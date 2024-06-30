Камавинга о политической ситуации во Франции: «Я встревожен. Нельзя оставлять власть в руках тех, кто хочет разделить народ. Разнообразие всегда было нашей сильной стороной»
Эдуардо Камавинга высказался о политической ситуации во Франции.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.
«Конечно, я обеспокоен, я встревожен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ.
Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах», – отметил полузащитник сборной Франции и «Реала».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Бельгию наверно пройдут , но потом отлетят сразу , и поедут заниматься домой политикой
чьей "вашей"? когда "всегда"?
Главное чтобы у бельгийцев была реализация, а в том что будет куча моментов лично я не сомневаюсь даже.
То есть он считает, что коренные французы и всякие афганцы, сирийцы, ливийцы, и прочие марокканцы, которые не работают, а занимаются криминалом - это должно быть одно и то же?
Это как и с секс меньшинствами.
Пeдиrи никогда не будут тем же самым, что и нормальные люди.
А Макрон не разделял народ на тех, кто за мир и не хочет войны и тех кого он туда собрался отправлять?
И ещё много подобных примеров.
Пусть Камавинга уже объективно на вещи смотрит с разных сторон.
У вторых хотя бы собственные кошельки полностью зависят от милости государства, а ногомячисты Франции явно могут заработать чем-то ещё кроме ежедневной пропаганды, что Ле Пен фашистка и для объединения нужен только Макроныч.
А с какой ещё стороны ему смотреть на бумажку с текстом, которую выдали пиарщики Макрона?) На обратной стороне пусто.
Ну так люди и не хотят оставлять власть в руках Макрона и леваков-либеRастов..
И я вообще не понимаю, почему они должны с кем-то выходить на дебаты? Они высказали свое мнение. Это вроде законом никто не запрещает. Они не политики. Они никого не обманули, никого не оскорбили.
Я понимаю, если есть претензии к сути их высказываний, это нормально. Но претензии к самому факту публичного высказывания позиции мне непонятны.