Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню о сборной Франции. Энцо посетил игру бывшей команды и вышел на поле в перерыве
Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню в присутствии Энцо Фернандеса.
Полузащитник сборной Аргентины, выигравшей Кубок Америки, посетил игру своего бывшего клуба против «Лануса» в чемпионате Аргентины. В перерыве он спустился на поле, и представители «Ривер Плейт» вручили ему памятную футболку.
Liberta Depre сообщает, что часть посетителей игры исполнила песню о сборной Франции, за публикацию которой Энцо несколько дней назад пришлось приносить извинения.
Фото: twitter.com/RiverPlate
«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки
Власти Аргентины вступились за Энцо. А замминистра спорта уволен – за призыв извиниться
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Держи 🧯
Вой любителей афрофранцузов объявляется открытым👇
В песне «мучачос», которая является неформальным гимном этой сборной упоминаются Фолклендские острова и солдаты той войны.
Они нигерийцы и камерунцы 🎵🎵
Трах…. Трансов 🎵
В паспорте Франция 🎵🎵🎵
@
Унижай