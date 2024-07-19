Отец Энцо о том, что Фофана назвал кричалку аргентинцев «расизмом в дикой форме»: «Он даже не попросил извиниться. Мог бы лично связаться, но вместо этого пошел в соцсети»

Отец Энцо Фернандеса недоволен поведением Уэсли Фофана.

Защитник «Челси» назвал «расизмом в дикой форме» оскорбительную кричалку аргентинцев, посвященную футболистам сборной Франции и попавшую в трансляцию Фернандеса.

«Он начал записывать видео в неподходящий момент. Получилось нехорошо, он чувствует себя плохо, он не понимал, о чем поет.

Но его партнер по «Челси» даже не стал просить его извиниться или сделать что-то подобное. Он мог бы лично связаться с ним и спросить, но вместо этого пошел в соцсети уже через минуту», – отметил Рауль Фернандес.

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