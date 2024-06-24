Бородюк о молодых россиянах: «СМИ пишут, что «Барса» уже на трубе, «Бавария» ожидает – это отражается на психологии. Талант – 40% успеха. Надо пахать – Роналду и в 39 лет делает это»

Теги Александр Бородюк Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Чемпионат.com Футбол

Александр Бородюк высказался о проблемах молодых российских футболистов.

«У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что его она имеет огромное значение.

Второй момент – переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.

Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называют новыми Месси. Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают».

Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Самое главное – вопрос к самим футболистам. Одного таланта мало, это процентов 40 успеха. Остальное – тяжелейший труд. Если ты не будешь работать каждый день, то талант просто нивелируется. Трудолюбие должно быть в первую очередь. Ярчайший пример – Роналду: он в 39 лет продолжает работать и пахать, всем все доказал», – сказал экс-тренер сборной России Бородюк.

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17 комментариев
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Короче не называйте
«новых Давыдовых» «новый Месси»
Вообще «новый Месси» это приговор

Французский Месси – Атем Бен-Арфа , Испанский Месси – Боян Кркич, Немецкий Месси – Марко Марин, Хорватский Месси – Ален Халилович, Швейцарский Месси – Шердан Шакири, Шведский Месси – Руни Барджи, Польский Месси – Матеуш, Чешский Месси – Вацлав Пиларж, Австрийский Месси – Юсуф Демир, Шотландский Месси – Райан Голд, Ирландский Месси – Уэсли Хулахан, Турецкий Месси – Эмре Мор, Греческий Месси – Яннис Фетфацидис, Русский Месси – Денис Давыдов.

Где они теперь?
+18
-3
+15
Бредовая солянка в заголовке
+9
-2
+7
Ответ Cruel Snake
Короче не называйте «новых Давыдовых» «новый Месси» Вообще «новый Месси» это приговор Французский Месси – Атем Бен-Арфа , Испанский Месси – Боян Кркич, Немецкий Месси – Марко Марин, Хорватский Месси – Ален Халилович, Швейцарский Месси – Шердан Шакири, Шведский Месси – Руни Барджи, Польский Месси – Матеуш, Чешский Месси – Вацлав Пиларж, Австрийский Месси – Юсуф Демир, Шотландский Месси – Райан Голд, Ирландский Месси – Уэсли Хулахан, Турецкий Месси – Эмре Мор, Греческий Месси – Яннис Фетфацидис, Русский Месси – Денис Давыдов. Где они теперь?
👍👏👏👏👏👏
+3
0
+3
Ответ всёотлично
Про кого там писали за последние несколько лет? Бывают новости, про интерес середняков, ну и то это игры агентов, зпшку выбить пожирнее.
Ну про Атлетико и вратаря какого то было недавно совсем на спортсе.
+2
-1
+1
Ответ Альфредо сказал
Бредовая солянка в заголовке
Я вообще залип
+1
0
+1
Бородюк тренер, который так никого и не потренировал
0
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что такое "на трубе"?
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Ответ всёотлично
Я что и говорю, агенты выбивают бабки с клубов. Сами говорите, какой то вратарь, которого вы не знаете
Так и футболисту агент может в уши лить ,что скажется на спорт.составляющей.В тексте вряд ли имеется ввиду только СМИ
0
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Ответ Cruel Snake
Короче не называйте «новых Давыдовых» «новый Месси» Вообще «новый Месси» это приговор Французский Месси – Атем Бен-Арфа , Испанский Месси – Боян Кркич, Немецкий Месси – Марко Марин, Хорватский Месси – Ален Халилович, Швейцарский Месси – Шердан Шакири, Шведский Месси – Руни Барджи, Польский Месси – Матеуш, Чешский Месси – Вацлав Пиларж, Австрийский Месси – Юсуф Демир, Шотландский Месси – Райан Голд, Ирландский Месси – Уэсли Хулахан, Турецкий Месси – Эмре Мор, Греческий Месси – Яннис Фетфацидис, Русский Месси – Денис Давыдов. Где они теперь?
Зато с именем!
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Ответ Spaten
Бородюк тренер, который так никого и не потренировал
И поэтому он не имеет права говорить правду
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Ответ Spaten
Бородюк тренер, который так никого и не потренировал
Торпедо ж точно тренил
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Ответ Glukinho
что такое "на трубе"?
"У аппарата")
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Ответ makuvat
"У аппарата")
эвона чё
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