«Спартак» сэкономил 1,7 млн евро после ареста Промеса. Клуб не платил Квинси зарплату по условиям контракта («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ деньги Футбол

«Спартак» не выплачивал Квинси Промесу зарплату с момента ареста игрока.

Бывший полузащитник красно-белых не получал зарплату с момента ареста и своего нахождения вне команды. Удержанная сумма составляет около 1,7 миллиона евро.

По данным «Матч ТВ», согласно одному из пунктов договора, «Спартак» может не выплачивать Промесу заработную плату, если тот находится вне команды и оторван от тренировочного процесса и игр.

Сегодня «Спартак» объявил о том, что срок контракта Промеса с клубом истек. 

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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50 комментариев
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бедолага Промес. и за товар не получил, и зп клуб не выплатил
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Ответ Чемпион Людей
бедолага Промес. и за товар не получил, и зп клуб не выплатил
с общака на киче погреется
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Не знаю, насколько уместна тут формулировка «сэкономил». «Спартак» по независящим от себя причинам лишился ключевого игрока и во многом из-за этого завалил сезон. Такая себе экономия.
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Ну вот собственно и всё. Никто никому ничего не должен. Нету тела, нету дела. Теперь можно и Нидерландам выдавать.
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+20
Ответ Вадим Евстратов
Комментарий скрыт
А в чем именно кража?
Сотрудник не исполняет условия договора, клуб соответственно не платит за "простой"
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Ответ Чемпион Людей
бедолага Промес. и за товар не получил, и зп клуб не выплатил
Кинули братуху, получается. На месте руководителей спартака я бы напрягся. С колюще-режущими у промеса особые отношения
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Так вот кто выгодоприобретатель от всей этой истории)) Паззл складывается)
Приезжай, говорят, на сборы, всё будет норм)
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Спасибо Спартаку, что не стали продлевать.
Одной кринжовой неадекватностью меньше.
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Ответ Owen_the_Simple
Высокие отношения!
Ну кто-то в руководстве "Спартака" все-таки подумал головой и предусмотрел хотя бы минимальную страховку на случай того, что в результате и случилось.

Оно, конечно, необычно для этого клуба, но иногда случается. :)
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Ну, тут самое главное - не перепутать, когда: "народные деньги", а когда: "личное дело, куда хотят - туда и тратят"
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То есть начиная с марта они ему не платили, и сэкономили 1,7кк, хорошая там зп была
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"Уважаемые люди не дождались груза. Нет товара - нет денег!" - прокомментировал ситуацию пресс-атташе "Спартака"
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Ответ Вадим Евстратов
Комментарий скрыт
он же не на больничном ))
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Более глупого объяснения я не слышал, но это матч так новости преподносит. полная деградация.
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Ответ Silent2006
Не знаю, насколько уместна тут формулировка «сэкономил». «Спартак» по независящим от себя причинам лишился ключевого игрока и во многом из-за этого завалил сезон. Такая себе экономия.
Так себе самоутешение.
+3
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Ответ bevooch
Спасибо Спартаку, что не стали продлевать. Одной кринжовой неадекватностью меньше.
Как продлевать? С кем? Чтобы продлить, он должен приехать минимум
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Так вот откуда деньги на трансфер Жозе Виллиана))))
Кстати, уже объявили о переходе 🫰
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Спасибо Квинси, помог)))
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Бросили братуху на произвол судьбы.
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Такая дискредитации имени Спартак -при грамотных юристах могли получить и штраф.
Промесу кроме России некуда деваться - заплатил бы как миленький.
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Ответ Алексей Филиппов
То есть начиная с марта они ему не платили, и сэкономили 1,7кк, хорошая там зп была
Да, интересно получается. А публично Спартак зарплату озвучивал?
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Как раз на Виллиана Жозе деньги
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Ответ Silent2006
Не знаю, насколько уместна тут формулировка «сэкономил». «Спартак» по независящим от себя причинам лишился ключевого игрока и во многом из-за этого завалил сезон. Такая себе экономия.
А так бы поборолся за золото конечно))
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Ну это не по- пацански как-то!🤘
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Что может быть хуже, чем легенда клуба-наркоторговец? Держать легенду клуба-наркоторговца в составе до последнего. А что может быть хуже, чем держать легенду клуба-наркоторговца в составе до последнего? Держать легенду клуба-наркоторговца в составе до последнего ради того, чтоб сэкономить.
+14
-14
0
— Товарищи! Поскольку человек, не имеющий машины, не может быть членом гаражного кооператива, товарищ Аникеева автоматически выбывает из числа пайщиков.
— Какая прелесть. Продали меня, да?
— Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать,
это предвидеть!
© "Гараж"
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Можно Крала подписать и Ларсона
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Отличная экономия. Я знаю ещё лучше способ сэкономить, футболистов вообще не покупать, платить зарплату генеральному и всё.
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1.7 млн... На два матча проход бесплатный. Ничего лучше не придумал.
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И куда теперь крестьянину податься? Толкают прямо на кривую дорожку, в криминал))
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