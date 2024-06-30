Месси впервые с 2010-го не забил за Аргентину на групповом этапе крупного турнира

Лионель Месси ни разу не забил на групповом этапе Кубка Америки.

Форвард Аргентины провел два матча группы на этом Кубке Америки и ни разу не забил. Встречу третьего тура он пропустил из-за травмы.

Месси, таким образом, впервые с ЧМ-2010 не забил на групповом этапе крупного турнира.

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