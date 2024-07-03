Германия – фаворит на победу на Евро-2024, Испания и Англия – в тройке, Франция – 4-я, Португалия – 5-я (Opta)
Германия – фаворит на победу на Евро-2024 среди всех участников 1/4 финала.
Opta оценивает шансы хозяев турнира на победу в 20%. В тройку фаворитов также включены Испания (19,2%) и Англия (17,5%).
Далее расположились Франция (15,2%), Португалия (9,8%), Нидерланды (9,1%), Швейцария (5,9%) и Турция (3,1%).
Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией
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Жаль, но самый топовый матч Германия - Испания состоится в 1/4.
Но надеюсь Швейцария закончит эту дичь 🤣