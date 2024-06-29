Ибраима Конате: «Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Пазл не соберешь из одинаковых кусочков. Нужно покончить с предрассудками»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Евро-2024 Политика Ибраима Конате дискриминация Футбол

Ибраима Конате высказался о разнообразии во Франции.

Ранее футболист призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции.

«Мы должны положить конец предрассудкам и стереотипам. Мы не можем просто принять плохую сторону. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству.

«Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Это самое важное.

Нельзя собрать пазл из одних и тех же кусочков. Чтобы построить что-то прочное, нужны разные кусочки», – сказал игрок сборной Франции.

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55 комментариев
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Когда сборная приезжает на турнир заниматься политикой, а не футболом, то как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Так что, жду скорого вылета Франции, да и времени больше будет заниматься своим основным родом деятельности - политикой.
+42
-7
+35
Как же их штормит от выборов то)))
Вот будет шикарно если их Леваки отвалятся от власти))
+29
-5
+24
Франция - сборная, в составе которой скоро не останется французов.
Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
+23
-3
+20
Однако как задëргались все эти псевдофранцузы после победы партии Мари Ле Пен. Спали и видели себя полновластными хозяевами Франции, и вдруг возможен облом.
+19
-2
+17
Ответ Милдронат Бромантанов
Когда сборная приезжает на турнир заниматься политикой, а не футболом, то как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Так что, жду скорого вылета Франции, да и времени больше будет заниматься своим основным родом деятельности - политикой.
Согласнен, такую сборную даже не хочется поддерживать, если помните как Германия на ЧМ прошлом , обидно что люди вместо того чтоб говорит о футболе, говорят только про политику
+18
-2
+16
«За хиджабами скрываются прекрасные женщины ну или может и мужики», добавил истинный француз Ибраим.
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+13
Ответ dreamstep
Франция - сборная, в составе которой скоро не останется французов. Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
Гризман- корни испанские, Жиру-тоже не истинный француз. Раньше хоть эти игроки похоже внешне были на французских, сейчас все темнокожие
+12
-1
+11
Ответ dreamstep
Франция - сборная, в составе которой скоро не останется французов. Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
Если заметить белые французы молчат)
В основном потомки мигрантов а-ля Тюрам,Мбаппе и прочие темнокожие об этом говорят
+11
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+11
Проблема в том, что каждый кто приходит к власти,не думает о будущем,все стараются решить проблему здесь и сейчас,чтобы дольше уседеть на своем месте. Понятно что при других обстоятельствах мигранты сто лет не нужны Европе,но общемировая тенденция снижения рождаемости второй половины 20-го века заставляет политиков идти на такой шаг, чтобы поддерживать экономику и избегать снижения численности трудоспособного населения, но нужно же грамотно подходить к этому вопросу, а не заполнять пробелы мигрантами,которые образуют гетто,не очень то жаждут работать и всячески пытаются выбить себе разные плюшки, понятно что многих такой расклад не устраивает,отчего появляется явное недовольство в обществе.
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"Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству."

Случайно получилась правда.

"Нельзя собрать пазл из одних и тех же кусочков. Чтобы построить что-то прочное, нужны разные кусочки".

