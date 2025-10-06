  • Спортс
  Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»

Марцел Личка назвал себя худшим тренером турецкой лиги.

«Фатих Карагюмрюк» под руководством бывшего главного тренера «Динамо» проиграл на своем поле «Газиантепу» (0:2). После восьми туров команда с тремя очками занимает последнее место в чемпионате Турции. 

«Наша проблема – это отсутствие голов. Мы это признаем, но то, что мы пропускаем, – это детские мячи. Сегодня снова пропустили такие же детские голы.

В перерыве разбирали моменты из первого тайма – и в итоге пропустили точно из тех же ситуаций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы. А мы их снова и снова повторяем.

Мы разговариваем, проводим анализ, я стараюсь помочь игрокам – но они не понимают. Что я еще могу сделать? После матча с «Самсунспором» мы уже две недели работаем над обороной. Постоянно тренируем подобные моменты. Я трачу на это жизнь, свое время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я здесь самый главный осел. Вся ответственность на мне.

Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Но, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем. 

Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы худшая команда лиги, и я худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного.

Здесь все зависит от результатов. Если результаты хорошие – ты хороший человек. Если плохие – никто даже не посмотрит тебе в глаза. Поэтому нам нужно работать. Я должен тратить больше времени на видеоанализ. Как всегда, я должен отдать этому всю жизнь.

До сих пор я вынужден обучать игроков вещам, которые они уже должны знать. Но это моя работа – обучать их. Я просто буду помогать ребятам», – сказал Личка

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Hurriyet
