Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й

ESPN составил рейтинг лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.

Автор ESPN совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на .

Первые 20 мест в списке выглядят следующим образом:

20. Алиссон (31 год), вратарь, «Ливерпуль»;

19. (26 лет), защитник, «Арсенал»;

18. Габриэл Магальяэс (26 лет), центральный защитник, «Арсенал»;

17. (23 года), вингер, «Арсенал»;

16. (29 лет), полузащитник, «Манчестер Сити»;

15. (27 лет), центральный защитник, «Манчестер Сити»;

14. (22 года), атакующий полузащитник, « »;

13. (29 лет), атакующий полузащитник, « »;

12. (26 лет), полузащитник, «Ньюкасл»;

11. (25 лет), полузащитник, «Арсенал»;

10. (23 года), центральный защитник, «Арсенал»;

9. Вирджил ван (33 года), центральный защитник, «Ливерпуль»;

8. Кевин де (33 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

7. -Арнольд (25 лет), защитник, «Ливерпуль»;

6. (22 года), вингер, «Арсенал»;

5. (32 года), вингер, « »;

4. (24 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

3. (25 лет), атакующий полузащитник, « »;

2. (24 года), нападающий, «Манчестер Сити»;

1. Родри (28), полузащитник, « ».

Полный рейтинг можно изучить здесь.