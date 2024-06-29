Ибраима Конате: «Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Пазл не соберешь из одинаковых кусочков. Нужно покончить с предрассудками»
Ибраима Конате высказался о разнообразии во Франции.
Ранее футболист призвал проголосовать на парламентских выборах во Франции.
«Мы должны положить конец предрассудкам и стереотипам. Мы не можем просто принять плохую сторону. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству.
«Франция – прекрасная страна. За внешностью и цветом кожи скрываются сердца. Это самое важное.
Нельзя собрать пазл из одних и тех же кусочков. Чтобы построить что-то прочное, нужны разные кусочки», – сказал игрок сборной Франции.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вот будет шикарно если их Леваки отвалятся от власти))
Льорис ушёл, Жиру уходит, Гризманн ещё побегает. И всё по сути.
В основном потомки мигрантов а-ля Тюрам,Мбаппе и прочие темнокожие об этом говорят
Случайно получилась правда.
"Нельзя собрать пазл из одних и тех же кусочков. Чтобы построить что-то прочное, нужны разные кусочки".
Если просто притащить кусочки из разных коробок, то никакого пазла вообще не получится сложить.
В Италии ни одного негра - выиграли ЧЕ.
Вот тебе и пазл
Сборная Франции хочет повторить путь немцев. Шансов у Бельгии немного, но вот это может им помочь отправить французов голосовать.
Французов в сборной вообще почти нет. Где они? Сплошь и рядом черные, которым все мало и которые продолжают права качать. Если я не ошибся, то в составе только трое именно французы, не имеющие корней африканских или заморских территорий Франции. Жиру и Гризманн французы, да не совсем. У одного итальянские корни, а другой вообще коктейль европейский.
Этот пазл собирался веками и не Конате с его малийскими корнями пазл этот разрушать