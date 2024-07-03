Эрдоган поздравил Турцию с 1/4 финала Евро-2024: «Желаю парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷⚽️»

Теги Сборная Турции по футболу высшая лига Турция Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Политика соцсети Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в 1/4 финала Евро-2024.

Команда тренера Винченцо Монтеллы обыграла Австрию в 1/8 финала (2:1) и встретится с Нидерландами в следующем раунде.

«Хочу от всей души поздравить нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал, победив Австрию на чемпионате Европы.

Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷⚽️», – написал 70-летний президент Турции Эрдоган.

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33 комментария
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Жду финал турция-германия, хочу увидеть за кого будет болеть озил и за кого играть гюндоган
+26
-6
+20
Ответ Carasa
Жду финал турция-германия, хочу увидеть за кого будет болеть озил и за кого играть гюндоган
Гюндоган первый тайм будет за Германию, второй за Турцию. Если доп. время, то 1 экстра тайм за немцев, 2 ой за турков. А пенальти за немцев. 🥰
+16
-2
+14
Всё, что я писал про Турцию и про их везение в группе уже не имеет значения. Поздравляю их с победой, сердечно прям. Да, снова, может, отскочили в моменте, но бились до последнего и своей самоотдачей подарили лучший матч на турнире.
Я даже ставил на Австрию, насколько был уверен, но после этого невероятного сэйва в конце я просто выдохнул и понял, что они заслужили победить. Блеск.
+9
-2
+7
Ответ Carasa
Жду финал турция-германия, хочу увидеть за кого будет болеть озил и за кого играть гюндоган
Озил давно все мосты сжег с Германией
А Гюндоган понятное дело за Турцию
Он же говорил при вручении майки Ман Сити моему любимому президенту
А все шишки полетели в Озила
+5
0
+5
Арда Гюлер красавец
+4
-1
+3
Ответ Carasa
Ну наверное случилось что-то, раз начали травить
То что Озил дурачок который явно показывал что чхать на Германию он хотел да,но его критиковали за действия Гюндоганв,который выложил фотку с Эрдоганом и подписал
- Моему любимому президенту,то есть такое же пренебрежение показал в отношении Германии.
Но все шишки полетели в Озила.
А Гюндоган вышел сухим из воды
Они оба принципе показали что плевать хотели на Германию,которая им билет в жизнь дала.
Но правда оба почему-то не пошли по стопам Алтынтопа играть за сборную Турции,а выбрали Германию
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+3
Ответ Николай Бойко
Австрийцы сами виноваты. Да и турки умеют играть с душой, Голландии не будет легко.
Душа это стоять у ворот и бегать в контры? Как Грузия прям)
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Ответ Всеволод Бобров
Душа это стоять у ворот и бегать в контры? Как Грузия прям)
Играли больше по счету, но в окопах не сидели. Плюс отсутствовал главный лидер команды.
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+2
Ответ Всеволод Бобров
Жалко, что эти трупы вышли. Хорошую команду потерял евро в виде Австрии.
Ты не прав! Это люди!
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
Жалко, что эти трупы вышли. Хорошую команду потерял евро в виде Австрии.
Австрийцы сами виноваты. Да и турки умеют играть с душой, Голландии не будет легко.
+3
-2
+1
Ответ Всеволод Бобров
Душа это стоять у ворот и бегать в контры? Как Грузия прям)
Они забили быстрый гол, поэтому так и играли. Им что, нужно было с шашкой наголо бежать на сильных австрийцев?
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Ответ Мухамед Али
Он сфотографировался с действующим и признанным президентом Турции, страной-партнером Германии по НАТО, но в Германии рисовали тогда образ Эрдогана как нового диктатора, почти Путина, за что и прилетело Озилу от Бильд и прочих. А федерация футбола ФРГ не защитила его от нападок прессы. Он обиделся, написал открытое письмо, где обвинил федерацию в расизме и ушел из сборной
Ну то есть с чужим президентом который не имеет никакого отношения к Германии. Сократил текст за тебя, не благодари
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Комментарий удален модератором
Ответ SergioRamos92
Ну какую Озилу травлю устроили в Германии То легко представлю себе что вычеркнул Германию из своей жизни
Ну наверное случилось что-то, раз начали травить
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Ответ Carasa
Нельзя так просто взять и убрать 30 лет жизни
Ну какую Озилу травлю устроили в Германии
То легко представлю себе что вычеркнул Германию из своей жизни
+1
-1
0
Ответ SergioRamos92
Озил давно все мосты сжег с Германией А Гюндоган понятное дело за Турцию Он же говорил при вручении майки Ман Сити моему любимому президенту А все шишки полетели в Озила
Нельзя так просто взять и убрать 30 лет жизни
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Ответ &_Bishep_&
Играли больше по счету, но в окопах не сидели. Плюс отсутствовал главный лидер команды.
А как тогда сидеть в окопах? ) у них только момент барыша и был в конце, 2 угловых гола, вот и все моменты, а у австрийцев ХГ за тройку.
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Ответ Carasa
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Какие проблемы? Обидно, что более сильная команда вылетела, вот и всё
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Ответ Николай Бойко
Они забили быстрый гол, поэтому так и играли. Им что, нужно было с шашкой наголо бежать на сильных австрийцев?
Ааа, только из-за быстрого гола они так играли, наверное без него была бы супер игра от турков. Правда в группе 3 игры были ни о чем.
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Кебабы этим господам! ))
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Эрдоган достал наган
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Германии еще надо Испанию пройти как минимум чтобы в финал выйти
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