Камавинга о политической ситуации во Франции: «Я встревожен. Нельзя оставлять власть в руках тех, кто хочет разделить народ. Разнообразие всегда было нашей сильной стороной»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика Эммануэль Макрон Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга высказался о политической ситуации во Франции.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Конечно, я обеспокоен, я встревожен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ.

Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу все то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах», – отметил полузащитник сборной Франции и «Реала».

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59 комментариев
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Бельгийцы пожалуйста соберитесь и вышвырните эту полит помойку с турнира. Я вас в верю.
+87
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+82
Иногда голова нужна, чтобы в нее думать. Смешно видеть от гуталинов без высшего образования и знания социально-экономических выкладок (уже молчу про какой-то жизненный опыт) какие-то кудахатанья про то что демократия в опасности
+38
-2
+36
Ничему жизнь не учит , что когда на турнирах начинаешь думать не про футбол , выходит громкий пук
Бельгию наверно пройдут , но потом отлетят сразу , и поедут заниматься домой политикой
+23
-2
+21
"Разнообразие всегда было нашей сильной стороной"
чьей "вашей"? когда "всегда"?
+18
0
+18
Ответ SlanselaP
Бельгийцы пожалуйста соберитесь и вышвырните эту полит помойку с турнира. Я вас в верю.
Ну вполне реально даже чисто по уровню игры. Лукаку за групповой этап запорол больше, чем Мбаппе и ко успели придумать (даже не на практике, а именно что в голове).

Главное чтобы у бельгийцев была реализация, а в том что будет куча моментов лично я не сомневаюсь даже.
+16
-2
+14
История показывает, что разнообразие как-раз всегда несёт только отрицательные результаты. Там, где одна нация проделала огромный путь от дикарей до цивилизованных людей, приезжают дикари и начинают диктовать условия, не принося по сути никакой пользы. Тем самым идёт регресс, который выгоден только бизнесу и чиновникам. Но никак не стране.
+16
-3
+13
Что значит разделить народ??
То есть он считает, что коренные французы и всякие афганцы, сирийцы, ливийцы, и прочие марокканцы, которые не работают, а занимаются криминалом - это должно быть одно и то же?
Это как и с секс меньшинствами.
Пeдиrи никогда не будут тем же самым, что и нормальные люди.
А Макрон не разделял народ на тех, кто за мир и не хочет войны и тех кого он туда собрался отправлять?
И ещё много подобных примеров.
Пусть Камавинга уже объективно на вещи смотрит с разных сторон.
+23
-11
+12
Вот эти вот лобызания Макрона и сборной Франции даже более мерзкие, чем СКА/Зенита и Путина.

У вторых хотя бы собственные кошельки полностью зависят от милости государства, а ногомячисты Франции явно могут заработать чем-то ещё кроме ежедневной пропаганды, что Ле Пен фашистка и для объединения нужен только Макроныч.
+21
-11
+10
Ответ Dark.Babysitter
Что значит разделить народ?? То есть он считает, что коренные французы и всякие афганцы, сирийцы, ливийцы, и прочие марокканцы, которые не работают, а занимаются криминалом - это должно быть одно и то же? Это как и с секс меньшинствами. Пeдиrи никогда не будут тем же самым, что и нормальные люди. А Макрон не разделял народ на тех, кто за мир и не хочет войны и тех кого он туда собрался отправлять? И ещё много подобных примеров. Пусть Камавинга уже объективно на вещи смотрит с разных сторон.
"пусть камавинга уже объективно на вещи смотрит"

