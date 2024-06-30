Ни Месси, ни Роналду впервые не забили на групповом этапе крупного турнира
Лионель Месси и Криштиану Роналду остались без голов на групповом этапе.
37-летний аргентинец не смог забить в группе на Кубке Америки, а 39-летний португалец закончил без голов групповой этап Евро-2024. Таким образом, ни Месси, ни Роналду впервые вместе не забили на групповом этапе крупного турнира.
Лионель последний раз не забивал в группе на крупном турнире в 2010 году, а у Криштиану впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или чемпионата мира.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Месси в 37 может выиграть континентальное первенство
Каждый год эти показатели всё новые и новые...
🤣
Второй - ночует в штрафной и за три матча имеет среднюю оценку 7.
Несопоставимый уровень игры.
ну а рон понятно , якорь в нападение команды ...
Ты же не кричала про уровень, когда Швейцария выкинула на вчерашний день действующих чемпионов Европы