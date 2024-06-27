У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

Криштиану Роналду впервые не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных.

Форвард национальной команды за три игры на Евро-2024 отметился только одной результативной передачей.

У Роналду были голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

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