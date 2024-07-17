Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер» 

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу соцсети Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Энцо Фернандес извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах «трехцветных». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.

Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни  мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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120 комментариев
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Поздно, недалекий. Да и зачем вообще кричать про Францию , которая не участвует в этом кубке?
+85
-16
+69
Вошёл в не тот автобус
+62
-5
+57
Хахаххахахахаахахахахах
+37
-2
+35
Ответ Shagry
А почему такого хайпа не было в Европе, когда Даку орал про сербов?
Потому что это и есть современный расизм, когда в отношении одних рас и наций что то допустимо, а в адрес других резко обсуждается
+28
-4
+24
Теперь, главное в душе в Челси не уронить мыло.
+24
-1
+23
И вообще я был уволен из сборной Аргентины 2 недели назад.
+18
-1
+17
Ответ Омичёв
И поэтому надо как идиоты после победы на турнире петь песню в оскорблениях к другой сборной?
Да на самом деле как ни странно пусть поют,наверняка многие в приватной обстановке и не такие шутки отпускают и тд. но будучи футболистами европейских клубов,где вы играете в одних с командах с объектами этих шуток,выходить в прямой эфир на весь мир,это надо быть «сверхразумом»!
+20
-4
+16
Ответ БратДругБорщ
Имхо, главные здесь виновники - власти и их потакатели, которые устроили из Европы какой-то треш. Было бы 3 черных француза в сборной, никто и слова бы не сказал.
Когда за Францию играли баски, алжирцы, марокканцы, индусы, армяне, то было ок?)
+11
-1
+10
Ответ Диман5454
Ну какой Канте француз? Благодарен сборной Аргентине что не стесняются говорить правду
И поэтому надо как идиоты после победы на турнире петь песню в оскорблениях к другой сборной?
+14
-4
+10
Гнилой человек, видимо у него комплексы на счет сборной Франции. Чувствую что по приезду в Челси ему устроят хороший прием!
+18
-9
+9
Ответ БратДругБорщ
Имхо, главные здесь виновники - власти и их потакатели, которые устроили из Европы какой-то треш. Было бы 3 черных француза в сборной, никто и слова бы не сказал.
А четыре?
+9
0
+9
Сказал Энцо, посматривая на 10 летний контракт от Боуэли...