Если просто притащить кусочки из разных коробок, то никакого пазла вообще не получится сложить.
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+8
Ответ Покерный Футбол
Проблема в том, что каждый кто приходит к власти,не думает о будущем,все стараются решить проблему здесь и сейчас,чтобы дольше уседеть на своем месте. Понятно что при других обстоятельствах мигранты сто лет не нужны Европе,но общемировая тенденция снижения рождаемости второй половины 20-го века заставляет политиков идти на такой шаг, чтобы поддерживать экономику и избегать снижения численности трудоспособного населения, но нужно же грамотно подходить к этому вопросу, а не заполнять пробелы мигрантами,которые образуют гетто,не очень то жаждут работать и всячески пытаются выбить себе разные плюшки, понятно что многих такой расклад не устраивает,отчего появляется явное недовольство в обществе.
миграция не имеет ничего общего с поддержанием экономики, потому что работают всё те же белые французы, а бешенцы сидят на пособиях
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+8
Зверек прямо называет правую партию плохими? А большинство, которое за них проголосовало - выходит вредит? Нестыковочка, однако
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На самом деле, если черным французам так не нравится политика их новой страны, то пусть едут обратно в Габон, Сенегал, Камерун или откуда они там все. Там качают права
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Как это не соберешь :)) так намного проще собирать пазл
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Ответ johnnytorres911
Гризман- корни испанские, Жиру-тоже не истинный француз. Раньше хоть эти игроки похоже внешне были на французских, сейчас все темнокожие
У Гризманна нет никаких испанских корней. А Жиру чем не угодил? Бабушки-итальянки? Зато оба деда - французы, и воспитан он во французской культуре, и выглядит именно так, как и должен выглядеть истинный француз ))
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Ответ Idalgo
Комментарий удален модератором
Скажи ка не кремлебот, если игроки с российским паспортом в каждом интервью будут пихать политику, что думаешь по этому поводу? Хотя я уверен, ты уже с рождения обмазался этодоругином, так что ответ вряд-ли последует
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Восточная Европа, Юго-Восточная Азия поспорили бы. Никаких доказательств, что культурное многообразия это плюс - нет
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В Аргентине ни одного негра - выиграли ЧМ.
В Италии ни одного негра - выиграли ЧЕ.

Вот тебе и пазл
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Мы всë про Францию, а ведь эта проблема стремительно надвигается и на Россию. Недавно Бастрыкин заявил что каждый десятый житель страны это не россиянин. Только за последнее время более 600 000 мигрантов оформили российские паспорта не имея на это никаких оснований. Создана мощная индустрия выдача разрешений на въезд, трудоустройства, прописки, задействана погранслужба, полиция, таможня. Бастрыкин пытается с этим бороться, но систему ему не осилить, съедят. Кстати недавно он в одном из выступлений назвал Госдуму "госдурой", теперь не отмоется.
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Сборная Германии приехала в Катар не играть в футбол, а отрабатывать современную повесточку. Итог: не вышли из группы, а галоп Рюдигера запомнится навсегда.
Сборная Франции хочет повторить путь немцев. Шансов у Бельгии немного, но вот это может им помочь отправить французов голосовать.
Французов в сборной вообще почти нет. Где они? Сплошь и рядом черные, которым все мало и которые продолжают права качать. Если я не ошибся, то в составе только трое именно французы, не имеющие корней африканских или заморских территорий Франции. Жиру и Гризманн французы, да не совсем. У одного итальянские корни, а другой вообще коктейль европейский.
Этот пазл собирался веками и не Конате с его малийскими корнями пазл этот разрушать
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А что, если я скажу тебе, Ибраима, что соберешь. Квадраты, равнобедренные треугольники и другие правильные многоугольники могут дать хорошую картинку
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Попробуй построить дом из разных кирпичей и он рухнет.
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Черные французы хрень несут. На самом деле всем известно, что основные преступления у них в стране совершают мигранты. За Ле Пен!
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Как-то этот пазл полторы тысячи лет собирался, если не из одинаковых, то очень похожих кусочков
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Ответ SergioRamos92
Если заметить белые французы молчат) В основном потомки мигрантов а-ля Тюрам,Мбаппе и прочие темнокожие об этом говорят
Белым нельзя ничего говорить, что противоречит генеральной линии партии.
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А если это черный квадрат?
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Ответ dreamstep
Франция - сборная, в составе которой скоро не останется французов. Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
На месте Гризмана бы сам отказался, но это плохо могут понять..😁
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есть ощущение, что после всех этих разгонов Ле Пен победит с ещё большим запасом
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Ответ dreamstep
Франция - сборная, в составе которой скоро не останется французов. Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
Да и Льорис не француз
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Ответ johnnytorres911
Гризман- корни испанские, Жиру-тоже не истинный француз. Раньше хоть эти игроки похоже внешне были на французских, сейчас все темнокожие
Ну тут тоже не совсем верно, поскольку народы в пограничных областях Европы по сути это представители одной нации в другом государстве. Как например бельгийские фламандцы это чистые французы, которые в средние века просто отделились в свое государство. А вот черный шкаф у которого мама и папа эмигранты французом не может называться никак.
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