АПЛ о кричалке Энцо и аргентинцев: «Лига и клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы на связи с «Челси»

Премьер-лига прокомментировала инцидент с участием Энцо Фернандеса.

«Челси» инициировал внутреннюю проверку после того, как полузащитник в соцсетях показал, как футболисты сборной Аргентины распевают оскорбительную кричалку о сборной Франции.

«Премьер-лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации.

Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим поддерживать клубы, игроков и персонал в принятии мер в отношении дискриминационных нападок», – сказано в заявлении .

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