«Ман Сити» выиграет АПЛ с вероятностью 82,2%, «Арсенал» – 12,2%. «МЮ» скорее вылетит, чем победит (Opta)
У «Манчестер Сити» лучшие шансы выиграть Премьер-лигу.
Согласно расчетам, сделанным суперкомпьютером Opta, «горожане» защитят звание чемпиона с вероятностью 82,2%. Шансы «Арсенала» – 12,2%, «Ливерпуля» – 5,1%, «Челси» – 0,2%, «Ньюкасла» – 0,1%.
Шестым в рейтинге идет «Манчестер Юнайтед», однако у него «нет» шансов на победу, зато указана вероятность вылета с 18-го места (0,3%).
Аутсайдерами АПЛ названы «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер».