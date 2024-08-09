Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й

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ESPN составил рейтинг лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.

Автор ESPN совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.

Первые 20 мест в списке выглядят следующим образом:

20. Алиссон (31 год), вратарь, «Ливерпуль»;

19. Бен Уайт (26 лет), защитник, «Арсенал»;

18. Габриэл Магальяэс (26 лет), центральный защитник, «Арсенал»;

17. Габриэл Мартинелли (23 года), вингер, «Арсенал»;

16. Бернарду Силва (29 лет), полузащитник, «Манчестер Сити»;

15. Рубен Диаш (27 лет), центральный защитник, «Манчестер Сити»;

14. Коул Палмер (22 года), атакующий полузащитник, «Челси»;

13. Бруну Фернандеш (29 лет), атакующий полузащитник, «Манчестер Юнайтед»;

12. Бруно Гимараэс (26 лет), полузащитник, «Ньюкасл»;

11. Деклан Райс (25 лет), полузащитник, «Арсенал»;

10. Вильям Салиба (23 года), центральный защитник, «Арсенал»;

9. Вирджил ван Дейк (33 года), центральный защитник, «Ливерпуль»;

8. Кевин де Брюйне (33 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

7. Трент Александер-Арнольд (25 лет), защитник, «Ливерпуль»;

6. Букайо Сака (22 года), вингер, «Арсенал»;

5. Мохамед Салах (32 года), вингер, «Ливерпуль»;

4. Фил Фоден (24 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

3. Мартин Эдегор (25 лет), атакующий полузащитник, «Арсенал»;

2. Эрлинг Холанд (24 года), нападающий, «Манчестер Сити»;

1. Родри (28), полузащитник, «Манчестер Сити».

Полный рейтинг можно изучить здесь.

15 комментариев
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Эрлинг конечно, крут, но по влиянию на игру и Фоден, и КДБ, и Родри гораздо сильнее
+13
0
+13
Уоткинса нет. Интересно
+8
-2
+6
Где мудрик?
+5
0
+5
Палмера занизили на 13 позиций примерно.
+8
-6
+2
Они угарают?Палмер железно в Топ-3 должен быть
+4
-2
+2
КДБ и Палмер незаслужено низко. И мне кажется Уоткинс уж в топ 20 должен быть после такого сезана
+2
0
+2
Два норга в топ-3 АПЛ. Фантастика!!!
+1
0
+1
Ответ temash
Где мудрик?
Поджигает двухэтажные автобусы, думая, что это тцк🤓
+3
-2
+1
В целом все достаточно справедливо. Разве что на второе место я поставил бы Эдегора, а Холанда пониже. Вдобавок надо бы поднять де Брёйне и Райса, а вниз спустить Салаха, который уже не настолько хорош, как раньше
+1
-1
0
Ентони Гордон Макаллистер Соланке это шутка какая та ?!
0
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0
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