Дюков считает футбол спортом №1 в России: «Он занимает лидирующие позиции, причем в основном российский. С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Президент РФС Александр Дюков отметил рост интереса к футболу в России.

– Вы в докладе заявили о росте интереса к футболу в стране. На основе чего делаются такие выводы?

– Это данные компании Mediascope, которая делает подобного рода исследования, причем не только в сфере футбола и спорта.

– Видите конкуренцию с другими видами спорта? Гранд-дамы фигурного катания и дуайены хоккея кусают футбол, говоря о том, что именно их виды спорта – самые популярные в стране.

– Во-первых, есть Mediascope, который может ответить на этот вопрос. Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах, на «Матч ТВ». Футбол занимает лидирующие позиции. Причем футбол в основном российский, – даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России.

– Вы считаете футбол видом спорта номер один в стране?

– Это так. Я в это верю, я это вижу, – сказал Дюков.

51 комментарий
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"С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ"... Особенно кубок 🤣🤣🤣
Отключите все трансляции и сервисы и хвастайтесь потом, что Гена Букин у вас популярнее ДиКаприо и Джоли вместе взятых)
Ловите наркомана))))
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На матчи рпл ходят 5-10к бюджетников, на матчи лч в России 0.0000 человек. Вывод, рпл в бесконечное количество раз популярнее лч в России))
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У Дюкова любимое число было 3.14.
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Какие-то нездоровые бравады что кубку, что нашему чемпионату в последнее время. Что происходит!!!? ))) Я один чего-то не знаю, или не понимаю?
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"даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России, подсказывает интуиция" - отметил Дюков
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Финал Кубка России посмотрело по ТВ больше людей, чем финал ЛЧ?) Сомневаюсь)
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в 2024 году Газпром начинёт продавать Веселящий Газ! Пока что тестовые испытания компания проводит на своем руководстве
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ"... Особенно кубок 🤣🤣🤣 Отключите все трансляции и сервисы и хвастайтесь потом, что Гена Букин у вас популярнее ДиКаприо и Джоли вместе взятых) Ловите наркомана))))
Ну так а что у нас отключено? Все лиги показывают. Даже АПЛ, и никому ненужную лигу 1, можно посмотреть на ВК видео спокойно🤷‍♂️
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Ответ Korney
ну вот со следующей лч посмотрим как популярнее,когда только на ОККО будут транслировать
Где будете статистику по пиратским трансляциям собирать?
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Ответ Topper_Harley_SPB
Какие-то нездоровые бравады что кубку, что нашему чемпионату в последнее время. Что происходит!!!? ))) Я один чего-то не знаю, или не понимаю?
Так теперь непатриотично своё ругать)
У нас все лучше, чем на загнивающем западе
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Ответ Ultimate7
Лишь у западников. Я например не ходил на них, когда они в Петербурге выступали. И Модонна твоя мне лично омерзительна.
Моя Мадонна? Браво🤣🤣🤣 уж лучше б написали "моя Меган Фокс")
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Ответ Korney
ну вот со следующей лч посмотрим как популярнее,когда только на ОККО будут транслировать
Вы же понимаете всюю нелепость стартовых условий? Конечно, 7 из 10 россиян, смотревших ЛЧ по Матч ТВ, не переключатся на Окко, потому что о платформе даже не слышали. Но РПЛ они будут смотреть, поскольку для этого нужно всего-то щелкнуть одну кнопку на пульте. И, по-вашему это будет говорить о популярности РПЛ?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ"... Особенно кубок 🤣🤣🤣 Отключите все трансляции и сервисы и хвастайтесь потом, что Гена Букин у вас популярнее ДиКаприо и Джоли вместе взятых) Ловите наркомана))))
ну вот со следующей лч посмотрим как популярнее,когда только на ОККО будут транслировать
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Да он просто идиот.
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С таким убеждением руководителей поэтому лига чемпионов российским клубам никогда и не светила дальше группового этапа...
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Футбол и РПЛ, это два разных вида спорта.
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Согласен! Куда там Реалу и Боруссии до финала Зенит – Балтика
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Это то само что он докладывал Его Превосходительству!???..понятно..попробуй скажи что "мы все в жопе..Вова"!!!
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Дюков- футбол спорт номер 1.Ротенберг - хоккей спорт номер 1.Разберитесь.
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Лига Чемпионов не может конкурировать с матчами РПЛ. Что же за адище он несет.
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Дуайен хоккея это Ротенберг что-ли?
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Ответ ZRT1988
Вызовите санитаров! 🤣
Дюкова забыли зафиксировать. Минус санитарам, недосмотрели
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Моя Мадонна? Браво🤣🤣🤣 уж лучше б написали "моя Меган Фокс")
Суть ты понял. А в целом сегодня посмотреть что угодно можно. Всё для тебя бесплатно купит Газпром. А для того что бы РПЛ смотреть нужно свои кровные выложить.
Делай выводы.
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Высер, ей Богу
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Даааа Кубок России прям покруче ЛЧ будет
Ему не смешно об этом говорить?
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Бухой что ли, с фан уйду убили всю зрелещность в футболе
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
И Рианна с Эминемом в подмётки даже не годятся Шаману с Газмановым)
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у президента РФС....ПМС
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Футбол это всего лишь футбол. И похрен, что Реал и прочие находятся на недосягаемой орбите для нас. А вот презирать и смеяться над своими командами - это верх неуважения к самому себе.
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Не ту лигу Мбаппе выбрал, может напишут о том как он стремился в РПЛ но Макрон вмешался и переубедил
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