У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд
Криштиану Роналду впервые не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных.
Форвард национальной команды Португалии за три игры на Евро-2024 отметился только одной результативной передачей.
У Роналду были голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
-Ой, 6ля...
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