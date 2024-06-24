Месси получил 10 от WhoScored 119 раз – больше всех. У Роналду 38 десяток, у Неймара – 33

WhoScored в честь дня рождения Лионеля Месси напомнил о его показателях.

«Поздравляем Лионеля Месси с 37-летием!

Напоминание о количестве идеальных оценок, десяток, с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10: 119 – , 38 – , 33 – .

Подумайте о разрыве», – говорится в сообщении источника, специализирующегося на анализе футбольных данных.

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