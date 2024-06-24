Бородюк о молодых россиянах: «СМИ пишут, что «Барса» уже на трубе, «Бавария» ожидает – это отражается на психологии. Талант – 40% успеха. Надо пахать – Роналду и в 39 лет делает это»
Александр Бородюк высказался о проблемах молодых российских футболистов.
«У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что его она имеет огромное значение.
Второй момент – переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.
Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называют новыми Месси. Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают».
Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.
Самое главное – вопрос к самим футболистам. Одного таланта мало, это процентов 40 успеха. Остальное – тяжелейший труд. Если ты не будешь работать каждый день, то талант просто нивелируется. Трудолюбие должно быть в первую очередь. Ярчайший пример – Роналду: он в 39 лет продолжает работать и пахать, всем все доказал», – сказал экс-тренер сборной России Бородюк.
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«новых Давыдовых» «новый Месси»
Вообще «новый Месси» это приговор
Французский Месси – Атем Бен-Арфа , Испанский Месси – Боян Кркич, Немецкий Месси – Марко Марин, Хорватский Месси – Ален Халилович, Швейцарский Месси – Шердан Шакири, Шведский Месси – Руни Барджи, Польский Месси – Матеуш, Чешский Месси – Вацлав Пиларж, Австрийский Месси – Юсуф Демир, Шотландский Месси – Райан Голд, Ирландский Месси – Уэсли Хулахан, Турецкий Месси – Эмре Мор, Греческий Месси – Яннис Фетфацидис, Русский Месси – Денис Давыдов.
Где они теперь?