«Спартак» предложил 8 млн евро за Кена, «Галатасарай» не продал защитника

«Спартак» пытался купить Деррика Кена у «Галатасарая».

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, руководство красно-белых сделало предложение турецкому клубу о трансфере 25-летнего немецкого защитника в размере 8 миллионов евро.

Главный тренер « » Окан Бурук заявил, что доволен игрой Кена. Руководство турецкого клуба не приняло предложение « ».

В прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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