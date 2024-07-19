Отец Энцо о том, что Фофана назвал кричалку аргентинцев «расизмом в дикой форме»: «Он даже не попросил извиниться. Мог бы лично связаться, но вместо этого пошел в соцсети»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес Уэсли Фофана Футбол

Отец Энцо Фернандеса недоволен поведением Уэсли Фофана.

Защитник «Челси» назвал «расизмом в дикой форме» оскорбительную кричалку аргентинцев, посвященную футболистам сборной Франции и попавшую в трансляцию Фернандеса.

«Он начал записывать видео в неподходящий момент. Получилось нехорошо, он чувствует себя плохо, он не понимал, о чем поет.

Но его партнер по «Челси» даже не стал просить его извиниться или сделать что-то подобное. Он мог бы лично связаться с ним и спросить, но вместо этого пошел в соцсети уже через минуту», – отметил Рауль Фернандес. 

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35 комментариев
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Оскорбление было в соцсетях? Да
Фофана написал ответку в соцсетях? Да
В чем тогда проблема
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+64
Он должен был выпрашивать извинения)) Теперь понятно в кого Энцо такой одарённый))
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Все правильно сделал Фофана, чтобы был урок для многих! Хотя аргентинцев это не волнует, они в противной форме изворачиваются от всего, типа «белые и пушистые», да еще и заставляют других извиняться.
+36
-8
+28
До сих пор не могу понять, какое отношение Франция имеет к Кубку Америки... Как и не могу понять эти выдающиеся переобувания от игроков Аргентины и их окружения. Если вы так думаете про французов и их этносе, то значит и говорите так во всех интервью. А то в прямом эфире пропели, а как дошло, что могут лишиться работы в Европе, началось "меня не так поняли"
+19
-2
+17
Ответ Дядя ТУРА
Оскорбление было в соцсетях? Да Фофана написал ответку в соцсетях? Да В чем тогда проблема
Это другое))
+13
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+12
Ответ igorzid
Все правильно сделал Фофана, чтобы был урок для многих! Хотя аргентинцев это не волнует, они в противной форме изворачиваются от всего, типа «белые и пушистые», да еще и заставляют других извиняться.
У аргентинцев в принципе сборная неприятная. Ни проигрывать, ни выигрывать не умеют.
+17
-5
+12
То есть, Фофана еще должен за ним бегать и просить извинений?)
+14
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+11
Ответ Vovker
Комментарий скрыт
Ну, фразу которую в лицо тяпнуть не посмеешь, зачем на весь мир кричать такое, при отсутствии игроков франции? И даже если они африканцы, то взять аргентинцев - у них же там такое месево кровей)
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Может каких-то чувств и на задело, но когда какой-то тип из твоей команды транслирует такую дичь - надо отреагировать, что он и сделал
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в ответе отца ни хватает только фразы: "что этот н*гер себе позволяет"
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Так это Фофана виноват ?!)😅
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Ага. Хочешь извинений? Попроси нас об этом. С таким защитником энцо могут на пару лет освободить от футбола)
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Тот самый отец, который всегда лучше всех знает, что делать чужим детям.
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А с чего ты решил, что кому-то нужны ваши извинения, что они меняют?
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Ну конечно виноват Фофана который пришёл к ним и начал снимать на телефон и выкладывать в соц сеть ихние идиотские кричалки
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Он не понимал, о чём поёт? Энцо дурачок? И почему француз должен переходить в личную переписку, если все аргентинцы вплоть до президента все выносят в сеть?
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"он не понимал, о чем поет"
Шта?
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Ответ Yakub_Yar
До сих пор не могу понять, какое отношение Франция имеет к Кубку Америки... Как и не могу понять эти выдающиеся переобувания от игроков Аргентины и их окружения. Если вы так думаете про французов и их этносе, то значит и говорите так во всех интервью. А то в прямом эфире пропели, а как дошло, что могут лишиться работы в Европе, началось "меня не так поняли"
Адекватное трезвое взвешенное мнение. Аргентинцы массово "ошиблись дверью", так сказать) Выглядит смешно и жалко.
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Енцо тоже мог позвонить Фофане и спеть эту песню
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Ответ Andrey Gubskiy
Можете тряпками кидать,но что в песне не так? Фото сборной Франции жаль нельзя кинуть сюда, там белокожих 2,5 человека. Остальные 100% африканцы,и мулаты. Они французы по паспорту но не по происхождению,даже родители не у всех с паспортами
Как вы не поймёте... Не так здесь то, что аргентинцы публично высмеивают происхождение французов, ещё и на ровном месте. Видимо, это по их мнению смешно и может оскорбить. А иной цели они и не преследовали.
В школе дети обзывают толстых толстыми. Вроде бы говорят правду, но вообще-то это травля. С некоторыми оговорками эту аналогию можно применить и в отношении аргентинцев.
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Аргентинцы стали сакральной жертвой в руках сатанистов
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Походу Энцо там в душе намылят прилично французы)
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Ну и гордыня, почему он должен звонить и просить чтоб те начали извиняться, где интеллект?
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Больше всего прикалывает лицемерие местных расистов , когда речь о сборной Франции ) но никого не смущают черные в сборной Англии и турки в сборной Германии.
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Ага, никто не понимал о чем поет, но все прекрасно знали слова.
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Ответ Vovker
Комментарий скрыт
Тогда почему Энцо лично не сказал Фофана, что он не считает его французом. А его партнеров считает любителями трансов
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