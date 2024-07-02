Турция вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2008 года. Тогда проиграли Германии в полуфинале

Теги Винченцо Монтелла Сборная Турции по футболу высшая лига Турция Сборная Австрии по футболу Евро-2008 Евро-2024 Футбол

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024.

Команда тренера Винченцо Монтеллы обыграла Австрию в 1/8 финала (2:1) и встретится с Нидерландами в следующем раунде.

Турция вышла в 1/4 финала на чемпионате Европы впервые с 2008 года – тогда было поражение от Германии в полуфинале (2:3).

С тех пор турецкая сборная дважды не выходила из группы и еще раз не отобралась на Евро.

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68 комментариев
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Самый интересный матч в 1/8. Кто бы мог подумать)) сейв вратаря турции на последних секундах - это просто нечто
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+81
Сборная Турции хороша
Не зря же хозяева турнира
+67
-7
+60
Ну что, спортс, я жду статьи «зачем нужны матчи турция-австрия» и «турция и австрия играют в футбол прошлого». Первый раз за 5 лет по-настоящему рад, что смотрю футбол, хоть где-то отблески олдскула от команд увидел
+32
-2
+30
Огонь игра.
Ожидал упорную равную битву, но вышло даже круче.
+18
-1
+17
Ответ SergioRamos92
Сборная Турции хороша Не зря же хозяева турнира
Преимущество домашнего поля даёт плоды.
+18
-1
+17
Жаль Австрию, осенью уже никто не вспомнит эту команду, казалось бы все в их руках и будет изи вин. Рагник ну что за фрукт ты такой)
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+11
Наконец-то посмотрели зажигательный матч - буквально с самой первой и до самой последней минуты. С множеством красивых моментов, с отличной скоростью и полной самоотверженностью игроков. Спасибо за неожиданный подарок обеим командам).
+10
0
+10
Ответ Carasa
Ну что, спортс, я жду статьи «зачем нужны матчи турция-австрия» и «турция и австрия играют в футбол прошлого». Первый раз за 5 лет по-настоящему рад, что смотрю футбол, хоть где-то отблески олдскула от команд увидел
Так Турция и Австрия и без расширения вполне могли играть на Евро с 16 командами. Очень крепкие сборные с талантливыми игроками.

Тут больше уместно зачем матчи типа Словакия-Румыния-Албания и тд.
+11
-2
+9
Ответ Всем мир
Самый интересный матч в 1/8. Кто бы мог подумать)) сейв вратаря турции на последних секундах - это просто нечто
Я видел только один такой же сейв - гордона бэнкса после удара пеле в 1/4 чм-1970
+7
0
+7
Ответ Amadeo D
Игры турков и в 2008 были умопомрачительные. Камбек со Швейцарией, камбек с Чехами был что-то с чем-то и с Хорватами, кажется, спаслись, переведя в пенальти
Они тогда за весь турнир лидировали в счете суммарно 14 минут
+6
0
+6
Ответ Fulyan
Так Турция и Австрия и без расширения вполне могли играть на Евро с 16 командами. Очень крепкие сборные с талантливыми игроками. Тут больше уместно зачем матчи типа Словакия-Румыния-Албания и тд.
Ну а что, не может такого быть, что на следующем евро именно эти команды сыграют так же, как турция и австрия сегодня? Я вижу только одно точно - явные фавориты насилуют зрителей и отказываются ради результата играть в футбол от слова совсем, вот их нужно на цикл-другой дисквалифицировать, пока не появится мотивация играть нормально
+5
0
+5
Ответ born2trip_cz
Комментарий скрыт
Мои сочувствия !
+4
0
+4
Ответ Уся Ваткин
Сейчас четвертьфинал - это как в тогда полуфинал
а полуфинал как тогда финал, а финал как тогда что?
+4
0
+4
Ответ SergioRamos92
Тем более Турки часто за счет эмоций и куража могут кого угодно обыграть
Пока только самые приятные впечатления от просмотра Турции, и да Гюлер очень хорош такие акцентированные передачи, и глубина игры. Растёт очень хорошая замена Кроссу
+5
-1
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Преимущество домашнего поля даёт плоды.
Тем более Турки часто за счет эмоций и куража могут кого угодно обыграть
+6
-2
+4
Игры турков и в 2008 были умопомрачительные. Камбек со Швейцарией, камбек с Чехами был что-то с чем-то и с Хорватами, кажется, спаслись, переведя в пенальти
+5
-1
+4
Говорили Австрия - это Морокко 2022
+4
0
+4
Будет сложновато для турков, но голландцы уже неожиданно отлетали в 1/4 ;)
+4
0
+4
Помню как из-за грозы тот матч прервали по нескольку раз 🤣 по та. И каждый раз удивлялся новому счету при появлении картинки. Эх тогда Россия взяла бронзу было же время 😢
+3
0
+3
Ответ Carasa
Я видел только один такой же сейв - гордона бэнкса после удара пеле в 1/4 чм-1970
Франция Аргентина? На 120 минуте тебе шутка что-ли?
+3
0
+3
Мдэ, проиграть команде, у которой центр обороны - это решето....Рагник гений
+3
-1
+2
Ответ SergioRamos92
Сборная Турции хороша Не зря же хозяева турнира
Если голландцы подтянут реализацию , то то перестанет быть хороша уже к перерыву ))
+3
-1
+2
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пока только самые приятные впечатления от просмотра Турции, и да Гюлер очень хорош такие акцентированные передачи, и глубина игры. Растёт очень хорошая замена Кроссу
По стилю он ближе к Озилу
Пусть и отдаленно
Ну Кроос тоже начинал как 10-ка в начале карьеры
Так что дай бог у парня все получится
+2
0
+2
Ответ born2trip_cz
Это вы сейчас о пятнице?
Ну-ну !
С таким настроением лучше вообще паузу взять )))
Я про сегодняшний день ))
+2
0
+2
Ощущение, что в 1/4 самый сложный матч. Против Нидерландов будет сложнее, чем против Англии, если турки пройдут дальше.
+1
0
+1
Сейчас четвертьфинал - это как в тогда полуфинал
+2
-1
+1
Ответ lundian
а почему против Англии а не Швейцарии?
против Швейцарии можно играть, как и против Австрии. я беру самый "невыгодный" расклад для турков.
+1
0
+1
Ответ voroninboris
Ощущение, что в 1/4 самый сложный матч. Против Нидерландов будет сложнее, чем против Англии, если турки пройдут дальше.
а почему против Англии а не Швейцарии?
+1
0
+1
всё-таки Италия прошла дальше, в лице Монтеллы
+2
-1
+1
Чуть-чуть сборной Австрии не хватило до финала.
+1
0
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