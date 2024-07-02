Турция вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года. Тогда проиграли Германии в полуфинале

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024.

Команда тренера обыграла Австрию в 1/8 финала (2:1) и встретится с Нидерландами в следующем раунде.

Турция вышла в 1/4 финала на чемпионате Европы впервые с 2008 года – тогда было поражение от Германии в полуфинале (2:3).

С тех пор турецкая сборная дважды не выходила из группы и еще раз не отобралась на Евро.

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