Дюков считает футбол спортом №1 в России: «Он занимает лидирующие позиции, причем в основном российский. С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ»

Президент РФС Александр Дюков отметил рост интереса к футболу в России.

– Вы в докладе заявили о росте интереса к футболу в стране. На основе чего делаются такие выводы?

– Это данные компании Mediascope, которая делает подобного рода исследования, причем не только в сфере футбола и спорта.

– Видите конкуренцию с другими видами спорта? Гранд-дамы фигурного катания и дуайены хоккея кусают футбол, говоря о том, что именно их виды спорта – самые популярные в стране.

– Во-первых, есть Mediascope, который может ответить на этот вопрос. Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах, на « ». Футбол занимает лидирующие позиции. Причем футбол в основном российский, – даже чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России.

– Вы считаете футбол видом спорта номер один в стране?

– Это так. Я в это верю, я это вижу, – сказал .