Боуэли думал, что перехитрил весь рынок с очень долгими контрактами, но перехитрил его перехитрил.
+11
-2
+9
Белый француз еще не родился, а уже виноват перед черным!
+19
-13
+6
Случайно задел стулом люстру
+6
-1
+5
Ответ endrioo
Теперь, главное в душе в Челси не уронить мыло.
А то Мудрик хоть куда то попадет
+7
-2
+5
Ответ Пацанчик реальный
Ожидалось,ему быстро объяснили,что такое не приемлемо и он тут же побежал извиняться,надеюсь в клубе конфликт тоже замнут и разногласий не будет!
А почему такого хайпа не было в Европе, когда Даку орал про сербов?
+11
-6
+5
Ответ Пацанчик реальный
Ожидалось,ему быстро объяснили,что такое не приемлемо и он тут же побежал извиняться,надеюсь в клубе конфликт тоже замнут и разногласий не будет!
Кстати, еще более интересный вопрос. А почему хайпа не было после очного матча нашей сборной и сборной Украины в январе 2022 года, когда всю трибуну Украины можно было закрыть за решетку за призыв к массовым убийствам по национальному признаку, а также официальные лица федерации футбола за послематчевую похвалу данных кричалок?)
+8
-3
+5
Что ж ты, фраер, сдал назад)))
+7
-3
+4
Ответ Диман5454
Ну какой Канте француз? Благодарен сборной Аргентине что не стесняются говорить правду
Ну так и аборигены Аргентины были так называемыми индейцами. Все эти Энцо Фернандесы являются потомками испанцев и итальянцев, приехавших в свое время в Аргентину, как теперь это делают Канте и другие африканцы во Франции.
+4
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А кто из белых поддерживает? Я не встречал высказываний таких) можно ссылку?
+4
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+3
Ответ Shagry
А почему такого хайпа не было в Европе, когда Даку орал про сербов?
Ну рискну предположить,что тут во-первых масштаб лиц,которые «провинились»,кто такой Даку и кто такие звезды Аргентины,во-вторых он был один,а тут целая команда,в-третьих про конфликт и напряженные исторические отношения между этими странами известно давно,а у Аргентины с Францией я что-то никаких конфликтов не припомню,это тебе не Албания и Сербия!
+4
-1
+3
Ради интереса посчитал, сколько французов в Челси.
В заявке 7 французов и все чернокожие.
Не удивительно что он так быстро извинился, но умственные способности у него феноменальные конечно
+4
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+3
Ответ Диман5454
Проблема в том что людей воспитывают видеть оскорбления там где их нет Хочется честности в игре, а когда видишь что за Францию играет откровенно не французский этнос, то в глубине души поднимается негодование и хочется потребовать честности или просто указать на нечестность но чтоб окружающие прозрели (пусть заранее зная что ничего не измениться) Почему Франция не хочет играть честно избирая лучших из своего этноса? А зачем играть своими если можно собрать африкашек и играть больше шансов на победу?
А кто решает, кто является частью этноса, а кто нет? За Аргентину одни потомки коренных жителей играют?
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Ответ Диман5454
Что это за общество где факты интерпретируются расизмом?
Ну какие там факты? Объективно:
1. Часть про трансов основана на фейках и слухах вокруг ОДНОГО игрока. Аргентинцы же спели песню про всех
2. Про предков, возможно, можно отнести к фактам, но со своей спецификой
3. Цеплять всю сборную не стоило, поскольку её игроки ничего плохого про Аргентину и ЮА не говорили, а говорил только Мбаппе (про слабый уровень и т.д.). Было бы уместнее петь только про него, учитывая, что его можно уколоть гораздо сильнее, чем происхождением (жадность, конфликты с Месси и Неймаром)
+4
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+3
Я бежал за вами 4 квартала чтобы сказать как вы мне безразличны))
После ЧМ прошло уже 2 года... А все о Франции разговоры
+8
-5
+3
Ответ Пацанчик реальный
При чем тут фанаты и футболисты?тли тебе не понятна разница?
Я же ясно в конце написал про официальных лиц, не? Или не доходит?
+3
-1
+2
Ответ Диман5454
Проблема в том что людей воспитывают видеть оскорбления там где их нет Хочется честности в игре, а когда видишь что за Францию играет откровенно не французский этнос, то в глубине души поднимается негодование и хочется потребовать честности или просто указать на нечестность но чтоб окружающие прозрели (пусть заранее зная что ничего не измениться) Почему Франция не хочет играть честно избирая лучших из своего этноса? А зачем играть своими если можно собрать африкашек и играть больше шансов на победу?
Так эти африканцы - граждане Франции, которые родились там и выросли. Они не натурализованные футболисты из Африки.
И в сборную они вызываются не по принципу цвета своей кожи, а по принципу таланта.
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Ответ Shagry
Да пусть кто как хочет тот так и смотрит. От этого они не перестанут быть с африканскими корнями. Чего ущемляться то? Они такие же люди, как азиаты и европейцы. Это коренным французам должно быть стыдно, что в своей сборной они представлены в таком ограниченном количестве, а костяк составляют дети бывших мигрантов.
100% населения Земли -- дети бывших мигрантов. Вопрос в каком поколении.
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Ответ Диман5454
Людей бесит когда кто-то играет нечестно. Но свою нечестность надо же красиво защитить законом или приписать к любому напоминанию о нечестности предосудительный характер, чтоб у всех вокруг появлялось смущение (возможно даже кринж) за слова другого и появлялось желание отругать того негодяя Воспитание всегда направлено только на выгоду воспитателя, а воспитанник просто жертва, раб, которому остаётся только согласиться, понимая: пойду вопреки ожиданий воспитателя - схлопочу Вспомнились легендарные строчки Басты из моя игра: "есть те кто правила игры подстраивают под себя, чтобы победителем быть всегда"
Тебе кто столько мусора в головушку то вложил?
Хотел показаться умным, а собрал перечень сочинений Стэтхэма из паблика в VK.

P.S. Поржал над фразой "легендарные строчки Басты"
Один такой эпитет, пусть и не к плохой песне, говорит о многом.
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Ответ тот самый Кадрус
И вообще я был уволен из сборной Аргентины 2 недели назад.
лично я поверю только видео со слезами, соплями и кровью. всё в лучших традициях
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