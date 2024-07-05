Okko не планирует продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ: «Покажем эксклюзивно»

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В Okko заявили, что не планируют продавать «Матч ТВ» субправа на игры ЛЧ.

– Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.

– Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?

– Okko планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций эксклюзивно, – сообщили в пресс-службе Okko.

ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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89 комментариев
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сейчас вам поступит звонок от кого надо и за рубль отдадите)
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-7
+58
Ответ Онопко2
Люди радуются, что теперь надо платить за то, что раньше было бесплатным. Как это работает? Пойду сделаю себе шапочку из фольги.
Во всем мире за качество люди начинают платить, только идиоты продолжают кричать, что «Как платить??? Давайте мне все бесплатно!!».
+61
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+42
Ни в коем случае не подпускать Газпром медиа к матчам ЛЧ, иначе они опять все испортят со своими горе-комментаторами и экспертами-алкашами. Не разоримся и посмотрим на Окко
+60
-24
+36
Ну не знаю. Вы так все радуетесь, что матч не покажет. Мне пофиг, я купить трансляцию могу. А как смотреть тем, у кого инета нет? Или скорость слабая? Матч хоть федеральный канал - народ в глубинке мог смотреть. Мне их жаль.
+39
-8
+31
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Ни в коем случае не подпускать Газпром медиа к матчам ЛЧ, иначе они опять все испортят со своими горе-комментаторами и экспертами-алкашами. Не разоримся и посмотрим на Окко
Люди радуются, что теперь надо платить за то, что раньше было бесплатным. Как это работает? Пойду сделаю себе шапочку из фольги.
+64
-37
+27
У меня подписка Окко, вот сейчас хочу посмотреть Франция - Португалия и на сайт не пускает, какая-то ошибка у них, сайт перегружен похоже. Вот круто будет, если и с ЛЧ такое произойдет. Платишь, а смотреть не можешь...
+21
-3
+18
Ответ Streetbor
сейчас вам поступит звонок от кого надо и за рубль отдадите)
Миллер vs Греф😂😂😂😂
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+8
Ответ arspurs9
Во всем мире за качество люди начинают платить, только идиоты продолжают кричать, что «Как платить??? Давайте мне все бесплатно!!».
Ох уж это качество от Окко с вечно лагающим плеером...
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+8
Ответ Дмитрий Крутенко
У меня подписка Окко, вот сейчас хочу посмотреть Франция - Португалия и на сайт не пускает, какая-то ошибка у них, сайт перегружен похоже. Вот круто будет, если и с ЛЧ такое произойдет. Платишь, а смотреть не можешь...
у меня и сейчас такое, и с Лигой наций в прошлом году было. Я уж думал, под Евро всё наладили, а похоже, до 1/4 просто мало кто смотрел. Первый мало-мальски топовый матч, и всё легло. Опять. МатчТВ вернись, мы всё простим, черт с ними, с ипотечными комментаторами, у вас хоть картинка была.
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Ответ TSMIG
Ох уж это качество от Окко с вечно лагающим плеером...
Может тебе стоит обратиться к провайдеру, если у тебя вечно лагает плеер? Почему то у меня технические проблемы очень редки.
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Bad Gateway вы эксклюзивно показываете...
+6
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не понимаю радости людей, которые счастливы от того, что теперь Еврокубки перешли с Матча, который смотришь бесплатно и без лагов в фул HD, на ОККО часто лагающий.. А как смотреть людям живущим в глубинке, где нет быстрого инета? Страна у нас огромная, и люди везде живут.
+6
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+5
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Ни в коем случае не подпускать Газпром медиа к матчам ЛЧ, иначе они опять все испортят со своими горе-комментаторами и экспертами-алкашами. Не разоримся и посмотрим на Окко
Ох вас еще "удивит" уровень и компетентность комментаторов Окко, вы того же Чердака еще добрым словом вспоминать будите.
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Ну и где сервис от вашего сраного ОККО? Упала трансляция(
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Ответ Онопко2
Чего же ты радуешься, что Газпром зажал денег, что в этом хорошего?
Мне все равно на Газпром, я могу себе позволить заплатить 199 р в месяц, чтобы не смотреть на самодовольные рожи с матч тв, которые себя возомнили пупами Земли
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Эксклюзивно показывать ошибку 502 будете? Не удивлюсь на топовых матчах 404...
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Ответ Витамин_Б
Ну не знаю. Вы так все радуетесь, что матч не покажет. Мне пофиг, я купить трансляцию могу. А как смотреть тем, у кого инета нет? Или скорость слабая? Матч хоть федеральный канал - народ в глубинке мог смотреть. Мне их жаль.
Да, в деревне нормально теперь не посмотришь…
+5
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+4
Ответ Juve164
Даже у людей в глубинке есть возможность подключить нормальный интернет.
30 киллометров от Москвы, есть нормальный интернет, есть подписка на Окко, только сегодня вместо того чтобы смотреть футбола, читаю, как это здорово ЛЧ на Окко.
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Ответ Онопко2
Качество и Окко? Окко и убожество, вот это правильно
Приложение ОККО ничего не весит и работает даже на пятом андроиде

Тут они в топе
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Ответ Helge
интересно, какой именно блат у владельцев окко, что им отдали трансляции всего главного европейского футбола в России ?
Сбер вроде ими владеет
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Ответ Дмитрий Крутенко
У меня подписка Окко, вот сейчас хочу посмотреть Франция - Португалия и на сайт не пускает, какая-то ошибка у них, сайт перегружен похоже. Вот круто будет, если и с ЛЧ такое произойдет. Платишь, а смотреть не можешь...
И сайт, и приложение не работают. Чувствую уже, как финал лч придётся в пиратке искать)
+5
-2
+3
Ответ TSMIG
Ох вас еще "удивит" уровень и компетентность комментаторов Окко, вы того же Чердака еще добрым словом вспоминать будите.
Смотрю Окко не первый год и не жалею.
+5
-2
+3
Ответ arspurs9
Во всем мире за качество люди начинают платить, только идиоты продолжают кричать, что «Как платить??? Давайте мне все бесплатно!!».
Тут бесполезно объяснять, человек привык к халяве
+12
-9
+3
Ответ Max-Juve
Гутцайт то норм, Казанского еще подтянет
Андронова он вам подтянет.
+4
-1
+3
Ответ Sergey Smolensky
Слушать Елагина и Батурина, кайфец....они ещё в бытность 7ТВ и НТВ-плюс подбешивали, а сейчас тем более. Кому там Чердак и Генич не нравился, ловите Батурина с Елагиным и Гутцайтом с его жинкой
Гутцайт то норм, Казанского еще подтянет
+5
-2
+3
Так Гутцайт и тот же Абба на голову лучше Генича, Журавеля, Черданцева, Шнякина и тд
+3
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сейчас, кстати, с Окко все нормально? У меня просто интернет глючит?
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С нетерпением жду нытья после первых лагов во время статусных матчей)))
Надеюсь белорусы будут показывать и посмотрю их трансляции
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Ответ Онопко2
Сбер вроде ими владеет
тогда понятно
+2
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Да, ОККО уже начал рекламировать ЛЧ как эксклюзивный контент. А для МАТЧа остаётся только РПЛ и Самая лучшая лига в мире. Упадут рейтинги, упадут доходы от рекламы и наконец-то разгонят эту шарашкину конторку.
пы.сы. Смешно, у федерального спортивного канала не хватило средств оплатить трансляции? Посмотрим как теперь жить будете.
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