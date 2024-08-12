Слушания по делу о 115 нарушениях «Сити» правил АПЛ начнутся в сентябре вместо ноября. Результат станет известен в начале 2025-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия финансовый фэйр-плей Футбол

Слушания по делу «Манчестер Сити» начнутся в сентябре.

По сведениям The Times, независимая комиссия, которая займется изучением 115 обвинений в нарушении «горожанами» правил АПЛ, вместо ноября начнет работу в середине или конце сентября, если не возникнет дополнительных задержек.

Слушания должны продлиться 10 недель. Члены комиссии вынесут вердикт в начале 2025 года.

Отмечается, что в ближайшие две недели станут известны результаты судебного разбирательства по иску «Сити» к АПЛ, касающемуся правил работы со спонсорами, и это позволит начать работу над делом о 115 нарушениях пораньше. Есть основания предполагать, что чемпионы Англии добились определенных успехов в арбитражном разбирательстве.

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17 комментариев
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Я уже боюсь за Эвертон
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Надеюсь Эвертон не сильно пострадает🙏🏻
+20
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Накажут Сити,а Вылетит Эвертон? 😅
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Эвертон, кажется, сразу во Вторую лигу вылетит
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Фридкин как чуял, когда передумал покупать "Эвертон".
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+3
Однозначно лишат очков ,чем они лучше Вулверхэмптона или Эвертона
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Скорее всего, максимум, что грозит «Сити» — снятие некоторого количества очков по ходу нового сезона. Ссылать в низшие дивизионы лучший клуб страны никто не будет — нет смысла вредить успехам Англии в еврокубках, которые зависят во многом от «горожан». Отбор титулов за такое и не предусмотрен, кажется. Да и победы, честно достигнутые на поле, было бы странно отбирать. Но и лишь только денежным штрафом отделаться не удастся — слишком громкое и резонансное дело. С других клубов снимали очки за гораздо меньшее. Вычета баллов из таблицы, наверное, не избежать. Шансы «Арсенала» и других команд на чемпионство/попадание в топ-4 резко повысятся, если с «Сити» снимут очки
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А пока идет разбирательство, очки будут снимать с Эвертона)
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Сити не может проиграть - за все заплачено :)
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Британский суд - самый коррупционный суд в развитом мире!
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Эвертон к этому моменту во второй лиге играть будет с -276 очками
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Ответ Футбол_это_жизнь
АПЛ не пойдет на какое то суровое наказание в виде отмены чемпионств, ну посидит Пеп годик без трофея, арабы заплатят миллионов 50 штрафа (как мы видим по Винни эти суммы для них вообще ни о чем) А влажные мечты хейтеров так и останутся мечтами (привет поклонникам дела негрейры и Барсы в секунде) третий год пойдет скоро, а дело так и осталось формальностью в судебной системе
Поставь свою хату на то что канистру оправдают, поржем потом бггг
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-2
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