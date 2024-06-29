Ибраима Конате: «Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Пазл не соберешь из одинаковых кусочков. Нужно покончить с предрассудками»

Ибраима Конате высказался о разнообразии во Франции.

Ранее футболист призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции.

«Мы должны положить конец предрассудкам и стереотипам. Мы не можем просто принять плохую сторону. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству.

«Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Это самое важное.

Нельзя собрать пазл из одних и тех же кусочков. Чтобы построить что-то прочное, нужны разные кусочки», – сказал игрок сборной Франции.

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