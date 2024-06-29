Конате призвал голосовать на выборах во Франции: «Наша сила – в разнообразии. Не можем оставить власть тем, кто хочет разделять. Грустно слышать разговоры об иммигрантах, исламе и запрете хиджаба»

Ибраима Конате высказался о политической обстановке во Франции.

Защитник сборной Франции и «Ливерпуля» также призвал проголосовать на предстоящих выборах.

Напомним, на выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Да, конечно, то, что сейчас происходит во Франции, беспокоит меня. Мы не можем оставить власть определенным людям, которые хотят разделять.

Разнообразие во Франции – наша сила. У меня иммигрантское прошлое. Когда я слышу о медиа, понимаю, что они играют очень важную роль, но иногда они делают все не очень хорошо, работают на страхе.

Глядя на родителей, я вспоминаю, какую работу они выполняли... Нельзя концентрировать только на плохом. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству. Родители работали круглыми сутками сборщиками мусора и уборщиками. Мы не обращаем внимания на людей, которые «отдали свою кровь» за Францию. Это меня огорчает.

Сегодня много говорят об иммиграции и исламе, о запрете на ношение хиджаба в общественных местах. Мне грустно слышать такие вещи. Вам нужно выйти на улицу и познакомиться с людьми.

Я призываю всех пойти и проголосовать. Мы должны быть вместе. Жизнь коротка и прекрасна. Давайте наслаждаться ею все вместе», – сказал Конате.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?