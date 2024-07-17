Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер» 

Энцо Фернандес извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной спели оскорбительную кричалку о футболистах «трехцветных». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и « » , но вскоре прервал трансляцию.

«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.

Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо.

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