Пиняев собрал идеального игрока: правая нога Роналду, левая – Месси, интеллект Пирло, скорость Мбаппе, физика Лукаку и дриблинг Леау
Сергей Пеняев собрал идеального футболиста.
Хавбек «Локомотива» и сборной России взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Лионеля Месси, футбольный интеллект Андреа Пирло, скорость Килиана Мбаппе, физические данные Ромелу Лукаку и дриблинг Рафаэла Леау.
Напомним, в прошлом сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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Правая рука Дзюбы
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Третья нога Лукаку
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С физикой есть игроки и лучше)