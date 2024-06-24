Бородюк о молодых россиянах: «СМИ пишут, что «Барса» уже на трубе, «Бавария» ожидает – это отражается на психологии. Талант – 40% успеха. Надо пахать – Роналду и в 39 лет делает это»

Александр Бородюк высказался о проблемах молодых российских футболистов.

«У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что его она имеет огромное значение.

Второй момент – переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.

Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называют новыми . Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают».

Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Самое главное – вопрос к самим футболистам. Одного таланта мало, это процентов 40 успеха. Остальное – тяжелейший труд. Если ты не будешь работать каждый день, то талант просто нивелируется. Трудолюбие должно быть в первую очередь. Ярчайший пример – : он в 39 лет продолжает работать и пахать, всем все доказал», – сказал экс-тренер сборной России Бородюк.

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