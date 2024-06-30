Ни Месси, ни Роналду впервые не забили на групповом этапе крупного турнира

Лионель Месси и Криштиану Роналду остались без голов на групповом этапе.

37-летний аргентинец не смог забить в группе на Кубке Америки, а 39-летний португалец закончил без голов групповой этап Евро-2024. Таким образом, ни Месси, ни Роналду впервые вместе не забили на групповом этапе крупного турнира.

Лионель последний раз не забивал в группе на крупном турнире в 2010 году, а у Криштиану впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или чемпионата мира.

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