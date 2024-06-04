Дюков считает футбол спортом №1 в России: «Он занимает лидирующие позиции, причем в основном российский. С матчами РПЛ и Кубка не может конкурировать даже ЛЧ»
Президент РФС Александр Дюков отметил рост интереса к футболу в России.
– Вы в докладе заявили о росте интереса к футболу в стране. На основе чего делаются такие выводы?
– Это данные компании Mediascope, которая делает подобного рода исследования, причем не только в сфере футбола и спорта.
– Видите конкуренцию с другими видами спорта? Гранд-дамы фигурного катания и дуайены хоккея кусают футбол, говоря о том, что именно их виды спорта – самые популярные в стране.
– Во-первых, есть Mediascope, который может ответить на этот вопрос. Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах, на «Матч ТВ». Футбол занимает лидирующие позиции. Причем футбол в основном российский, – даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России.
– Вы считаете футбол видом спорта номер один в стране?
– Это так. Я в это верю, я это вижу, – сказал Дюков.
Отключите все трансляции и сервисы и хвастайтесь потом, что Гена Букин у вас популярнее ДиКаприо и Джоли вместе взятых)
Ловите наркомана))))
У нас все лучше, чем на загнивающем западе
Делай выводы.
Ему не смешно об этом говорить?