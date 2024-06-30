Ни Месси, ни Роналду впервые не забили на групповом этапе крупного турнира

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси и Криштиану Роналду остались без голов на групповом этапе.

37-летний аргентинец не смог забить в группе на Кубке Америки, а 39-летний португалец закончил без голов групповой этап Евро-2024. Таким образом, ни Месси, ни Роналду впервые вместе не забили на групповом этапе крупного турнира.

Лионель последний раз не забивал в группе на крупном турнире в 2010 году, а у Криштиану впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или чемпионата мира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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77 комментариев
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Ямаль стал самым молодым игроком, когда ни Месси, ни Роналду не забили на групповом этапе крупного турнира
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Уходящая эпоха...ни что не вечно под луной...
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Так-то источник - комментаторы sports.ru, а не какой-то там Fox Soccer
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+21
Ответ Олег_Пенза
Ямаль стал самым молодым игроком, когда ни Месси, ни Роналду не забили на групповом этапе крупного турнира
2044 год. Ямаль стал самым возрастным игроком забившим гол , когда Месси и Роналду стали лучшими бомбардирами на групповом этапе крупного турнира.
+25
-4
+21
Месси создал 6 голевых моментов - больше всех на Копе и Евро, провел при этом только 2 игры, а не три
+28
-14
+14
Красавцы Месси и Роналду, в таком возрасте разрывают пуканы кучке неадекватных хейтеров)
+14
-2
+12
Ответ elkipalki
Ты видел уровень этой Копы? Канада обходит Чили и Перу. Убери Аргентину и Бразилию, то уровень будет ниже Африканского кубка.
Поэтому Португалия в 2018 году в 1/8 ЧМ вылетела от Уругвая, а 2022 года от Марокко вылетела)
+12
-4
+8
Ответ cektor
ну Месси так то не все игры провел ) ну а рон понятно , якорь в нападение команды ...
Рона в 37 разрывали на ЧМ
Месси в 37 может выиграть континентальное первенство
+41
-34
+7
Ответ MrWillSee
Ну ну, сейчас в плове могут оба вполне зарешать. А Месси вполне за ЗМ пойдет, если титул возьмут. У него кстати 6 пасов на гол (хоть они и не стали голами) - первый показатель среди Копы и Евро. И это за 2 матча, второй из которых с повреждением и температурой. Так что подожди про уходящую эпоху
Разве сейчас главный показатель на ЗМ - это пасы на гол, которые не стали голами?
Каждый год эти показатели всё новые и новые...
+8
-2
+6
Ответ Антон Bratishchev
Комментарий скрыт
Есть документальные доказательства или очередная болтовня? Вы наверное руководствуетесь чем-нибудь перед тем как что-то говорить, не?
+12
-8
+4
Ответ Франческо Тортик
Копа - турнир второсортных сборных. Запланированная ФИФА победа аргов на ЧМ не отражает уровня игры ЛА сборных. Европейские гранды на 2 головы выше. ЧЕ - это тот же ЧМ, только без лузеров.
От этих второсорных очень часто евротопы регулярно отлетают на полях ЧМ ,арги тоже знатно потоптали чемпионов Европы.Сегодняшняя Европа это коктейль состоявший в основном из футбольных карликов где десяток евро топов просто растворились и этот турнир потерял свою актуальность стал скучным и не интересным.
+6
-2
+4
Ответ Поцелуй Оздоева
>разрывал 🤣
а куда Роман пропал после матча с грузинами? Пару дней было ни видно, ни слышно))
+8
-4
+4
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Нашел чем гордиться. Ибрагимович в 39 лет разрывал Серию А.
+10
-6
+4
Ответ Roy Makaay
Нормально их уровняли. Один - плеймейкер, который регулярно создаёт моменты для партнеров и в обоих матчах получил оценку 8.5. Второй - ночует в штрафной и за три матча имеет среднюю оценку 7. Несопоставимый уровень игры.
Оба не забили? Нет. Так в чем проблема?
+4
-1
+3
Ответ Франческо Тортик
Копа - турнир второсортных сборных. Запланированная ФИФА победа аргов на ЧМ не отражает уровня игры ЛА сборных. Европейские гранды на 2 головы выше. ЧЕ - это тот же ЧМ, только без лузеров.
А что твой кумир - лазер на глазах миллиардов то от Уругвая отлетает в 1/8, то от Марокко в 1/4?
+3
0
+3
Ответ Роман
Комментарий скрыт
>разрывал
🤣
+12
-9
+3
Нормально их уровняли. Один - плеймейкер, который регулярно создаёт моменты для партнеров и в обоих матчах получил оценку 8.5.
