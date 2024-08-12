Слушания по делу о 115 нарушениях «Сити» правил АПЛ начнутся в сентябре вместо ноября. Результат станет известен в начале 2025-го

Слушания по делу «Манчестер Сити» начнутся в сентябре.

По сведениям The Times, независимая комиссия, которая займется изучением 115 обвинений в нарушении «горожанами» правил АПЛ, вместо ноября начнет работу в середине или конце сентября, если не возникнет дополнительных задержек.

Слушания должны продлиться 10 недель. Члены комиссии вынесут вердикт в начале 2025 года.

Отмечается, что в ближайшие две недели станут известны результаты судебного разбирательства по иску «Сити» к АПЛ, касающемуся правил работы со спонсорами, и это позволит начать работу над делом о 115 нарушениях пораньше. Есть основания предполагать, что чемпионы Англии добились определенных успехов в арбитражном разбирательстве.

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