Месси впервые с 2010-го не забил за Аргентину на групповом этапе крупного турнира
Лионель Месси ни разу не забил на групповом этапе Кубка Америки.
Форвард Аргентины провел два матча группы на этом Кубке Америки и ни разу не забил. Встречу третьего тура он пропустил из-за травмы.
Месси, таким образом, впервые с ЧМ-2010 не забил на групповом этапе крупного турнира.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Шах и мат😃
Они оба топы, но уже не сейчас, потому что старые.
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«Роналду оставляет выжженное поле». Ну-ну.
Шут гороховый