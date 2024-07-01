«Спартак» сэкономил 1,7 млн евро после ареста Промеса. Клуб не платил Квинси зарплату по условиям контракта («Матч ТВ»)
«Спартак» не выплачивал Квинси Промесу зарплату с момента ареста игрока.
Бывший полузащитник красно-белых не получал зарплату с момента ареста и своего нахождения вне команды. Удержанная сумма составляет около 1,7 миллиона евро.
По данным «Матч ТВ», согласно одному из пунктов договора, «Спартак» может не выплачивать Промесу заработную плату, если тот находится вне команды и оторван от тренировочного процесса и игр.
Сегодня «Спартак» объявил о том, что срок контракта Промеса с клубом истек.
Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
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Сотрудник не исполняет условия договора, клуб соответственно не платит за "простой"
Приезжай, говорят, на сборы, всё будет норм)
Одной кринжовой неадекватностью меньше.
Оно, конечно, необычно для этого клуба, но иногда случается. :)
Кстати, уже объявили о переходе 🫰
Промесу кроме России некуда деваться - заплатил бы как миленький.
— Какая прелесть. Продали меня, да?
— Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать,
это предвидеть!
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