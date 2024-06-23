Пиняев собрал идеального игрока: правая нога Роналду, левая – Месси, интеллект Пирло, скорость Мбаппе, физика Лукаку и дриблинг Леау

Сергей Пеняев собрал идеального футболиста.

Хавбек « » и сборной России взял правую ногу , левую ногу , футбольный интеллект Андреа Пирло, скорость , физические данные и дриблинг Рафаэла Леау.

Напомним, в прошлом сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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