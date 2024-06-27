У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат мира Футбол

Криштиану Роналду впервые не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных.

Форвард национальной команды Португалии за три игры на Евро-2024 отметился только одной результативной передачей.

У Роналду были голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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46 комментариев
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И это впервые случилось в 39 лет💪
+25
-7
+18
Да ладно вам. Чуваку почти 40 лет! Он до 100 лет должен забивать что ли? Роналду уже столько голов наколотил за свою жизнь, что пропуск по голам в этом турнире - капля в море...
+26
-10
+16
Ответ Си Эм Панк
Роналду сейчас: -Ой, 6ля...
….стяще
+5
0
+5
Ответ Вова Пупкин
Да ладно вам. Чуваку почти 40 лет! Он до 100 лет должен забивать что ли? Роналду уже столько голов наколотил за свою жизнь, что пропуск по голам в этом турнире - капля в море...
Ну тогда пусть сидит дома. Чего приперся и мешает остальным играть?
+7
-2
+5
Был бы один гол, если бы пас не отдавал бы
+7
-4
+3
Ответ Вова Пупкин
Да ладно вам. Чуваку почти 40 лет! Он до 100 лет должен забивать что ли? Роналду уже столько голов наколотил за свою жизнь, что пропуск по голам в этом турнире - капля в море...
Так он же сам постоянно говорит, что до сих пор играет на высочайшем уровне. Значит, и спрос с него должен быть такой же, как и с остальных.
+5
-2
+3
Ответ Вова Пупкин
Да ладно вам. Чуваку почти 40 лет! Он до 100 лет должен забивать что ли? Роналду уже столько голов наколотил за свою жизнь, что пропуск по голам в этом турнире - капля в море...
Причем не сказать, что Мбаппе или Кейн особо результативностью блещут, но весь хейт как всегда в адрес 39 летнего Кришна)
+7
-4
+3
Хейтеры фас)) кидайтесь толпой на 39 летнего Рона)
+4
-2
+2
Леброн в 39 каждый год больше 20 набирает. А Криш даже одного не может пока
+2
-1
+1
Походу "липнуть" начали другие "рекорды".. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🚽🪠
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
Ой, эти все голы мы помним, там реально либо в пустые, либо с пенальти
Например хет трик в ворота Испании на ЧМ 2018) скройся уже лол
+7
-6
+1
Ответ Тимур Тимуров_1116164921
То ли дело голы вашего бога Месси на ЧМ, загляденье
Голевые передачи были восхитительны.
+1
0
+1
Ответ Александр Северный
а месси тянет!? оба на данный момент балласты в сборной. только есть одно но, одному 39 другому 37 лет.ну и у одного полноценный сезон перед евро, а у другого 15 игр, и больше двух месяцев отдыха с начала года. нужно ждать плей-офф.
тянет, естественно - не видеть разницу, надо быть....
+2
-1
+1
Ответ Эдуард Глянцев
Получается, в матче с Турцией надо было не на пустые давать, а самому забивать?
Роналду сейчас:
-Ой, 6ля...
+5
-4
+1
Ответ RembaXXX
Роналду не так плохо играет, плюс его авторитет на поле, проблема в том, что такой игрок был бы полезен каким нибудь словакам или словенцам, а для португальцев он скорее балласт, потому что на его позицию есть намного более сильные игроки.
Например? Какие более сильные игроки у португальцев конкретно на его позицию?
+2
-2
0
Ответ RembaXXX
Роналду не так плохо играет, плюс его авторитет на поле, проблема в том, что такой игрок был бы полезен каким нибудь словакам или словенцам, а для португальцев он скорее балласт, потому что на его позицию есть намного более сильные игроки.
Кто, например?
+2
-2
0
Ответ Евгений Недосекин
Ну вот высочайший уровень на сей день - Мбаппе и Кейн. Сильно ли хуже у Криштиану результативность, чем у высочайшего уровня"?
У него результативность хуже, чем у Хвичи.
+1
-1
0
Ой, эти все голы мы помним, там реально либо в пустые, либо с пенальти
+22
-22
0
Ответ KING_OF_RUSSIA
Хейтеры фас)) кидайтесь толпой на 39 летнего Рона)
Кидаются на Рона
Великий Алонсо и Рома
0
0
0
Ответ Капибарбер
Не тянешь ты уровень топ сборных зачем мучать свою сборную своим присутствием??
ну ты вот к примеру не тянешь комменты остроумные, но строчишь же..
+6
-6
0
Ответ Капибарбер
Ой, эти все голы мы помним, там реально либо в пустые, либо с пенальти
Мы это кто❓🤔 или ты с зеркалом по вечерам обычно разговариваешь❓☝️
+2
-2
0
Ответ jjeka
Например хет трик в ворота Испании на ЧМ 2018) скройся уже лол
один с левого пенальти, один де хея себе забил - ок, скрылись
+3
-3
0
Конор Магкрегор уже точно не выиграет свою ставку
0
0
0
Роналду не так плохо играет, плюс его авторитет на поле, проблема в том, что такой игрок был бы полезен каким нибудь словакам или словенцам, а для португальцев он скорее балласт, потому что на его позицию есть намного более сильные игроки.
+2
-2
0
Ямаль стал самым молодым игроком при котором...
+3
-3
0
Приберег голы на плей-офф.
И справедливости ради он мог забивать туркам, но отдал пас на Бруну Фернандеша
+3
-3
0
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