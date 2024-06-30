Даку о скандале из-за оскорбления македонцев и сербов: «Во мне нет ненависти к кому-либо независимо от национальности, не желаю никому зла. Я сильно переживаю»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Спорт-Экспресс Мирлинд Даку Футбол

Мирлинд Даку рассказал о сделанных выводах после скандала на Евро-2024.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.

– Какие выводы ты сделал?

– Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно вмиг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация. 

Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю.

– Как в сборной Албании отреагировали на ситуацию?

– Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали – поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация, – сказал Даку.

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25 комментариев
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переживать начал потому что получил втык и мог схлопать нехилый бан от УЕФА.
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Сильно переживает что сербы в Рубине в раздевалке дадут *****)))
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По его оправданию что он говорил в предыдущей новости, видно что он переживает за то что тупо попал в эту ситуацию, а не за то что сказал...
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ДБ
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Это не переживания, а испуг перед еще большими санкциями
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Чистый Ч.рт , люди не меняются еще со школы, это г.вно в нем , просто вырвалось наружу
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Надо сначала думать о последствиях,а потом говорить.Ничего,всё придёт с опытом.
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Заметьте, он не сказал, что любит и уважает сербов и македонцев. Только какой-то общий ответ.
Это как с радикальными мусульманами. Если их прижать, то скажут что «уважают все религии», но никогда не скажут что уважают христиан и считают их братьями по вере в единого Бога (как ответили бы правоверные, а не радикальные, мусульмане)
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да да, и тату в честь генерала, убивавшего сербов, тоже случайно, на эмоциях, совершенно без злобы
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Ответ Streetbor
переживать начал потому что получил втык и мог схлопать нехилый бан от УЕФА.
Во мне нет ненависти к кому-либо независимо от национальности, не желаю никому зла....
Но
Карфаген должен быть разрушен
и
враг империи в мягком подбрюшье должен исчезнуть.
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Переживает! Кто тебя гаденышь за язык то тянул.
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Есть пословица: что у трезвого на уме, у пьяного - на языке. Есть у этого албанца ненависть 100 процентов, вот и выплеснул ее опьяненный победой.
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когда татуировку делал, тоже переживал?))
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"Но было и разочарование, потому что они понимали – поступят санкции от УЕФА".
Т.е. разочарование лишь из-за санкций , а не из-за того, что чел недалёкий. Там вам, мил человек, не в футболисты, а в адвокаты идти надо было со своими перлами. Сам себя же закапывает.
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Ключевое здесь что интервью СЭ.
Фиг знает что он там албанским СМИ говорит)
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Как же бомбит людей от истории, к которой они не имеют никакого отношения. Неужели нельзя реагировать правильно) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/epicenter/3245845.html
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А как дысал, как дысал
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... Особенно верится после слов"Я сильно переживаю". Интересно, как эта ситуация спроецируется в нашем чемпионате и конкретно, пока ещё, в Рубине?
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Думать надо до, а не после.
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Просчитался, но где?!
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переобуешься когда бабки убегают))))
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Даже удивительно, как многие упорно продолжают придерживаться каких-то выдуманных иллюзий, при том, что реальность уже показывает ровно противоположное ) Кто-то говорит "Роналду - лучший игрок мира", кто-то говорит "Сейчас зима, а не лето", этот чел говорит что у него нет ненависти. Да хватит уже, все видели реальность, и она сильнее любых оправданий, найдите наконец-то в себе силы принять реальность, а не жить в выдуманных мирах, это признак слабости
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