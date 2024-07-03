Эрдоган поздравил Турцию с 1/4 финала Евро-2024: «Желаю парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷⚽️»
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в 1/4 финала Евро-2024.
Команда тренера Винченцо Монтеллы обыграла Австрию в 1/8 финала (2:1) и встретится с Нидерландами в следующем раунде.
«Хочу от всей души поздравить нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал, победив Австрию на чемпионате Европы.
Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷⚽️», – написал 70-летний президент Турции Эрдоган.
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Я даже ставил на Австрию, насколько был уверен, но после этого невероятного сэйва в конце я просто выдохнул и понял, что они заслужили победить. Блеск.
А Гюндоган понятное дело за Турцию
Он же говорил при вручении майки Ман Сити моему любимому президенту
А все шишки полетели в Озила
- Моему любимому президенту,то есть такое же пренебрежение показал в отношении Германии.
Но все шишки полетели в Озила.
А Гюндоган вышел сухим из воды
Они оба принципе показали что плевать хотели на Германию,которая им билет в жизнь дала.
Но правда оба почему-то не пошли по стопам Алтынтопа играть за сборную Турции,а выбрали Германию
То легко представлю себе что вычеркнул Германию из своей жизни