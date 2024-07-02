Глава FFF о сборной Франции и политике: «Я гарант свободы слова игроков, защитник девиза «свобода, равенство, братство». Это поколение интересуется жизнью людей, будущим страны»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции Оливье Жиру Адриен Рабьо Политика Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Жюль Кунде Ибраима Конате Орельен Тчуамени Филипп Диалло Футбол

Глава Федерации футбола Франции высказался об интересе игроков к политике.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

Футболисты сборной Франции стали призывать сограждан голосовать. Заявления о политической ситуации сделали Жюль Кунде, Маркус Тюрам, Ибраима Конате, Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Оливье Жиру, Адриен Рабьо.

«Раньше мы насмехались над футболистами, которые только били по мячу, ничего не имея в голове. Даже вне контекста выборов, которые идут у нас сейчас, я всегда был гарантом свободы слова игроков.

Это молодые футболисты, но они также и молодые граждане Франции. Мы имеем дело с поколением, которое интересуется жизнью людей. Мы должны приветствовать этот интерес к будущему страны.

Я слышал, как Конате говорил о многообразии и пути его семьи. Я сказал ему, что считаю его заявление очень правильным. У нас прозрачный и демократический избирательный процесс. Наши институты нормально функционируют.

Когда вы возглавляете такое учреждение, как FFF, насчитывающее 2,4 миллиона членов, которые отражают все чувства страны, вы должны с уважением относиться к демократическому процессу в нашей стране, и я делаю это. Я, как и все французы, жду результатов воскресных выборов и последствий, которые они будут иметь для президента.

В Федерации футбола Франции я защитник девиза Республики «свобода, равенство и братство». Я носитель ценностей, воплощенных в спорте, единстве, солидарности.

Как гражданин, я также внимательно отношусь к соблюдению законности. Все эти положения для меня священны. Если эти священные ценности будут подорваны, мне, как главе федерации, придется реагировать», – сказал Филипп Диалло.

Глава FFF Диалло: «Раньше говорили, что футболисты ничего не знают, что они просто пинают мяч. Нынешнее поколение интересуется обществом – мы должны быть рады этому»

Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Грустная новость для Мбаппе и других футболистов

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67 комментариев
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Но голосовать за того, за кого хочешь - в понятие свободы не вписывается.
Л- логика. По французски.
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Не в тему конечно, но кто проголосовал за Мари Ле Пен? Это же не какие то инопланетяне. По всей видимости это коренные французы, граждане страны, недовольные нынешними реалиями. Да и как им можно быть довольными, если им приходится много работать, рано вставать, платить большие налоги(одни из самых высоких в Европе)- а в это время, к обеду, почесывая яйца, просыпаются пригороды, живущие за их счет на пособия
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+37
В футбол уже наконец поиграйте, клоуны
+40
-4
+36
Ответ RWB#0
Комментарий скрыт
Они не запрещали, а целенаправленно говорили за кого надо голосовать! Разве это не манипуляция?! Футболисты (в основном выходцы из Африки) волнуются в первую очередь за себя!
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+18
Демократия - власть демократов (с)
+21
-4
+17
Так и пусть интересуются. Агитировать они не должны за какую партию голосовать людям. Они должны сами выбрать.
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+13
"Раньше мы насмехались над футболистами, которые только били по мячу, ничего не имея в голове", - а теперь вот приходится пользоваться тем, что у них по прежнему ничего нет в голове, но у них есть фанатская база и легкодоступные площадки для вещания
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Просто это поколение это то, над чем еще 20 лет назад посмеивались. Поколение black. Олимпийская заявка угарная - 2 европейца что ли, остальные темненькие ребята.
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Надеюсь 7 июля во Франции будет либо революция, либо Ле Пен получит абсолютное большинство в парламенте
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Даже не смешно. Лицемеры
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+8
Это кто там, мбапе и дембеле интересуются жизнью простых людей?)
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Ответ Антон Bratishchev
Ничего не напоминает? Москву и остальных?
Ну приезжай в Москву, поживи тут на пособия.
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Я алжирец, я сенегалец, я конголезец
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Я - гарант свободы слова агитировать за Макрона!
upd. Французам, читающим каменты на спортсру, и агитирующим за "разнообразие" я лишь напомню, что они не хотят жить вместе с вами, они хотят жить вместо вас....
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Когда уже какой-нибудь белый игрок с яичками выступит за Ле Пен? А то как-то странно: 35% населения за кандидата, а в сборной прямо никого
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эти игроки не умные ребята. там кто нибудь вообще имеет высшее образование?! там не факт что среднюю кто то закончил.. парни просто физически одарены, хорошо пинают мяч но не такие ребята должны решать за людей!
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Ответ TheCasper13
Это кто там, мбапе и дембеле интересуются жизнью простых людей?)
Особенно Мбаппе
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Устройте уже революцию, Дешама на гильотину
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Ответ Семён Жуйло
Комментарий удален модератором
То есть шантажировать партнёра по сборной это меньшее чем поддержать одну из партий на выборах?
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Ответ igorzid
Соглашусь, что нарушения никого нет. Но проблема в том, что футболисты являются кумирами многих людей. Одно дело я скажу кому-то за кого надо голосовать, а другое дело, когда у человека есть многомиллионные подписчики страны, за которую выступаешь. Разве это не манипулятивные действия?! Лучше бы футбол качественного уровня продемонстрировали нежели заниматься политикой.
Если человек пойдёт голосовать за того, за кого ему скажет футболист - он, мягко говоря, не умный и такого можно любой агитацией зацепить
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Ответ Каро Шелупонев
"Раньше мы насмехались над футболистами, которые только били по мячу, ничего не имея в голове", - а теперь вот приходится пользоваться тем, что у них по прежнему ничего нет в голове, но у них есть фанатская база и легкодоступные площадки для вещания
Если человек пойдёт голосовать за того, за кого ему сказал какой-то футболист, то он в целом очень недалёкий и агитировать такого - проще простого
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Ответ сервисник
Перенесем ситуацию в нашу страну, какова будет ваша реакция?
Разница в том, что у нас игрок сборной, агитирующий за оппозицию (настоящую, не КПРФ), очень быстро перестал бы быть игроком сборной
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+2
Ответ madaev
В футбол уже наконец поиграйте, клоуны
А зачем?)))
+2
0
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Весь мир за Португалию в 1/4
+6
-4
+2
Сборная Индонезии -дисквалифицирована из-за вмешательства государства в футбол . Федерация футбола Брунея -дисквалифицирована из-за вмешательства властей в футбол.
Сборная России - забанена якобы из-за вмешательства политики в футбол.
Бан сборной Франции когда ждать? Или все равны, но кто-то ровнее ?
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Ага, эти футболисты точно интересуются будущим 80% населения не-мусульманского произхождения.
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Не, негры и арабы не интересуются мнением ваших последних белых.
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Чего они этим добились? Но это их выбор, и я не смогу их осуждать... Но хотя осуждаю.
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Свобода слова?! Мы видели уже что происходить кто не хочет поддерживать их ЛГБТ.
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Ответ RWB#0
Не должны потому что ты так сказал?
Почему не должны агитировать? Вроде работа футболистом не ограничивает возможности к политической агитации
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