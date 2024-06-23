Пиняев собрал идеального игрока: правая нога Роналду, левая – Месси, интеллект Пирло, скорость Мбаппе, физика Лукаку и дриблинг Леау

Теги Локомотив Андреа Пирло Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пеняев собрал идеального футболиста.

Хавбек «Локомотива» и сборной России взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Лионеля Месси, футбольный интеллект Андреа Пирло, скорость Килиана Мбаппе, физические данные Ромелу Лукаку и дриблинг Рафаэла Леау.

Напомним, в прошлом сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. 

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66 комментариев
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Левая рука Марадоны
Правая рука Дзюбы
+138
-2
+136
И причёску как у Кукурельи, маман как у Рабьо, жену как у Песьякова, паненку как у Паненки, кручёный удар как у Лёхи - ой, извините, увлёкся.
+49
-1
+48
Ответ Си Эм Панк
Левая рука Марадоны Правая рука Дзюбы
Третья нога Лукаку
+48
-1
+47
Дриблинг Арбелоа!
+22
0
+22
Кто то видел дриблинг Леау?) Или забег по флангу считается дриблингом)))
+25
-3
+22
В левой руке - "Сникерс", в правой руке - "Марс"
Мой пиар-менеджер - Карл Маркс
+14
0
+14
Багаж- Аленичева
+14
-1
+13
Ответ Дима Зезуль
Лучше прическу как у Мостового
Точно, и чеканку и опыта как у Мостового. )
+11
-1
+10
Правая рука Дзюбы
Третья нога Лукаку
Яйца Климова
+6
0
+6
И получится Сапогов
+6
0
+6
Ответ Balt
И причёску как у Кукурельи, маман как у Рабьо, жену как у Песьякова, паненку как у Паненки, кручёный удар как у Лёхи - ой, извините, увлёкся.
Лучше прическу как у Мостового
+7
-1
+6
вместо Пирло, Хави или Иньесту, вместо леау, всё же Рональдиньо
+6
-1
+5
Ему Лего чтоль подарили?🤔
+4
0
+4
И Дриблинг Гатагова
+4
0
+4
Паненка Смолова
+5
-1
+4
Игра головой Юрия Ковтуна
+4
0
+4
Ответ Balt
И причёску как у Кукурельи, маман как у Рабьо, жену как у Песьякова, паненку как у Паненки, кручёный удар как у Лёхи - ой, извините, увлёкся.
Паненку как у Смолова
+4
-1
+3
Ответ Bernie
Кто то видел дриблинг Леау?) Или забег по флангу считается дриблингом)))
Он же даже не лучший в своем поколении. Не говоря уже о Лео и Крише)
+4
-1
+3
Ответ Си Эм Панк
Левая рука Марадоны Правая рука Дзюбы
🤣
+5
-2
+3
Яйца Роя Кина)
+3
-1
+2
Ответ Balt
И причёску как у Кукурельи, маман как у Рабьо, жену как у Песьякова, паненку как у Паненки, кручёный удар как у Лёхи - ой, извините, увлёкся.
и папу как у Неймара
+2
0
+2
и всё равно получился Лео. кроме физики
+2
0
+2
нога Акинфеева
+2
0
+2
Мастерство Дядюна не хватает
+2
0
+2
Это творение Великого скульптора от футбола!🤫
+2
0
+2
Ответ dudufufu
Третья нога Лукаку
И рука Дзюбы. Остальное не важно.
+3
-1
+2
Ответ Bernie
Кто то видел дриблинг Леау?) Или забег по флангу считается дриблингом)))
Дриблинг Роналдиньо, вот это я бы понял, а вот насчет Леау хз
+1
0
+1
А от Пиняева что? Хрен? Всё равно под трусами не видно.
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Дриблинг Арбелоа!
дриблинг гатагова
+1
0
+1
Как у Лукаку надо питона брать!
С физикой есть игроки и лучше)
+1
0
+1
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