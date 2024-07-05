Okko не планирует продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ: «Покажем эксклюзивно»
В Okko заявили, что не планируют продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ.
– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.
– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?
– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций эксклюзивно, – сообщили в пресс-службе Okko.
ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Тут они в топе
Надеюсь белорусы будут показывать и посмотрю их трансляции
пы.сы. Смешно, у федерального спортивного канала не хватило средств оплатить трансляции? Посмотрим как теперь жить будете.