Джикия не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 млн рублей в месяц. Защитник может уехать в Турцию (Иван Карпов)
Стали известны финансовые требования Георгия Джикии.
По информации инсайдера Ивана Карпова, 30-летний футболист не рассматривает варианты в России с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц (84 млн в год или 900 000 евро – Спортс).
В настоящий момент наиболее вероятным является переход Джикии в клуб чемпионата Турции, где уровень его дохода будет выше.
Бывший защитник «Спартака» находится в статусе свободного агента после ухода из московского клуба. Его статистику можно найти здесь.
Так что 900 тысяч евро - это довольно серьёзное падение в зп.
При этом, сравнивали как-то эту сумму с зарплатой в двух довольно сильных клубах Серии А - Лацио и Аталанта, оказалось, на тот момент в двух клубах только у одного игрока (Иммобиле) была зарплата больше, чем у Джикии в Спартаке. Что заставляет задуматься, а не завышенная ли она. С другой стороны - центральный защитник, с российским паспортом, в условиях лимита на легионеров (а раньше он был жёстче), игрок сборной, понятно, что таких немного на всю РПЛ.
Другое дело, что 900 тысяч - это небольшая сумма для многих клубов из верха таблицы, а вот для середины и низа таблицы РПЛ - это может быть существенная сумма.
Дальше можно не читать😐
преувеличение. Только один прошлый год вылетел, сейчас сезон только начинается, ещё время есть клуб найти.
"возрастному защитнику "
30 лет для центрального защитника - не возраст, как раз на эту позицию нужны опытные, а не быстро и много бегающие. У Италии, ставшей чемпионом Европы, в центре защиты были Бонуччи и Кьеллини, оба сильно за 30.
Допустим, Спартаку и Зениту он не нужен. Но команде из середины, где много легионеров и проблемы в центре защиты - вполне подойдёт.
надеюсь, его никто не возьмёт и он завершит свою карьеришку
Вряд ли можно найти хорошего паспортиста в центр за такие деньги сейчас. Либо очень дорого будет, либо совсем неликвид.