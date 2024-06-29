Конате призвал голосовать на выборах во Франции: «Наша сила – в разнообразии. Не можем оставить власть тем, кто хочет разделять. Грустно слышать разговоры об иммигрантах, исламе и запрете хиджаба»

Теги Ливерпуль Сборная Франции по футболу Политика Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате высказался о политической обстановке во Франции.

Защитник сборной Франции и «Ливерпуля» также призвал проголосовать на предстоящих выборах.

Напомним, на выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

«Да, конечно, то, что сейчас происходит во Франции, беспокоит меня. Мы не можем оставить власть определенным людям, которые хотят разделять.

Разнообразие во Франции – наша сила. У меня иммигрантское прошлое. Когда я слышу о медиа, понимаю, что они играют очень важную роль, но иногда они делают все не очень хорошо, работают на страхе.

Глядя на родителей, я вспоминаю, какую работу они выполняли... Нельзя концентрировать только на плохом. Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству. Родители работали круглыми сутками сборщиками мусора и уборщиками. Мы не обращаем внимания на людей, которые «отдали свою кровь» за Францию. Это меня огорчает.

Сегодня много говорят об иммиграции и исламе, о запрете на ношение хиджаба в общественных местах. Мне грустно слышать такие вещи. Вам нужно выйти на улицу и познакомиться с людьми.

Я призываю всех пойти и проголосовать. Мы должны быть вместе. Жизнь коротка и прекрасна. Давайте наслаждаться ею все вместе», – сказал Конате.

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49 комментариев
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"о запрете на ношение хиджаба в общественных местах. Мне грустно слышать такие вещи"
Раз грустно, получается ты и не француз вовсе, себя никак с Францией не ассоциируешь, потому что это светское государство, можно поехать на родину предков и закутывать своих жен хоть в ковер, хоть в полотенце.
+127
-7
+120
«Грустно слышать чужое мнение когда хочется всем навязать свое»
+66
-2
+64
Охх, нам бы не на французов смотреть, а на своих "борцов за разнообразие"... А то скоро в мск кроме хиджаба и бороды ничё и не видно будет
+51
-10
+41
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Те кто против запрета на хиджаб первыми запретят носить шорты )
+29
-4
+25
Ответ madaev
Нет никакой силы в разнообразии, что это вообще значит ?
Наверное он про то , когда у тебя туз-король разномастные , а на флопе выходит валет-дама-десять радуга , и у тебя получается сильный стрит из таких разнообразных карт .
Иначе я хрен знает, что это за чушь про "сила в разнообразии"
+28
-3
+25
Ответ Rick Sorkin
Комментарий скрыт
Полностью согласен - ходить полуголой дикаркой не надо ни в коем случае. Только тогда возникает вопросы - почему всякие Конате требуют от Запада уважения их восточный традиций. Но от условной Саудовской Аравии не требуют того же. Что будет с "полуголой дикаркой", если она пройдёт в таком виде по СА? Не похоже это всё на дорогу с односторонним движением?
+24
-3
+21
Нет никакой силы в разнообразии, что это вообще значит ?
+26
-6
+20
Тем временем после заявлений Мбаппе и других разнообразных, рейтинг Ле Пен вырос еще на 3%
+21
-2
+19
"Всегда есть меньшинство, которое вредит большинству. "

Вот здесь я согласен с Конате. Но он и есть меньшинство.
+18
-3
+15
Надеюсь бельгийцы выбьют их в 1/8 или португальцы в 1/4 и сборная Франции сможет наконец-то полноценно заняться своим основным родом деятельности - политикой
+16
-1
+15
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
с того, что можно очень быстро перестать быть светским государством
+17
-3
+14
Почему в их странах нельзя ходить без покрытой головы, но в других их обычаи должны быть соблюдены?
Едете жить в другую страну - принимайте ее правила.
+17
-3
+14
Это Париж. Просто всмотритесь в эту грязь, это когда-то самый красивый город мира, оккупация исламистами и неграми – самая страшная, тотальная и безысходная оккупация Парижа (и Европы) за все тысячелетия существования.
Но все молчат, трусят говорить, трусят видеть.

