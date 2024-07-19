АПЛ о кричалке Энцо и аргентинцев: «Лига и клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы на связи с «Челси»
Премьер-лига прокомментировала инцидент с участием Энцо Фернандеса.
«Челси» инициировал внутреннюю проверку после того, как полузащитник в соцсетях показал, как футболисты сборной Аргентины распевают оскорбительную кричалку о сборной Франции.
«Премьер-лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации.
Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим поддерживать клубы, игроков и персонал в принятии мер в отношении дискриминационных нападок», – сказано в заявлении АПЛ.
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