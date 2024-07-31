Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 млн рублей в месяц. Защитник может уехать в Турцию (Иван Карпов)

Стали известны финансовые требования Георгия Джикии.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 30-летний футболист не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц (84 млн в год или 900 000 евро – Спортс).

В настоящий момент наиболее вероятным является переход в клуб чемпионата Турции, где уровень его дохода будет выше.

Бывший защитник «Спартака» находится в статусе свободного агента после ухода из московского клуба. Его статистику можно найти здесь.