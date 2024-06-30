Даку о скандале из-за оскорбления македонцев и сербов: «Во мне нет ненависти к кому-либо независимо от национальности, не желаю никому зла. Я сильно переживаю»

Мирлинд Даку рассказал о сделанных выводах после скандала на Евро-2024.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока « » и сборной на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.

– Какие выводы ты сделал?

– Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно вмиг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация.

Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю.

– Как в сборной Албании отреагировали на ситуацию?

– Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали – поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация, – сказал Даку.

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