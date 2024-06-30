Месси впервые с 2010-го не забил за Аргентину на групповом этапе крупного турнира

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси ни разу не забил на групповом этапе Кубка Америки.

Форвард Аргентины провел два матча группы на этом Кубке Америки и ни разу не забил. Встречу третьего тура он пропустил из-за травмы.

Месси, таким образом, впервые с ЧМ-2010 не забил на групповом этапе крупного турнира.

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78 комментариев
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Роналду, теперь Месси …. Ушла эпоха. На сегодняшний день нет игроков , которые за явным преимуществом заслуживают ЗМ.
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Ща забьет один гол и будет в топ 3 претендентов на ЗМ, а если 2 то уже несите
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Роналду никогда не забивал за сборную Аргентины на групповом этапе крупного турнира!
Шах и мат😃
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Ответ Даулет Калмагамбет
Ща забьет один гол и будет в топ 3 претендентов на ЗМ, а если 2 то уже несите
Юморная бомба
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Моменты у него были, причем не мало. Сейчас время, когда нужно больше следить за здоровьем. Так что всё норм. 9 очков из 9. Это самое главное.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Удаляй
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Ну, треть матчей он пропустил
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Ответ Мирослав Ковальский
Комментарий скрыт
Что-то вы попутали: кто пишет на этой ветке про «9 ЗМ», так это фанатики Роналду и хейтеры Месси - от болельщиков Барселоны ни одного такого комментария )
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Ну давайте теперь говорить, что он полный отстой и позорник, как с Роналду было.
Они оба топы, но уже не сейчас, потому что старые.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Удаляй
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Там Майами без него уже 3 игры подряд побеждает. Как так, нам же говорили он в одиночку тащит 🤔
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Роналду и Месси завершат карьеры, а новости про то, что они где-то не забили, так и будут появляться
+5
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при этом организовал два из трех голов Аргентины в матчах, в которых участвовал))
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Ответ Domian
Комментарий скрыт
рИчажный кому-то затирает за комплексы,теперь я видел все!☝️
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Ответ граф Якунин
Удаляй
😂😂😂😂 он уже
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Ответ everythingiknow00
и стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории ПО лч..
Но так и не стал величайшим…
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Ответ Marcus-light
Роналду и Месси завершат карьеры, а новости про то, что они где-то не забили, так и будут появляться
Для начала пусть завершат карьеру, или ты пишешь с 2030 года? 🤡
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Ответ Зелёный гопник
Роналду никогда не забивал за сборную Аргентины на групповом этапе крупного турнира! Шах и мат😃
У Месси 0+0 на чемпионатах европы, мат в один ход.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Не заходит. Удали и попробуй еще раз
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пора удалять
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Ответ иц а мен
Он поднял Майами на новый уровень, не то что кринж, которые после себя оставляет выжженое поле (неоспоримый факт)
Барса в начале карьеры Месси >>> Реал
=> Реал после Роналду >>>>>>>>>> Барса после Месси
«Роналду оставляет выжженное поле». Ну-ну.
Шут гороховый
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Ответ Даниил Спиридонов
Барса в начале карьеры Месси >>> Реал => Реал после Роналду >>>>>>>>>> Барса после Месси «Роналду оставляет выжженное поле». Ну-ну. Шут гороховый
Пример с риалом некорректен, эта мерзость нагло покупает кубки
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Ответ Федя Букин
Вини, но уровень с этими двумя конечно не сравнится.
У Нуньеса стата лучше чем у уголя.
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Ответ Leon Petov
Там Майами без него уже 3 игры подряд побеждает. Как так, нам же говорили он в одиночку тащит 🤔
Согласен - и тем (сборной) и другим (Интеру Майами) отсутствие пробежавшего 50 метров в прошлом матче никоим образом не помешало выиграть☝🏻🤣
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Ответ Alex Rhea
Самое жуткое, что из-за Месси копу стали считать крупным турниром, до него в умах людей это был турнирчик слабого уровня (коим он и является безусловно), куда даже Бразилия вызывала зачастую полуторные составы с вагнерами и элано, а с ним вдруг он стал турниром, определяющим индивидуальные награды за сезон
До 2016 года чемпионат Европы был престижным турниром, пока не увеличили количество сборных-участниц.
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Ответ barcelonistas
Ну, треть матчей он пропустил
Вы бы ещё для грандиозности написали 33% из всех матчей
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Ответ Hipper
Господи, да это уже не смешно. Сколько можно это писать, не будет он уже в топ 3. Лови минус
Вот именно, дурачки вообще. Ему просто дадут этот ЗМ)))
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Ответ Hello Berlin
И испарялся в ПО ЧМ…
и стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории ПО лч..
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Ответ neoline099
Как же хейтерня его боится))) До сих пор у них в голове невдомек почему его признавали лучшим в мире аж 8 раз, грубо говоря большую часть его карьеры. Как всегда все куплено, чтобы подорвать сидалища хейтеров 😁
А чо думаешь чмяк 2026 в сша проводить будут? Всё куплено
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Ответ Асхат Мусин
Ну ничего, он если забьёт и выирает этот турнир и возьмёт свой очередной заслуженный ЗМ посмотрим как вы будете полыхать
Заслуженный ЗМ??у вас рИчажных девчонок он и после карзавершения карьеры должен будет выигрывать ЗМ!☝️
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