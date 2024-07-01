«Спартак» сэкономил 1,7 млн евро после ареста Промеса. Клуб не платил Квинси зарплату по условиям контракта («Матч ТВ»)

«Спартак» не выплачивал Квинси Промесу зарплату с момента ареста игрока.

Бывший полузащитник красно-белых не получал зарплату с момента ареста и своего нахождения вне команды. Удержанная сумма составляет около 1,7 миллиона евро.

По данным « », согласно одному из пунктов договора, «Спартак» может не выплачивать Промесу заработную плату, если тот находится вне команды и оторван от тренировочного процесса и игр.

Сегодня « » объявил о том, что срок контракта Промеса с клубом истек.

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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