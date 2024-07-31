Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 млн рублей в месяц. Защитник может уехать в Турцию (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Георгий Джикия деньги Футбол

Стали известны финансовые требования Георгия Джикии.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 30-летний футболист не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц (84 млн в год или 900 000 евро – Спортс).

В настоящий момент наиболее вероятным является переход Джикии в клуб чемпионата Турции, где уровень его дохода будет выше. 

Бывший защитник «Спартака» находится в статусе свободного агента после ухода из московского клуба. Его статистику можно найти здесь

58 комментариев
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Ответ ARAMIS777
Ну и аппетиты у Жорика.
Вы его животик видели. Очевидно, что с аппетитом там проблем нет
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Не знаю ни одной хинкальной, где бы ему по 7 в месяц платили.
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Ну и аппетиты у Жорика.
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Кому он нужен с такой зп?! Только какой-то фешенебельный ресторан
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Ответ Cearvm
Не знаю, для чего нужны такие новости. Понятно, что в комментах столько никто не зарабатывает, но относительно других игроков его уровня - это много или мало, как люди должны понять это из новости? Я слежу за футболом и все равно не понимаю, суммы публикуют фрагментарно и часто без контекста налогов.
Ну в Спартаке по информации из прессы (то бишь неофициальной) было 3 миллиона евро в год.
Так что 900 тысяч евро - это довольно серьёзное падение в зп.
При этом, сравнивали как-то эту сумму с зарплатой в двух довольно сильных клубах Серии А - Лацио и Аталанта, оказалось, на тот момент в двух клубах только у одного игрока (Иммобиле) была зарплата больше, чем у Джикии в Спартаке. Что заставляет задуматься, а не завышенная ли она. С другой стороны - центральный защитник, с российским паспортом, в условиях лимита на легионеров (а раньше он был жёстче), игрок сборной, понятно, что таких немного на всю РПЛ.

Другое дело, что 900 тысяч - это небольшая сумма для многих клубов из верха таблицы, а вот для середины и низа таблицы РПЛ - это может быть существенная сумма.
+16
-1
+15
Не знаю, для чего нужны такие новости. Понятно, что в комментах столько никто не зарабатывает, но относительно других игроков его уровня - это много или мало, как люди должны понять это из новости? Я слежу за футболом и все равно не понимаю, суммы публикуют фрагментарно и часто без контекста налогов.
+12
-2
+10
При средней цене на хинкали в 100 рублей, Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 70000 хинкали в месяц
+6
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Да простит меня зять и другие спартаковцы, но по мне Джикия суперперехваленный и довольно среднего уровня игрок даже по меркам своей бывшей команды...
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Ответ Spartakus1984
З ачто ему плтить 7 млн в месяц?Ну реально,его сейчас даже если отправить играть в ФНЛ он не будет там выделяться среди других игроков.
За паспорт и типа опыт
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Ну я даже и не знаю…по-моему он слишком много хочет за должность «хорошего парня» + спец по шашлыкам и аджике.
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Ответ EVERGREEN
Кому он нужен с такой зп?! Только какой-то фешенебельный ресторан
Да не так и много, у него в Спартаке было 3 миллиона евро в год, судя по прессе.
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+3
По информации инсайдера Ивана Карпова...

Дальше можно не читать😐
+6
-4
+2
З ачто ему плтить 7 млн в месяц?Ну реально,его сейчас даже если отправить играть в ФНЛ он не будет там выделяться среди других игроков.
+9
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+2
Турки не дураки, чтобы ему платить хоть какие-то деньги.
+2
0
+2
Ответ Dmitry Orlov
Да не так и много, у него в Спартаке было 3 миллиона евро в год, судя по прессе.
7 млн рублей это плюс минус 1 млн евро в год. Какой транжира готов платить не играющему уже второй год возрастному защитнику - большой вопрос. Агент если провернет - то не зря есть свой хлеб
+2
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75 000 евро в месяц. Ничего себе запросы.
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В какой щашлычной ему будут столько платить?
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А кто его в России рассматривает то? Топ 5 он не тянет. Самару и Ростов он тоже не усилит. Его уровень это вторая восьмёрка, но аппетиты его не потянут.
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Ответ Давид Agabekyan
Вы его животик видели. Очевидно, что с аппетитом там проблем нет
Естественно. :)
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Ответ ganso 10
7 млн рублей это плюс минус 1 млн евро в год. Какой транжира готов платить не играющему уже второй год возрастному защитнику - большой вопрос. Агент если провернет - то не зря есть свой хлеб
" не играющему уже второй год"

преувеличение. Только один прошлый год вылетел, сейчас сезон только начинается, ещё время есть клуб найти.

"возрастному защитнику "

30 лет для центрального защитника - не возраст, как раз на эту позицию нужны опытные, а не быстро и много бегающие. У Италии, ставшей чемпионом Европы, в центре защиты были Бонуччи и Кьеллини, оба сильно за 30.

Допустим, Спартаку и Зениту он не нужен. Но команде из середины, где много легионеров и проблемы в центре защиты - вполне подойдёт.
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вот это обурел абу-бандит. никому не нужен, а ещё условия какие-то ставит... позорище.

надеюсь, его никто не возьмёт и он завершит свою карьеришку
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Пускай арабчонок к своим едет в Турляндию😂😂😂
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Если перевести в белорусские рубли, запросы будут ещё страшнее выглядеть.
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Ну вообще, нормальный запрос, учитывая что он еще пару лет может отыграть, да и за трансфер платить не надо.

Вряд ли можно найти хорошего паспортиста в центр за такие деньги сейчас. Либо очень дорого будет, либо совсем неликвид.
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Ответ Sergio Mendez
Ну вообще, нормальный запрос, учитывая что он еще пару лет может отыграть, да и за трансфер платить не надо. Вряд ли можно найти хорошего паспортиста в центр за такие деньги сейчас. Либо очень дорого будет, либо совсем неликвид.
84 - только зарплата. Плюс бонусы за игровые моменты (за победу, за матч на ноль, к примеру), плюс подъемные, плюс агентские - вот тебе и 150 минимум за сезон. )
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🤣🤣🤣🤣🤣
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Аппетит повышенный- зарплата завышенная...Одно вытекает из другого...😇😉
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Ответ ARAMIS777
Ну и аппетиты у Жорика.
А что такого ? Это меньше 1млн долларов в год. По рамкам рпл, достаточная низкая зп
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Ответ ОттоДракула
Не знаю ни одной хинкальной, где бы ему по 7 в месяц платили.
В шаурмичную ему дорога
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Ответ Tollie
вот это обурел абу-бандит. никому не нужен, а ещё условия какие-то ставит... позорище. надеюсь, его никто не возьмёт и он завершит свою карьеришку
На горизонте перспективный вариант с МЛС замаячил, как раз Атланте не придется покупать его у Спартака)))
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