«Ман Сити» выиграет АПЛ с вероятностью 82,2%, «Арсенал» – 12,2%. «МЮ» скорее вылетит, чем победит (Opta)

У «Манчестер Сити» лучшие шансы выиграть Премьер-лигу.

Согласно расчетам, сделанным суперкомпьютером Opta, «горожане» защитят звание чемпиона с вероятностью 82,2%. Шансы « » – 12,2%, « » – 5,1%, « » – 0,2%, « » – 0,1%.

Шестым в рейтинге идет « », однако у него «нет» шансов на победу, зато указана вероятность вылета с 18-го места (0,3%).

Аутсайдерами АПЛ названы «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер».