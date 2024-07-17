Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер»
Энцо Фернандес извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах «трехцветных». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
«Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.
Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль», — написал Энцо.
«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯
Боуэли думал, что перехитрил весь рынок с очень долгими контрактами, но перехитрил его перехитрил.
В заявке 7 французов и все чернокожие.
Не удивительно что он так быстро извинился, но умственные способности у него феноменальные конечно
1. Часть про трансов основана на фейках и слухах вокруг ОДНОГО игрока. Аргентинцы же спели песню про всех
2. Про предков, возможно, можно отнести к фактам, но со своей спецификой
3. Цеплять всю сборную не стоило, поскольку её игроки ничего плохого про Аргентину и ЮА не говорили, а говорил только Мбаппе (про слабый уровень и т.д.). Было бы уместнее петь только про него, учитывая, что его можно уколоть гораздо сильнее, чем происхождением (жадность, конфликты с Месси и Неймаром)
После ЧМ прошло уже 2 года... А все о Франции разговоры
И в сборную они вызываются не по принципу цвета своей кожи, а по принципу таланта.
Хотел показаться умным, а собрал перечень сочинений Стэтхэма из паблика в VK.
P.S. Поржал над фразой "легендарные строчки Басты"
Один такой эпитет, пусть и не к плохой песне, говорит о многом.