А с какой ещё стороны ему смотреть на бумажку с текстом, которую выдали пиарщики Макрона?) На обратной стороне пусто.
+12
-2
+10
"Нельзя оставлять власть в руках тех, кто хочет разделить народ. "
Ну так люди и не хотят оставлять власть в руках Макрона и леваков-либеRастов..
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Может хватит уже такого "разнообразия".
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Он себя в зеркало видел?
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Потрясающе просто. Еще удивительней, что до сих пор у нас остаются люди, которые считают европейские демократии эталоном. Только представьте, как вся сборная России как по команде начала агитировать за Единую Россию и хулить ЛДПР,
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+6
О, первый тур уже сегодня. Что ж, удачи Марин Ле Пен. Хоть и очевидно, что ничего она не сможет изменить, но всё же радостно будет следить за истерикой её противников))
+7
-1
+6
Ответ spch
Потрясающе просто. Еще удивительней, что до сих пор у нас остаются люди, которые считают европейские демократии эталоном. Только представьте, как вся сборная России как по команде начала агитировать за Единую Россию и хулить ЛДПР,
Так у нас так и происходит. Все спортсмены России как по команде хвалят только одного политика
+8
-3
+5
Сильной стороной прекрасной Франции были выдающиеся ученые, изобретатели Лаллас, Ампер, Лагранж, Паскаль, Пуанкаре, а также культурные деятели Гюго, Дюма, Верн, Бальзак, Экзюпери, Моне, Делакруа и т.д.. Но уж точно не расовая мешанина из камавинг и им подобных сородичей, которые превращают прекрасную страну в клоаку. И то что Ле Пен сейчас лидирует (хоть мне она и не нравится) это запрос французского (настоящих французов) общества. Оно устало от дикарей, негров, бешеных исламистов и прочего завозного добра.
+4
0
+4
Ответ spch
Потрясающе просто. Еще удивительней, что до сих пор у нас остаются люди, которые считают европейские демократии эталоном. Только представьте, как вся сборная России как по команде начала агитировать за Единую Россию и хулить ЛДПР,
а что, это надо представлять? на самом деле этого не происходит?
+6
-3
+3
Оставлять власть? Он точно это имел ввиду? Власть-то как раз в руках тех, кто строит из себя самых добрых, честных и социально ответственных демократов. А правые не у власти. Хоть это было бы очень любопытно.
+3
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+3
Да и правда. Местное белое население просто так же боится, ага
+3
0
+3
Ответ idjon503
"явно могут заработать чем-то ещё кроме ежедневной пропаганды" Вы думаете, что им платит администрация Макрона за политические высказывания? Не считаете, что это их реальная позиция. Особенно с учётом того, что они в сборной почти все эмигранты, а Ле Пен как раз таки строит свою карьеру в том числе на борьбе с эмигрантами.
А в чем позиция-то заключается? За все хорошее и против всего плохого? Если они такие умные, пускай выходят на дебаты с ле пен всем своим кружков активистов-народовольцев, а то языком трепать на публику много ума не надо
+3
0
+3
Люди конфликтуют из-за различий, а не сходств. Сегодняшние любители разнообразия будут выступать против него в будущем, но уже на своих условиях
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Запищал. О футболе лучше бы думал. Лукаку и Ко однозначно отправят вас домой, там же проблемы.
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+2
да вы задрали, играть будете или болтать? Лукаку, воткни им раза 3-4
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Ответ Павел Павленко
куда и что он им должен воткнуть стесьняюсь спросить😁😁😁 ну сколько раз это как раз понятно😁😁😁
голов, разумеется. в черную дырку Меньяна
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Ответ БЕ
да вы задрали, играть будете или болтать? Лукаку, воткни им раза 3-4
куда и что он им должен воткнуть стесьняюсь спросить😁😁😁 ну сколько раз это как раз понятно😁😁😁
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Ответ Carasa
А в чем позиция-то заключается? За все хорошее и против всего плохого? Если они такие умные, пускай выходят на дебаты с ле пен всем своим кружков активистов-народовольцев, а то языком трепать на публику много ума не надо
Позиция заключается в том, что миграционная политика Ле Пен слишком жёсткая, они же вроде это прямым текстом и говорят.
И я вообще не понимаю, почему они должны с кем-то выходить на дебаты? Они высказали свое мнение. Это вроде законом никто не запрещает. Они не политики. Они никого не обманули, никого не оскорбили.
Я понимаю, если есть претензии к сути их высказываний, это нормально. Но претензии к самому факту публичного высказывания позиции мне непонятны.
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а как же демократия. петушок? Желаю победв Ле Пэн.
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Всегда??? ну ну особенно до независимости Алжира
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Прямо всегда всегда? То есть не последние лет 10- 20 а именно всегда всегда? Даже 40 лет назад? Я молчу о спине или триста лет назад?при всем уважении к камавинге но это нп так. Франция никогда нп была такой как последние 10-20 лет последние.
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Это потому что ты камавинга
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