Германия – фаворит на победу на Евро-2024, Испания и Англия – в тройке, Франция – 4-я, Португалия – 5-я (Opta)

Германия – фаворит на победу на Евро-2024 среди всех участников 1/4 финала.

Opta оценивает шансы хозяев турнира на победу в 20%. В тройку фаворитов также включены Испания (19,2%) и Англия (17,5%).

Далее расположились (15,2%), Португалия (9,8%), Нидерланды (9,1%), (5,9%) и (3,1%).

Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией

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