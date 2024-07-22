Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню о сборной Франции. Энцо посетил игру бывшей команды и вышел на поле в перерыве

Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню в присутствии Энцо Фернандеса.

Полузащитник сборной Аргентины, выигравшей Кубок Америки, посетил игру своего бывшего клуба против « » в чемпионате Аргентины. В перерыве он спустился на поле, и представители « » вручили ему памятную футболку.

Liberta Depre сообщает, что часть посетителей игры исполнила песню о сборной , за публикацию которой Энцо несколько дней назад пришлось приносить извинения.

Фото: twitter.com/RiverPlate

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