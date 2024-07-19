АПЛ о кричалке Энцо и аргентинцев: «Лига и клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы на связи с «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Премьер-лига прокомментировала инцидент с участием Энцо Фернандеса.

«Челси» инициировал внутреннюю проверку после того, как полузащитник в соцсетях показал, как футболисты сборной Аргентины распевают оскорбительную кричалку о сборной Франции.

«Премьер-лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации.

Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим поддерживать клубы, игроков и персонал в принятии мер в отношении дискриминационных нападок», – сказано в заявлении АПЛ.

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19 комментариев
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вот это правильно. Всех французов из Челси надо забанить на 10 матчей за то, что они считают, что быть из Африки это быть вторым сортом
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Как быстро Челси стал магнитом для… кхм… странностей?
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Мы на связи с «Челси»...
Абрамовича бы вы так поддержали...
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Ответ Гусеконь
вот это правильно. Всех французов из Челси надо забанить на 10 матчей за то, что они считают, что быть из Африки это быть вторым сортом
Какая разница банить их или нет? Там из всей этой шайки полтора человека выходят со скамейки. Остальные либо в лазарете либо не уровень, но по итогу загнобят системообразующего опорника ))
+4
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Вот оторвёшься из этой всецелой погруженности в реальность и посмотришь взглядом на всё это со стороны с прицелом на то что важно а что нет, и понимаешь: и это ни смерти, ни реальное притеснение, ни нищета, ни реальные страдания людей являются такой большой проблемой а какие-то СЛОВА
+4
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Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Тебе они угождают, получается?)
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Энцо теперь спасет только каминг аут. Агуэро может подыграть 🫶🏻
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Когда говорят нигер или чернож.й это расизм, я согласен. А когда говорят "твои мама и папа из Анголы, а играешь за Францию" это тоже расизм?
Чисто юридически, как будут доказывать, что это расизм?
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Держат руку на пульсе, респект.
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Лига и клубы потеряли толковый словарь, из которого они могли бы узнать значение слова "дискриминация".
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Ответ .ru
Мы на связи с «Челси»... Абрамовича бы вы так поддержали...
с фига ли этого сиротку поддерживать?
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Ответ Гусеконь
вот это правильно. Всех французов из Челси надо забанить на 10 матчей за то, что они считают, что быть из Африки это быть вторым сортом
На один сорт выше себя ставят! ☝️
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Ответ Адам Нинуху
Наказать по полной животных
Комментарий удален модератором
Ответ Roman Sobolev
Тебе они угождают, получается?)
Нет, я просто не называю их животными
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