Второй - ночует в штрафной и за три матча имеет среднюю оценку 7.
Несопоставимый уровень игры.
+12
-10
+2
Ответ Tazemyrat Tolayew
Для нас, фанов Лео не важно забил гол или нет, важно то что он показывает гениальную игру на поле, а для вас фаны кр7 важно только голы, потому что без голов он никто! Почему так рассуждаю, просто вспомните гол Молини в ворота голландцам с паса Месси или гол в ворота Франции который забил Димарии с паса Маккалистира, как Месси не глядя назад отдал пас на Маккалистира, и вывел его пустое пространство двумя касаниями, оставив двух французских защитников в дураках, это было 18.12.2022. А у кр7 есть такие эпизоды кроме голов в пустие или с пенальти, чтобы любить и наслаждаться его футболам?
То-то же здесь его предголевые считают. Ага как же "не важно" им, заливай кому-нибудь другому.
+2
0
+2
Ответ AprasidzE
Почему не забил Рон: ассистировал партнеру перед пустыми Почему не забил месси: пробежал 50 метров, в последствие простудился и травмировался.
Почему ассистировал партнеру? Потому что маячил рекорд по ассистам, так бы хрен он кому что отдал.
+9
-7
+2
Ответ Поцелуй Оздоева
>разрывал 🤣
Сидел на скамейке в мю он в 37 лет. Очередная дезинформация от дешёвки
+13
-11
+2
Для нас, фанов Лео не важно забил гол или нет, важно то что он показывает гениальную игру на поле, а для вас фаны кр7 важно только голы, потому что без голов он никто! Почему так рассуждаю, просто вспомните гол Молини в ворота голландцам с паса Месси или гол в ворота Франции который забил Димарии с паса Маккалистира, как Месси не глядя назад отдал пас на Маккалистира, и вывел его пустое пространство двумя касаниями, оставив двух французских защитников в дураках, это было 18.12.2022. А у кр7 есть такие эпизоды кроме голов в пустие или с пенальти, чтобы любить и наслаждаться его футболам?
+9
-8
+1
Ответ Tazemyrat Tolayew
Для нас, фанов Лео не важно забил гол или нет, важно то что он показывает гениальную игру на поле, а для вас фаны кр7 важно только голы, потому что без голов он никто! Почему так рассуждаю, просто вспомните гол Молини в ворота голландцам с паса Месси или гол в ворота Франции который забил Димарии с паса Маккалистира, как Месси не глядя назад отдал пас на Маккалистира, и вывел его пустое пространство двумя касаниями, оставив двух французских защитников в дураках, это было 18.12.2022. А у кр7 есть такие эпизоды кроме голов в пустие или с пенальти, чтобы любить и наслаждаться его футболам?
Когда поймешь, что такое настоящий футбол - перестанешь наслаждаться Месси. И да, футбол - это не Роналду, но он хотя бы более настоящий и следить за ним интересно.
+1
0
+1
Ответ Domian
До сих пор больно от 18.12.2022?) Так запланировали, что две пенки в финале помогли Франции вернуться в игру. А в 1/4 видимо спланированно Лаос Голландию в доп.время протащил, дав на последней минуте левейший штрафной, которым Голландия сравняла. Ведь в ФИФА заранее запланировали что Мартинес вытащит две серии пенальти 😆 Ну а мегасейв от Коло Муани репетировали в самой штаб квартире ФИФА🤣
Две пенки нужны были для того, что бы счет был 3:3, кто в теме - тот понимает.
+1
0
+1
ну Месси так то не все игры провел )
ну а рон понятно , якорь в нападение команды ...
+42
-41
+1
Ответ elkipalki
Ты видел уровень этой Копы? Канада обходит Чили и Перу. Убери Аргентину и Бразилию, то уровень будет ниже Африканского кубка.
Потому что у той же Чили смена поколений.
Ты же не кричала про уровень, когда Швейцария выкинула на вчерашний день действующих чемпионов Европы
+3
-2
+1
Ответ Станислав Л
Месси создал 6 голевых моментов - больше всех на Копе и Евро, провел при этом только 2 игры, а не три
https://www.sports.ru/football/1116183282-eriksen-lider-evro-2024-po-sozdannym-momentam-13-de-bryujne-i-kadyoglu.html
+5
-4
+1
Ответ Станислав Л
Месси создал 6 голевых моментов - больше всех на Копе и Евро, провел при этом только 2 игры, а не три
Ты видел уровень этой Копы? Канада обходит Чили и Перу. Убери Аргентину и Бразилию, то уровень будет ниже Африканского кубка.
+17
-16
+1
Ответ Любезный Коссутий
https://www.sports.ru/football/1116183282-eriksen-lider-evro-2024-po-sozdannym-momentam-13-de-bryujne-i-kadyoglu.html
https://fastpic.org/view/123/2024/0630/_fa4e07ddff241a690ab28adc5899b939.jpg.html
+2
-2
0
Рекорды бьют года
0
0
0
Месси то понятно, Роналду - надо было хоть парочку.
+1
-1
0
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