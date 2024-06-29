Конате призвал голосовать на выборах во Франции: «Наша сила – в разнообразии. Не можем оставить власть тем, кто хочет разделять. Грустно слышать разговоры об иммигрантах, исламе и запрете хиджаба»
Ибраима Конате высказался о политической обстановке во Франции.
Защитник сборной Франции и «Ливерпуля» также призвал проголосовать на предстоящих выборах.
Напомним, на выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.
«Да, конечно, то, что сейчас происходит во Франции, беспокоит меня. Мы не можем оставить власть определенным людям, которые хотят разделять.
Разнообразие во Франции – наша сила. У меня иммигрантское прошлое. Когда я слышу о медиа, понимаю, что они играют очень важную роль, но иногда они делают все не очень хорошо, работают на страхе.
Глядя на родителей, я вспоминаю, какую работу они выполняли... Нельзя концентрировать только на плохом. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству. Родители работали круглыми сутками сборщиками мусора и уборщиками. Мы не обращаем внимания на людей, которые «отдали свою кровь» за Францию. Это меня огорчает.
Сегодня много говорят об иммиграции и исламе, о запрете на ношение хиджаба в общественных местах. Мне грустно слышать такие вещи. Вам нужно выйти на улицу и познакомиться с людьми.
Я призываю всех пойти и проголосовать. Мы должны быть вместе. Жизнь коротка и прекрасна. Давайте наслаждаться ею все вместе», – сказал Конате.
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Раз грустно, получается ты и не француз вовсе, себя никак с Францией не ассоциируешь, потому что это светское государство, можно поехать на родину предков и закутывать своих жен хоть в ковер, хоть в полотенце.
Иначе я хрен знает, что это за чушь про "сила в разнообразии"
Вот здесь я согласен с Конате. Но он и есть меньшинство.
Едете жить в другую страну - принимайте ее правила.
Но все молчат, трусят говорить, трусят видеть.
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Если речь о Париже рекомендую вечером Парк де Ла Виллет или Шато Руж,Сен Дени
а если окажитесь в Марселе то северная часть города,добавил Конате.
Родители кровь проливали за францию, работая уборщиками….. ))))
Конечно города прекрасны своей историей и архитектурой,но если посмотреть кто населяет эти города сейчас...
Впечатление что находишься или в одной из стран Магриба.