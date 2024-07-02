Глава FFF о сборной Франции и политике: «Я гарант свободы слова игроков, защитник девиза «свобода, равенство, братство». Это поколение интересуется жизнью людей, будущим страны»

Глава Федерации футбола Франции высказался об интересе игроков к политике.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

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«Раньше мы насмехались над футболистами, которые только били по мячу, ничего не имея в голове. Даже вне контекста выборов, которые идут у нас сейчас, я всегда был гарантом свободы слова игроков.

Это молодые футболисты, но они также и молодые граждане Франции. Мы имеем дело с поколением, которое интересуется жизнью людей. Мы должны приветствовать этот интерес к будущему страны.

Я слышал, как Конате говорил о многообразии и пути его семьи. Я сказал ему, что считаю его заявление очень правильным. У нас прозрачный и демократический избирательный процесс. Наши институты нормально функционируют.

Когда вы возглавляете такое учреждение, как FFF, насчитывающее 2,4 миллиона членов, которые отражают все чувства страны, вы должны с уважением относиться к демократическому процессу в нашей стране, и я делаю это. Я, как и все французы, жду результатов воскресных выборов и последствий, которые они будут иметь для президента.

В Федерации футбола Франции я защитник девиза Республики «свобода, равенство и братство». Я носитель ценностей, воплощенных в спорте, единстве, солидарности.

Как гражданин, я также внимательно отношусь к соблюдению законности. Все эти положения для меня священны. Если эти священные ценности будут подорваны, мне, как главе федерации, придется реагировать», – сказал Филипп Диалло.

Глава FFF Диалло: «Раньше говорили, что футболисты ничего не знают, что они просто пинают мяч. Нынешнее поколение интересуется обществом – мы должны быть рады этому»

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