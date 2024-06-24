Месси получил 10 от WhoScored 119 раз – больше всех. У Роналду 38 десяток, у Неймара – 33
WhoScored в честь дня рождения Лионеля Месси напомнил о его показателях.
«Поздравляем Лионеля Месси с 37-летием!
Напоминание о количестве идеальных оценок, десяток, с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10: 119 – Лионель Месси, 38 – Криштиану Роналду, 33 – Неймар.
Подумайте о разрыве», – говорится в сообщении источника, специализирующегося на анализе футбольных данных.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Или это только Месси касается?
*вакуум*
*еще один вакуум*
2-1000000 - остальные
Такие перлы выдают переполненные фруктозой.)))