https://ibb.co/SQWxMBz
+15
-2
+13
В последней игре не играл Гризманн. Осталось убрать из сборной Рабьо и Эрнандеса, и тогда фанаты культурного разнообразия будут полностью удовлетворены.
+10
0
+10
Нравится смотреть как у них там подгорает всё)
+14
-6
+8
И никто не спросил местных французов, нужно ли им это разнообразие.
+8
0
+8
"Вам нужно выйти на улицу и познакомиться с людьми."(с)
Если речь о Париже рекомендую вечером Парк де Ла Виллет или Шато Руж,Сен Дени
а если окажитесь в Марселе то северная часть города,добавил Конате.
+7
0
+7
Этим самым только упрочил позиции Ле Пен, красава, негрито
+10
-3
+7
Докатились. Футболисты людей жизни учить будут. Традиции это конечно хорошо, но кроме хиджабов других проблем в стране чтоли нет?
Родители кровь проливали за францию, работая уборщиками….. ))))
+6
0
+6
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Так и будет, будет афроамериканский президент, и т.д и т.п, здравомыслящие французы это прекрасно понимают и хотят сохранить страну, которую у них буквально вырывают из рук.
+7
-1
+6
После таких заявлений ещё больше хочется победы Ле Пен. Африканцы учат французов как им лучше жить))
+5
0
+5
Футболисты должны заниматься футболом а не выборами. Желаю им получить авоську и скорей поехать домой голосовать
+7
-3
+4
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
В том-то и дело, что за ЛГБТ и хиджабы топят одни и те же люди. Вот вообще одни и те же. Подумай над этим.
+4
-1
+3
Когда хочешь, что-то поменять - то начни с себя. Вернись на родину и проагитируй там всех за разнообразие, посмотрим как поддержат
+2
0
+2
Ответ злой_чечен_95
У них тренер белый, он вызывает игроков в сборную. Кто виноват что черные лучше играют? Да просто агитировать за какую то партию ни один закон не запрещает. Он же не заставляет кого то голосовать а просит. Были бы белые сейчас агитаторами Ле Пен, вы бы тут говорили что все норм, просто агитация, она не запрещена
Приходи, когда Гризман и Рабьо на самом деле будут агитировать за Ле Пен, ок?
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Конате продвинутый точик
+2
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Ответ Torson Tor
Это Париж. Просто всмотритесь в эту грязь, это когда-то самый красивый город мира, оккупация исламистами и неграми – самая страшная, тотальная и безысходная оккупация Парижа (и Европы) за все тысячелетия существования. Но все молчат, трусят говорить, трусят видеть. https://ibb.co/SQWxMBz
За Париж не скажу,но в Марселе и Ницце я был.
Конечно города прекрасны своей историей и архитектурой,но если посмотреть кто населяет эти города сейчас...
Впечатление что находишься или в одной из стран Магриба.
+1
0
+1
Ответ Только Крылья
У нас как раз начали наконец то шевелиться в этом направлении
Шевелиться нужно было лет двадцать назад, если не больше.
+1
0
+1
Ответ Только Крылья
У нас как раз начали наконец то шевелиться в этом направлении
Будем надеяться это не только разговоры
+6
-5
+1
призыв голосовать за определённых лиц - это разве не разделение? выиграли где-то неугодные - распускаем ассамблею (или что там, как у них правильно)! это и есть демократия, о которой нам твердят? люди сделали выбор, он не понравился президенту Франции (якобы, демократической страны) - всё, меняем правила и проводим новые выборы. демократия 🤣🤣🤣🤣🤣 вся сборная призывает голосоватьпза определённых лиц - всё нормально, никакого разделения))) тогда что это, ау, клоуны???
+1
0
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