Эрдоган поздравил Турцию с 1/4 финала Евро-2024: «Желаю парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷⚽️»

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в 1/4 финала Евро-2024.

Команда тренера обыграла Австрию в 1/8 финала (2:1) и встретится с Нидерландами в следующем раунде.

«Хочу от всей души поздравить нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал, победив Австрию на чемпионате Европы.

Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷⚽️», – написал 70-летний президент Турции Эрдоган.

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