Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню о сборной Франции. Энцо посетил игру бывшей команды и вышел на поле в перерыве

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Ривер Плейт Ланус происшествия болельщики Энцо Фернандес Футбол

Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню в присутствии Энцо Фернандеса.

Полузащитник сборной Аргентины, выигравшей Кубок Америки, посетил игру своего бывшего клуба против «Лануса» в чемпионате Аргентины. В перерыве он спустился на поле, и представители «Ривер Плейт» вручили ему памятную футболку.

Liberta Depre сообщает, что часть посетителей игры исполнила песню о сборной Франции, за публикацию которой Энцо несколько дней назад пришлось приносить извинения.

Фото: twitter.com/RiverPlate

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20 комментариев
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Ох батюшки, как же у тебя пригopело 😁

Держи 🧯
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Молодцы Африканцы,был локальный мемас на Аргентинскую аудиторию, а теперь благодаря провокациями разлетелось на весь мир и теперь эту песню знают все:)
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Фанаты Ривер Плейт базанули

Вой любителей афрофранцузов объявляется открытым👇
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Забавно, песня обрела невероятную популярность во всем мире. Думаю, скоро споют за пределами Аргентины на трибунах)
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Ну вообще-то поют)
В песне «мучачос», которая является неформальным гимном этой сборной упоминаются Фолклендские острова и солдаты той войны.
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Ответ фанат спартака с 1967
В Аргентине разрешены гей браки. Трудно представить себе более толерантную страну,чем Аргентина. Так что французы не на тех бочку катят.
Поэтому Агуэра с Ленькой в одной кроватке спят?)
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Аргентина продолжает деклассировать "Францию" не только на футбольном поле.
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Он анголец 🎵
Они нигерийцы и камерунцы 🎵🎵
Трах…. Трансов 🎵
В паспорте Франция 🎵🎵🎵
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Надо уже эту песню каждому разучить
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Ответ rigobersong
Молодцы Африканцы,был локальный мемас на Аргентинскую аудиторию, а теперь благодаря провокациями разлетелось на весь мир и теперь эту песню знают все:)
Боролись целый месяц со страшными «ультраправыми» политиками, а удар пришёл, откуда не ждали…теперь надо ещё и пение запрещать😥
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скоро на всех стадионах аргентины !!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Carasa
Респект челси, за пару дней сплавили энцо как токсичный актив на родину
что контракт разорван и он больше не игрок cocksee ???
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
а ты в богатой живешь, Ваня?
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Ответ TiGra
Забавно, песня обрела невероятную популярность во всем мире. Думаю, скоро споют за пределами Аргентины на трибунах)
думаю её переведут на польский в первую очередь...ждём хор фанов легии )))))
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Ответ Фран
Аргентина продолжает деклассировать "Францию" не только на футбольном поле.
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