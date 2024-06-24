Месси получил 10 от WhoScored 119 раз – больше всех. У Роналду 38 десяток, у Неймара – 33

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

WhoScored в честь дня рождения Лионеля Месси напомнил о его показателях.

«Поздравляем Лионеля Месси с 37-летием!

Напоминание о количестве идеальных оценок, десяток, с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10: 119 – Лионель Месси, 38 – Криштиану Роналду, 33 – Неймар.

Подумайте о разрыве», – говорится в сообщении источника, специализирующегося на анализе футбольных данных.

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123 комментария
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G.O.A.T
+91
-37
+54
Сейчас напишут про необъективность аналитических моделей
+73
-25
+48
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Да вообще футбол придумали для пиара Месси.
+37
-7
+30
Неймар сыграл 600 матчей , Роналду 1200 . ))
+45
-17
+28
Ответ desperado044
ну как бы эти оценки очень спорны.. Месси отдал пас - 10!!!
Нет, просто импакт от Месси был чудовищный во времена его прайма. Созданные моменты, обводки, продвижение мяча – в общем, все что связано с атакой в футболе. И это стабильно генерировалось от матча к матчу
+32
-10
+22
Ну вот это примерно адекватная разница в уровне.
+27
-6
+21
Ответ desperado044
ну как бы эти оценки очень спорны.. Месси отдал пас - 10!!!
А у Роналду и Неймара спорны?
Или это только Месси касается?
+22
-2
+20
1. Месси

*вакуум*

*еще один вакуум*

2-1000000 - остальные
+41
-23
+18
Рональду действительно составлял отличную конкуренцию Неймару, Рибери, Азару 👍
+34
-17
+17
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Да. Ещё Месси украл ЧМ у Криша
+17
-1
+16
Вы не понимаете Месси купил суперкомпьютер и теперь ему завышают оценки 🤡
+35
-21
+14
Очередное подтверждение безумного отрыва Месси от остальных. Сверхфутболист, всегда в лидирующих позициях во все атакующих компонентах. Месси много раз делал игру, при этом не забивая голов. Ближайший конкурент этим похвастаться не может
+22
-11
+11
Ответ stryder
Чтобы понимать, что такое WhoScored. Дубль Роналду в финале ЛЧ 16/17 - оценка 8.4. Почти такая же, как в последнем матче с Турцией. Или, например, хет-трик Роналду в 1/4 победной ЛЧ 15/16, и спасение Реала с 0:2 на 3:2. Получил ли Роналду за такой перфоманс десятку? Нет, всего 9.4 Золотой мяч по сравнению с этими показателями просто верх объективности..
Так там не только голы ценятся, а все ттд. Что тут удивительного. Если к примеру игрок забил три гола, но кроме этого мяча коснулся 10 раз, и 5 раз потерял, то десятки у него не будет.
+11
-1
+10
Ответ stryder
Чтобы понимать, что такое WhoScored. Дубль Роналду в финале ЛЧ 16/17 - оценка 8.4. Почти такая же, как в последнем матче с Турцией. Или, например, хет-трик Роналду в 1/4 победной ЛЧ 15/16, и спасение Реала с 0:2 на 3:2. Получил ли Роналду за такой перфоманс десятку? Нет, всего 9.4 Золотой мяч по сравнению с этими показателями просто верх объективности..
Ха-ха-ха. Персофан фрукта обвиняет машину в предвзятости.
Такие перлы выдают переполненные фруктозой.)))
+15
-8
+7
Месси уже 3 бала кешбеком, если на секунду изобразил прессинг
+32
-26
+6
Да, подумайте о разрыве , и не приплетайте Роналду к Месси
+10
-4
+6
Ответ Артём Горбенко
Сейчас напишут про необъективность аналитических моделей
Переполненные фруктозой уже пишут.
+25
-20
+5
Ответ a.k.a. DRAGON0928
У Рона за половину матчей в ЛЧ должно быть 10
когда он голы с оффсайдов забивал и левых пенок?
+8
-4
+4
Ответ Капибарбер
Рональду действительно составлял отличную конкуренцию Неймару, Рибери, Азару 👍
Прудникову ..
+4
0
+4
У Роналду десяток впринципе не может быть , если рассматривать чисто по игре , просто хускоред ему за хетрики завышал, хотя там большинство хетриков с левейшими пенальти.
+12
-8
+4
Ответ Человек1991
У Роналду десяток впринципе не может быть , если рассматривать чисто по игре , просто хускоред ему за хетрики завышал, хотя там большинство хетриков с левейшими пенальти.
Так на этом все победы Реала в лч строились. Голы с левых пенок и метровых офсайдов. Один матч с Баварией в сезоне 16/17 чего стоит. Два гола Роналду с метровых офсайдов
+12
-8
+4
Ответ desperado044
ну как бы эти оценки очень спорны.. Месси отдал пас - 10!!!
"ему ставили" - эти оценки никто не ставит, их ставит машина за совокупность действий на поле. Всех игроков оценивают одинаково, с потолка никому оценки не ставят. Можно сказать, что машина необъективна по отношению к защитникам или опорным (им получить такой балл почти невозможно), но в случае сравнения с другими атакующими игроками нет
+6
-3
+3
Колоссальный отрыв от пенальтиста
+9
-6
+3
Ответ Человек1991
Неймар сыграл 600 матчей , Роналду 1200 . ))
Неймар > Роналду ? 🤦🏻‍♂️
+7
-4
+3
Ответ Hella black
Дети хайлайты-ютуба в недоумении,почему их герой натри головы хуже Лёни Месси
Так были бы там хайлайты ещё путевые,90% это пенали и подшакаливание с метра-двух
+4
-1
+3
Дети хайлайты-ютуба в недоумении,почему их герой натри головы хуже Лёни Месси
+5
-3
+2
Непонятно, почему фанаты Роналду пытаются спорить. Ведь оценку выдает машина, которую никак не обвинить в предвзятости.
+6
-4
+2
Роналду получил 11 больше всех зато
+4
-2
+2
Ответ DelPiero1010
G.O.A.T
Да, Лео Месси несомненно является гением футбола, и уж как минимум, лучшим игроком современности, а против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
+5
-3
+2
Ответ evgen123
Ты прикалываешься?)) или реально не понимаешь как отрабатывает алгоритм, да или любой софт, например это же приложение спортс.ру с простейшим алгоритмом выведения в топ комментариев?
Ты дурак или где? Причем тут кто разрабатывает? Параметры они закладывают вне зависимости от футболиста, а считает уже компьютер. Или в твоей гелевой голове кажется, что под Месси они отдельно разрабатывали?
+4
-2
+2
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