Okko не планирует продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ: «Покажем эксклюзивно»

В Okko заявили, что не планируют продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ.

– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.

– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков « »?

– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, и Лиги конференций эксклюзивно, – сообщили в пресс-службе Okko.

ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого

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