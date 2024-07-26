«Спартак» предложил 8 млн евро за Кена, «Галатасарай» не продал защитника
«Спартак» пытался купить Деррика Кена у «Галатасарая».
По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, руководство красно-белых сделало предложение турецкому клубу о трансфере 25-летнего немецкого защитника в размере 8 миллионов евро.
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что доволен игрой Кена. Руководство турецкого клуба не приняло предложение «Спартака».
В прошлом сезоне Деррик Кен провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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