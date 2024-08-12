«Ман Сити» выиграет АПЛ с вероятностью 82,2%, «Арсенал» – 12,2%. «МЮ» скорее вылетит, чем победит (Opta)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Саутгемптон Лестер Ипсвич Футбол

У «Манчестер Сити» лучшие шансы выиграть Премьер-лигу.

Согласно расчетам, сделанным суперкомпьютером Opta, «горожане» защитят звание чемпиона с вероятностью 82,2%. Шансы «Арсенала» – 12,2%, «Ливерпуля» – 5,1%, «Челси» – 0,2%, «Ньюкасла» – 0,1%.

Шестым в рейтинге идет «Манчестер Юнайтед», однако у него «нет» шансов на победу, зато указана вероятность вылета с 18-го места (0,3%).

Аутсайдерами АПЛ названы «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер».

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22 комментария
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Че-то насчет 80% перебор все-таки
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+17
Суперкомпьютер опта переобувается чаще Арестовича.
+16
-6
+10
По поводу МЮ - улыбнуло :)
+9
-1
+8
Ответ Flam1ng0
Че-то насчет 80% перебор все-таки
Почему же? статически цифры близки к правде. Останься Клопп в Ливерпуле, то цифра была бы ближе к 60 процентам на победу Сити. А так Сити по всем позициям и качеству игры лучше Арсенала
+9
-3
+6
Какая вероятность вылета у Сити?
+3
-2
+1
Ответ Ale88io
Синий цирк с 500 игроками основы котируется выше, ага)) Суперкомпьютер сегодня что-то перетрудился)
С чего он вдруг должен котироваться ниже?
+2
-1
+1
Орнул, скамбои опять ожидают и возмущаются на суперкомп, что их ожидания не оправдывает ))
+1
-1
0
Челси😂😂😂
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Ответ Under
Какая вероятность вылета у Сити?
115%
+2
-2
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Ответ Under
Какая вероятность вылета у Сити?
Очень высокий - 0.00000001%
0
0
0
Ответ B@SS
Орнул, скамбои опять ожидают и возмущаются на суперкомп, что их ожидания не оправдывает ))
Пёрнул?
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