги и Чуамени роли совершенно разные? Причём у всех троих. И да, конечно, убогую игру сборной Франции на Евро очень удобно списать на двух центрхавов Мадрида :)
С Родриго понимаю ещё, он не самым удачным сезоном хотя был дал повод в себе усомниться немного. Но критика французов "середняками" за дешамовский антифутбольный Евро, после отличного клубного сезона - это перебор, бро.
0
0
0
Ответ dr. cage
Дон Флорентино все таки красавец.. В постпандемийное время, когда даже условная Барса ради трансфера бегает в быстрозаймы, умудрился вновь собрать Галактикос.. При этом не нарушая ффп и имея лучшую зарплатную ведомость в лиге.. 5-6 игроков в топ-10 по стоимости.. При этом за первых трех суммарно было заплачено, смешные по нынешним меркам +/-150 млн.. (Вини 45, Джуд - 110, Мбаппе - с/а).. И это не являясь клубом АПЛ и не имея шейхов за спиной.. При этом ещё умудряется воевать с УЕФА и модернизировать стадион..
Возможно, провал с Азаром заставил клуб пересмотреть свой подход. С тех пор все эталонно.
Винисиуса и Родриго купили еще совсем сырыми, дали им время, получили топарей без сотен миллионов переплат всяким хитрым Бенфикам и Лейпцигам. Набрали самую перспективную полузащиту мира. Продолжают точечно усиливаться. И даже ноунеймы типа Хоселу или Лунина дали результат.
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Ответ benjamin92
Когда игроки Реала на первых местах, Трансфермаркт становится адекватной организацией с правдивым рейтингом
И наоборот для фанов Барсы.
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Ответ benjamin92
Мадридским бегункам здорово завысили цену. Фоден должен быть на первых местах, немцы и Родри выше, не хватает Палмера и неизвестно что в рейтинге делают Камавингеры и, прости господи, Тчуамени.
Фоден на первом месте!?!? Да на него и так цена завышена. На Евро абсолютно ничем не запомнился. Сака, Белингем, Кейн и Палмер ярче выступили
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Сака, Мусияла и Райс лишние
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