«Спартак» предложил 8 млн евро за Кена, «Галатасарай» не продал защитника

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Окан Бурук Деррик Кен деньги Футбол

«Спартак» пытался купить Деррика Кена у «Галатасарая».

По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, руководство красно-белых сделало предложение турецкому клубу о трансфере 25-летнего немецкого защитника в размере 8 миллионов евро.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что доволен игрой Кена. Руководство турецкого клуба не приняло предложение «Спартака». 

В прошлом сезоне Деррик Кен провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кен без Барби - деньги на ветер.
+7
-1
+6
Ответ Tatykirr
Кен без Барби - деньги на ветер.
Барби не было, поэтому взяли Барко.
+1
0
+1
Жаль, что Заремы нет в клубе - была бы идеальная Барби для Кена!
+1
-1
0
Перепутали с кейном, ненуачо, с маркиньосом то же самое было
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий