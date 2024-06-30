Камавинга о политической ситуации во Франции: «Я встревожен. Нельзя оставлять власть в руках тех, кто хочет разделить народ. Разнообразие всегда было нашей сильной стороной»

Эдуардо Камавинга высказался о политической ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Конечно, я обеспокоен, я встревожен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ.

Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах», – отметил полузащитник сборной и « ».

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