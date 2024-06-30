Даку о скандале из-за оскорбления македонцев и сербов: «Во мне нет ненависти к кому-либо независимо от национальности, не желаю никому зла. Я сильно переживаю»
Мирлинд Даку рассказал о сделанных выводах после скандала на Евро-2024.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.
– Какие выводы ты сделал?
– Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно вмиг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация.
Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю.
– Как в сборной Албании отреагировали на ситуацию?
– Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали – поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация, – сказал Даку.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это как с радикальными мусульманами. Если их прижать, то скажут что «уважают все религии», но никогда не скажут что уважают христиан и считают их братьями по вере в единого Бога (как ответили бы правоверные, а не радикальные, мусульмане)
Но
Карфаген должен быть разрушен
и
враг империи в мягком подбрюшье должен исчезнуть.
Т.е. разочарование лишь из-за санкций , а не из-за того, что чел недалёкий. Там вам, мил человек, не в футболисты, а в адвокаты идти надо было со своими перлами. Сам себя же закапывает.
Фиг знает что он там албанским СМИ говорит)