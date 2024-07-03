Германия – фаворит на победу на Евро-2024, Испания и Англия – в тройке, Франция – 4-я, Португалия – 5-я (Opta)

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Германия – фаворит на победу на Евро-2024 среди всех участников 1/4 финала.

Opta оценивает шансы хозяев турнира на победу в 20%. В тройку фаворитов также включены Испания (19,2%) и Англия (17,5%).

Далее расположились Франция (15,2%), Португалия (9,8%), Нидерланды (9,1%), Швейцария (5,9%) и Турция (3,1%).

Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024, Португалия – с Францией, Англия – со Швейцарией, Нидерланды – с Турцией

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37 комментариев
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Странно, турки тоже хозяева, а на последнем месте.
+55
-4
+51
А мне нравится как Голландия играет, думаю и турков снесут, и англичан/швейцарцев
+10
-1
+9
Ответ Фут.Боль
Странно, турки тоже хозяева, а на последнем месте.
Отличный наброс, одобряю)
+9
-1
+8
Германия 🇩🇪 - Испания 🇪🇸 досрочный финал. Там будет 🔥
+7
-1
+6
Ответ Глеб Тихомиров
Почему Англию котируют так высоко? Только лишь за счёт правой сетки?Ну они играли и в группе как импотенты, но все равно суперкомпьютер давал им главного фаворита на чемпионство. Странно...
А почему нет? Якобы простая сетка
+4
0
+4
я как бы поклонник сборной Германии, но нужно признать, что она даже в следующей игре не фаворит
+5
-1
+4
У Нидерландов за счет сетки шансы попасть в финал весьма неплохие. Это еще не чемпионство, но как будто шанс на победу ниже Португалии выглядит странно.
+4
0
+4
Я не знаю, кто там в опте за работу софта отвечает, но ставить англичанское ПОЗОРИЩЕ в тройку - это преступление
+5
-2
+3
Финал Испания - Голландия.
Жаль, но самый топовый матч Германия - Испания состоится в 1/4.
+3
0
+3
Ответ Глеб Тихомиров
Почему Англию котируют так высоко? Только лишь за счёт правой сетки?Ну они играли и в группе как импотенты, но все равно суперкомпьютер давал им главного фаворита на чемпионство. Странно...
Потому что суперкомпьютер - британского производства. На условно подсознательном уровне в него закодирована фраза "It’s coming home"
+2
0
+2
Ответ Carasa
Я не знаю, кто там в опте за работу софта отвечает, но ставить англичанское ПОЗОРИЩЕ в тройку - это преступление
Самое смешное,что с такой отвратной игрой они реально могут доползти до финала,а там может быть что угодно
Но надеюсь Швейцария закончит эту дичь 🤣
+2
0
+2
Голландцев недооценивают, они ведь хорошо играли на ЧМ и проиграли Аргам только по пенальти
+2
0
+2
Почему Англию котируют так высоко? Только лишь за счёт правой сетки?Ну они играли и в группе как импотенты, но все равно суперкомпьютер давал им главного фаворита на чемпионство. Странно...
+5
-3
+2
Повторение финал чм 2010 смотрится
+2
0
+2
Англия??? Opta, вы ёпта!
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Отличный наброс, одобряю)
Не наброс, а реальность)
+4
-3
+1
Ответ Фут.Боль
Странно, турки тоже хозяева, а на последнем месте.
Хорошо, что Ле Пен во Франции перестанет сборные Алжира и Марокко делать домашними командами
+2
-1
+1
Ответ Глеб Тихомиров
Почему Англию котируют так высоко? Только лишь за счёт правой сетки?Ну они играли и в группе как импотенты, но все равно суперкомпьютер давал им главного фаворита на чемпионство. Странно...
Пиар АПЛ игроков, если Пикфорды и Гии топ игроки, что тут говорить.
+3
-2
+1
Чем Германия заслужила быть выше Испании?
+1
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0
Ответ Геннадий Тимченко
Тренер у них такой, что поделать🤦
Это несомненно
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Ответ gIbrrr
4 матча вырабатывают, но всё возможно.
Тренер у них такой, что поделать🤦
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну и возможно с каждым матчем (и его анализом) игроки выработают нужное взаимодействие☝️
4 матча вырабатывают, но всё возможно.
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0
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Ответ gIbrrr
А почему нет? Якобы простая сетка
Ну и возможно с каждым матчем (и его анализом) игроки выработают нужное взаимодействие☝️
0
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Ответ A.G
Голландцев недооценивают, они ведь хорошо играли на ЧМ и проиграли Аргам только по пенальти
Мне тоже голландцы на мире понравились. Но тогда тренер был Ван Гал. Он точно посильнее Кумана.
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Ответ Cruel Snake
Германия 🇩🇪 - Испания 🇪🇸 досрочный финал. Там будет 🔥
Некоторое дежавю после Лиги Чемпионов, где Мадрид и МанСити тоже встретились сильно рано (и тоже ведь в 1/4) ;)
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Ответ Тихон Михайлович
Тем что она реально сильнее Испании. Германия пройдет Испанию! Как бы высоко вы испанцев не котировали , немцы пройдут в полуфинал! Сынки я давно в этом дерьме , доверьтесь папке и наслаждайтесь игрой лучших сборных турнира! (Сорян за спойлер 😀)
Сынок, твою Германию чисто на контратаках Нико и Ямаль вынесут!
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Ответ alik055
Чем Германия заслужила быть выше Испании?
Хозяева. Да и только
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Ответ alik055
Чем Германия заслужила быть выше Испании?
Наверное, на правах хозяина турнира
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Испания снесет немцем может даже разгромно
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